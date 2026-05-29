Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Robbanótöltettel ellátott orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel két óra körül, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

24 perce
Magyar Péter: Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával
38 perce
Megjöttek az első nemzetközi reakciók a galaci drónbecsapódás után
1 órája
Erőt sugároz a drónbecsapódás után Galac polgármestere
2 órája
Első vizsgálatok: az orosz drón teljes robbanótöltete felrobbant a becsapódáskor

A drón becsapódását követő robbanás és tűz miatt további két ember pánikrohamot kapott. Ro-Alert üzenetet adtak ki Brăila, Tulcea és Galac számára – tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Két F-16-os repülőgép szállt fel a fetești-i bázisról, amelyeket a román légierő egy katonai helikoptere is támogatott. „A repülőgépek pilótái felhatalmazást kaptak a célpont kiiktatására” – közölte a védelmi minisztérium, azonban végül nem sikerült lakott területen kívül lelőni a drónt.

A védelmi tárca szerint az ukrajnai háború kezdete óta 47 esetben azonosítottak drónmaradványokat Románia területén, ebből tizenkettőt csak ebben az évben.

A két sérült a megrongálódott lakás lakói, akik akkor szenvedtek könnyebb égési sérüléseket, illetve horzsolásokat amikor a kigyulladt előszobán keresztül menekültek ki. Ionuț Pucheanu galaci polgármester a Digi 24 hírcsatornának azt mondta, hogy

a drón a lakás előszobája fölött csapódott be, nem pedig a hálószobában, ahol a két sérült aludt, különben már nem élnének

– írja a Krónika, hozzátéve, hogy az incidensben csak egy lakásban keletkezett kár, valamint a liftaknában. A tüzet rövid időn belül eloltották.

A hatóságok a vizsgálat idejére lezárták az érintett utcát, hetven lakót evakuáltak a tömbházból és jelezték, szállást biztosítanak azoknak, akiket esetleg ki kell telepíteni.

24 perce

Magyar Péter: Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával

Az éjjeli orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – írta Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke Facebook-oldalán a Romániát ért dróntámadás kapcsán.

„Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet” – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával.

„A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk, és támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását” – tette hozzá.

38 perce

Megjöttek az első nemzetközi reakciók a galaci drónbecsapódás után

A NATO, az Európai Bizottság és a Moldovai Köztársaság elnöke is elítélte pénteken a galaci tömbházba csapódott orosz drón okozta incidenst, és szolidaritásáról biztosította Romániát.

A NATO szóvivője, Allison Hart az X-en azt írta, hogy a tömbházat akkor érte dróntalálat, amikor Oroszország a román határ közelében ukrajnai infrastruktúrát támadott. Közölte, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román hatóságokkal. Hangsúlyozta:

a szövetség elítéli Oroszország „felelőtlenségét”, és tovább erősíti védelmét minden fenyegetéssel, így a drónokkal szemben is.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen úgy értékelte, hogy Oroszország „újabb vörös vonalat lépett át”, miután egyik drónja sűrűn lakott romániai övezetet talált el, és civileket sebesített meg az EU területén. Az X-e közzétett bejegyzésében közölte, hogy az Európai Unió teljes mértékben szolidáris Romániával és népével, miközben tovább erősíti biztonságát és elrettentő képességét, különösen a keleti határa térségében, és fokozza a nyomást Moszkvára. Von der Leyen emlékeztetett, hogy

Brüsszel a 21. szankciós csomagot készíti elő Oroszországgal szemben.

A Moldovai Köztársaság elnöke, Maia Sandu szintén határozottan elítélte a „román civileket saját otthonukban” ért galaci dróntámadást. Pénteken a Facebook-oldalán – az Agerpres hírügynökség szemléje szerint – azt írta: ez újabb bizonyítéka annak, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja az egész térséget érinti és emberéleteket sodor veszélybe.

1 órája

Erőt sugároz a drónbecsapódás után Galac polgármestere

Ionuț Pucheanu galaci polgármester a tömbházba becsapódott drón ügyében közölte, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartják, a környéket biztosították, és a károk felmérése továbbra is tart.

A polgármester pénteken a Facebook-oldalán emlékeztetett arra, hogy a galaciak ismét olyan helyzettel szembesültek, amelyet

békeidőben senki nem tartott volna elképzelhetőnek egy európai városban: tömbházra zuhant, robbanást okozott és két embert megsebesített egy drón.

Pucheanu közölte azt is, hogy az érintetteknek szükség esetén ideiglenes szállást is tudnak biztosítani.

Bejegyzése szerint a hatóságok továbbra is készenlétben állnak, hogy szükség esetén azonnal beavatkozzanak és segítséget nyújtsanak. A polgármesteri hivatal folyamatos kapcsolatban áll a katasztrófavédelemmel, a prefektúrával, a védelmi minisztériummal és a többi illetékes intézménnyel, elsődleges szempontjuk pedig az emberek biztonsága – írja az Agerpres hírügynökség Pucheanu bejegyzésére hivatkozva.

A polgármester egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy csak hivatalos forrásokból tájékozódjon, és tartsa be az érintett térségben elrendelt biztonsági intézkedéseket.

Ugyanakkor határozottan elítélte az ártatlan civileket és a háború közelében élő közösségeket veszélybe sodró orosz támadásokat.

Galac erős város. Ezen a nehézségen is túljutunk együtt, nyugalommal, szolidaritással és felelősségvállalással

– olvasható még a városvezető bejegyzésében.

2 órája

Első vizsgálatok: az orosz drón teljes robbanótöltete felrobbant a becsapódáskor

A védelmi és a belügyminisztérium, valamint a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakértői péntek reggel helyszíni vizsgálatot folytatnak annál a galaci tömbháznál, amelybe hajnalban becsapódott egy orosz drón.

A védelmi minisztérium közleménye szerint az első vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a Geran 2 típusú orosz drón teljes robbanótöltete felrobbant a becsapódáskor.

A hatóságok kérik a lakosságot, hogy kövessék az útmutatásokat és kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak.

„A védelmi minisztérium határozottan elítéli Oroszország felelőtlen cselekedeteit, és hangsúlyozza, hogy ezek új kihívást jelentenek a Fekete-tenger térségének regionális biztonságára és stabilitására nézve. Az ilyen incidensek Oroszország nemzetközi joggal szembeni tiszteletlenségét mutatják, és nemcsak a román állampolgárok biztonságát, hanem a NATO kollektív biztonságát is veszélyeztetik” – idéz az Agerpres hírügynökség a védelmi tárca közleményéből.

2 hozzászólás Hozzászólások
2026. május 29., péntek

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán

Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába

A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.

Évtizedes probléma Csíkszéken: az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit a horgászok

Leépült a csíkszéki horgászat: a horgászok hosszú évek óta arra panaszkodnak, hogy nincs megfelelő mennyiségű haltelepítés a természetes vizekben. Szerintük horgászhely is kevés van a környéken, az éves engedélyért cserébe pedig alig kapnak valamit.

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében.

Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán

Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.

Június 1-jén a marosvásárhelyi vár a gyerekek világává változik!

Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.

Fiatalok, akik nem csinálnak semmit

Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem részt vevő fiatalok aránya a 2015-ös 15,2 százalékról 2025-re 11 százalékra csökkent, de Romániában továbbra is a legmagasabb ez az arány.

Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen

Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk.

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba

Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

