Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér

Barti Tihamér több mint egy éve nem gyakorolhatja megyei tanácsban alelnöki tisztségét • Fotó: Barti Tihamér/Facebook

Barti Tihamér több mint egy éve nem gyakorolhatja megyei tanácsban alelnöki tisztségét

Fotó: Barti Tihamér/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.

Kovács Attila

2026. május 29., 14:512026. május 29., 14:51

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kényszerintézkedés újabb 60 napra történő fenntartásáról pénteken döntött a törvényszék, amely 2025 szeptembere óta tárgyalja a két vádlott, illetve több más közpénzügyi alkalmazott elleni büntetőpert, utóbbiak szabadlábon védekezhetnek.

Hirdetés

Bartit és Kurkót – utóbbi ellen már korábban elkezdődött a büntetőeljárás – 2025 februárjában vették őrizetbe és helyezték előzetes letartóztatásba, miután

az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) korrupciós bűncselekményekkel gyanúsította meg őket.

Az előzetes letartóztatást fellebbezés után hatósági felügyeletre enyhítették, ezt azóta kéthavonta meghosszabbították.

korábban írtuk

Letartóztatták Barti Tihamért
Letartóztatták Barti Tihamért

Előzetes letartóztatásba helyezték Hargita Megye Tanácsának alelnökét. Az intézkedést a Hargita Megyei Törvényszék rendelte el az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) marosvásárhelyi ügyészeinek indítványa alapján. A döntés nem jogerős.

A hatósági felügyelet időtartama alatt a két vádlottnak

  • hívás esetén meg kell jelennie a bíróságon, az ügyészségen, illetve a megállapított program szerint a rendőrségen,

  • nem kommunikálhatnak az ügy többi gyanúsítottjával és tanúival,

  • be kell jelentsék, ha elköltöznek.

Barti nem töltheti be sem a megyei tanács alelnöki, sem pedig az RMDSZ Gyergyószéki Területi Szervezetének elnöki tisztségét, de dolgozhat megyei önkormányzati képviselőként és az RMDSZ Gyergyószentmiklósi Városi Szervezete elnökeként.

A hatósági felügyelet fenntartásáról szóló döntés nem jogerős, fellebbezni lehet ellene.

korábban írtuk

Mutatjuk, hogy miért kérte a DNA Barti Tihamér letartóztatását
Mutatjuk, hogy miért kérte a DNA Barti Tihamér letartóztatását

Barti Tihamér közbenjárt annak érdekében, hogy Kurkó Andrást a Hargita Megyei közpénzügyi Adminisztráció igazgató-helyettesének nevezzék ki, cserébe bizalmas adóügyi jelentéseket kapott – többek között ezt állítják az ügyészek.

A DNA tavaly szeptemberben emelt vádat Barti, Kurkó és három másik közpénzügyi alkalmazott ellen. Barti Tihamért párttisztség jogtalan előnyök megszerzésére való felhasználásával, valamint nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználására való két rendbeli felbujtással vádolták meg.

Kurkó ellen nem nyilvánosságnak szánt információk felhasználása, ezeknek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztása, számítógépes rendszerbe való jogtalan belépés és erre való felbujtás, hivatali titoknak minősülő információk kiszolgáltatása és erre történő felbujtás, valamint a tisztséggel összeférhetetlen kereskedelmi tevékenység a vád.

korábban írtuk

Lezárták a nyomozást és vádat emeltek Barti Tihamér, Kurkó András és több közpénzügyi tisztségviselő ellen
Lezárták a nyomozást és vádat emeltek Barti Tihamér, Kurkó András és több közpénzügyi tisztségviselő ellen

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) vádat emelt a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, Barti Tihamér, Kurkó András volt megyei közpénzügyi igazgatóhelyettes és három másik közpénzügyi tisztségviselő ellen.

A közpénzügyi hivatal három másik alkalmazottját, A. Zsoltot, T. Gábort és E. Ignácot azzal vádolják, hogy

bűnrészesek voltak a Kurkó által elkövetett cselekedetekben.

Noha az előkészítő ülés már tavaly decemberben lezajlott, a per elsőfokú tárgyalása még nem kezdődött el.

Csíkszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Marosvásárhelyi ASA: megválasztották a szezon játékosát, távozott az egyik alapember
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Románia megszerezte első győzelmét a minifutball Eb-n
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Székelyhon

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Székelyhon

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Marosvásárhelyi ASA: megválasztották a szezon játékosát, távozott az egyik alapember
Székely Sport

Marosvásárhelyi ASA: megválasztották a szezon játékosát, távozott az egyik alapember
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Krónika

Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Románia megszerezte első győzelmét a minifutball Eb-n
Székely Sport

Románia megszerezte első győzelmét a minifutball Eb-n
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Nem csak a Fodor Sándor-parkot hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.

Nem csak a Fodor Sándor-parkot hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
Nem csak a Fodor Sándor-parkot hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
2026. május 29., péntek

Nem csak a Fodor Sándor-parkot hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
2026. május 29., péntek

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés

Az ország nagy részét érintő viharos szélre adott ki pénteken elsőfokú (sárga) riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
2026. május 29., péntek

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
2026. május 29., péntek

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon

Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak.

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
2026. május 29., péntek

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok

Négy férfit őrizetbe vettek a Hargita megyei rendőrök a Maroshévízen és Salamáson történt házkutatások után. Az ellenük felhozott vádak: minősített lopás és minősített lopási kísérlet.

Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok
Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok
2026. május 29., péntek

Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok
2026. május 29., péntek

A turizmusból élő települést ellehetetlenítő vízbetörés évfordulójára emlékeznek Parajdon

Egy éve tört be a Korond-patak vize a parajdi sóbányába, egy éve élnek bizonytalanságban a helyiek, akiknek a bánya körül kialakult turizmusból volt a mindennapi bevételük. Pénteken erre a sorsfordító eseményre emlékeztek.

A turizmusból élő települést ellehetetlenítő vízbetörés évfordulójára emlékeznek Parajdon
A turizmusból élő települést ellehetetlenítő vízbetörés évfordulójára emlékeznek Parajdon
2026. május 29., péntek

A turizmusból élő települést ellehetetlenítő vízbetörés évfordulójára emlékeznek Parajdon
2026. május 29., péntek

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán

Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán
Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán
2026. május 29., péntek

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába

A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
2026. május 29., péntek

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
2026. május 29., péntek

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
2026. május 29., péntek

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
2026. május 28., csütörtök

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében.

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában
Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában
2026. május 28., csütörtök

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!