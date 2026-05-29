Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér

Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.

Bartit és Kurkót – utóbbi ellen már korábban elkezdődött a büntetőeljárás – 2025 februárjában vették őrizetbe és helyezték előzetes letartóztatásba, miután

A kényszerintézkedés újabb 60 napra történő fenntartásáról pénteken döntött a törvényszék, amely 2025 szeptembere óta tárgyalja a két vádlott, illetve több más közpénzügyi alkalmazott elleni büntetőpert, utóbbiak szabadlábon védekezhetnek.

az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) korrupciós bűncselekményekkel gyanúsította meg őket.

Az előzetes letartóztatást fellebbezés után hatósági felügyeletre enyhítették, ezt azóta kéthavonta meghosszabbították.

korábban írtuk Letartóztatták Barti Tihamért Előzetes letartóztatásba helyezték Hargita Megye Tanácsának alelnökét. Az intézkedést a Hargita Megyei Törvényszék rendelte el az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) marosvásárhelyi ügyészeinek indítványa alapján. A döntés nem jogerős.

A hatósági felügyelet időtartama alatt a két vádlottnak

hívás esetén meg kell jelennie a bíróságon, az ügyészségen, illetve a megállapított program szerint a rendőrségen,

nem kommunikálhatnak az ügy többi gyanúsítottjával és tanúival,

be kell jelentsék, ha elköltöznek.

Barti nem töltheti be sem a megyei tanács alelnöki, sem pedig az RMDSZ Gyergyószéki Területi Szervezetének elnöki tisztségét, de dolgozhat megyei önkormányzati képviselőként és az RMDSZ Gyergyószentmiklósi Városi Szervezete elnökeként.

A hatósági felügyelet fenntartásáról szóló döntés nem jogerős, fellebbezni lehet ellene.

korábban írtuk Mutatjuk, hogy miért kérte a DNA Barti Tihamér letartóztatását Barti Tihamér közbenjárt annak érdekében, hogy Kurkó Andrást a Hargita Megyei közpénzügyi Adminisztráció igazgató-helyettesének nevezzék ki, cserébe bizalmas adóügyi jelentéseket kapott – többek között ezt állítják az ügyészek.

A DNA tavaly szeptemberben emelt vádat Barti, Kurkó és három másik közpénzügyi alkalmazott ellen. Barti Tihamért párttisztség jogtalan előnyök megszerzésére való felhasználásával, valamint nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználására való két rendbeli felbujtással vádolták meg.

Kurkó ellen nem nyilvánosságnak szánt információk felhasználása, ezeknek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztása, számítógépes rendszerbe való jogtalan belépés és erre való felbujtás, hivatali titoknak minősülő információk kiszolgáltatása és erre történő felbujtás, valamint a tisztséggel összeférhetetlen kereskedelmi tevékenység a vád.

korábban írtuk Lezárták a nyomozást és vádat emeltek Barti Tihamér, Kurkó András és több közpénzügyi tisztségviselő ellen Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) vádat emelt a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, Barti Tihamér, Kurkó András volt megyei közpénzügyi igazgatóhelyettes és három másik közpénzügyi tisztségviselő ellen.

A közpénzügyi hivatal három másik alkalmazottját, A. Zsoltot, T. Gábort és E. Ignácot azzal vádolják, hogy