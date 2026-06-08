Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét

Barti Tihamér esetében megszüntették a hatósági felügyeletet
Fotó: Barti Tihamér/Facebook
A Brassói Ítélőtábla helyt adott a Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke által benyújtott fellebbezésnek, és jogerős döntéssel megszüntette az ellene korábban elrendelt hatósági felügyeletet.
A továbbiakban mindenféle korlátozás nélkül védekezhet az ellene indult büntetőperben Barti Tihamér, miután a Brassói Ítélőtábla hétfőn
A kényszerintézkedés tavaly februárban lépett életbe, és azóta kéthavonta meghosszabbították, először a Hargita, majd a Brassó Megyei Törvényszék határozataival, miután az ügy tárgyalását áthelyezték Brassóba.
Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.
Bartit és Kurkó Andrást – utóbbi a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt helyettes vezetője – az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) korrupciós bűncselekményekkel gyanúsította meg tavaly februárban, illetve 2024 decemberében, majd tavaly szeptemberben vádat emeltek ellenük és három másik közpénzügyi alkalmazott ellen.
Kurkó ellen nem nyilvánosságnak szánt információk felhasználása, ezeknek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztása, számítógépes rendszerbe való jogtalan belépés és erre való felbujtás, hivatali titoknak minősülő információk kiszolgáltatása és erre történő felbujtás, valamint a tisztséggel összeférhetetlen kereskedelmi tevékenység a vád.
A közpénzügyi hivatal három másik alkalmazottját, A. Zsoltot, T. Gábort és E. Ignácot azzal vádolják, hogy bűnrészesek voltak a Kurkó által elkövetett cselekedetekben.
Noha az előkészítő ülés már tavaly decemberben lezajlott, a per elsőfokú tárgyalása még nem kezdődött el.
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