Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Fotó: Galac megyei tűzoltóság
A drón becsapódását követő robbanás és tűz miatt további két ember pánikrohamot kapott. Ro-Alert üzenetet adtak ki Brăila, Tulcea és Galac számára – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Két F-16-os repülőgép szállt fel a fetești-i bázisról, amelyeket a román légierő egy katonai helikoptere is támogatott. „A repülőgépek pilótái felhatalmazást kaptak a célpont kiiktatására” – közölte a védelmi minisztérium, azonban végül nem sikerült lakott területen kívül lelőni a drónt.
A védelmi tárca szerint az ukrajnai háború kezdete óta 47 esetben azonosítottak drónmaradványokat Románia területén, ebből tizenkettőt csak ebben az évben.
A két sérült a megrongálódott lakás lakói, akik akkor szenvedtek könnyebb égési sérüléseket, illetve horzsolásokat amikor a kigyulladt előszobán keresztül menekültek ki. Ionuț Pucheanu galaci polgármester a Digi 24 hírcsatornának azt mondta, hogy
– írja a Krónika, hozzátéve, hogy az incidensben csak egy lakásban keletkezett kár, valamint a liftaknában. A tüzet rövid időn belül eloltották.
A hatóságok a vizsgálat idejére lezárták az érintett utcát, hetven lakót evakuáltak a tömbházból és jelezték, szállást biztosítanak azoknak, akiket esetleg ki kell telepíteni.
Az éjjeli orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor – írta Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke Facebook-oldalán a Romániát ért dróntámadás kapcsán.
„Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet” – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, hogy Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával.
„A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk, és támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását” – tette hozzá.
A NATO, az Európai Bizottság és a Moldovai Köztársaság elnöke is elítélte pénteken a galaci tömbházba csapódott orosz drón okozta incidenst, és szolidaritásáról biztosította Romániát.
A NATO szóvivője, Allison Hart az X-en azt írta, hogy a tömbházat akkor érte dróntalálat, amikor Oroszország a román határ közelében ukrajnai infrastruktúrát támadott. Közölte, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román hatóságokkal. Hangsúlyozta:
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen úgy értékelte, hogy Oroszország „újabb vörös vonalat lépett át”, miután egyik drónja sűrűn lakott romániai övezetet talált el, és civileket sebesített meg az EU területén. Az X-e közzétett bejegyzésében közölte, hogy az Európai Unió teljes mértékben szolidáris Romániával és népével, miközben tovább erősíti biztonságát és elrettentő képességét, különösen a keleti határa térségében, és fokozza a nyomást Moszkvára. Von der Leyen emlékeztetett, hogy
A Moldovai Köztársaság elnöke, Maia Sandu szintén határozottan elítélte a „román civileket saját otthonukban” ért galaci dróntámadást. Pénteken a Facebook-oldalán – az Agerpres hírügynökség szemléje szerint – azt írta: ez újabb bizonyítéka annak, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja az egész térséget érinti és emberéleteket sodor veszélybe.
Ionuț Pucheanu galaci polgármester a tömbházba becsapódott drón ügyében közölte, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartják, a környéket biztosították, és a károk felmérése továbbra is tart.
A polgármester pénteken a Facebook-oldalán emlékeztetett arra, hogy a galaciak ismét olyan helyzettel szembesültek, amelyet
Pucheanu közölte azt is, hogy az érintetteknek szükség esetén ideiglenes szállást is tudnak biztosítani.
Bejegyzése szerint a hatóságok továbbra is készenlétben állnak, hogy szükség esetén azonnal beavatkozzanak és segítséget nyújtsanak. A polgármesteri hivatal folyamatos kapcsolatban áll a katasztrófavédelemmel, a prefektúrával, a védelmi minisztériummal és a többi illetékes intézménnyel, elsődleges szempontjuk pedig az emberek biztonsága – írja az Agerpres hírügynökség Pucheanu bejegyzésére hivatkozva.
A polgármester egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy csak hivatalos forrásokból tájékozódjon, és tartsa be az érintett térségben elrendelt biztonsági intézkedéseket.
Ugyanakkor határozottan elítélte az ártatlan civileket és a háború közelében élő közösségeket veszélybe sodró orosz támadásokat.
– olvasható még a városvezető bejegyzésében.
A védelmi és a belügyminisztérium, valamint a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakértői péntek reggel helyszíni vizsgálatot folytatnak annál a galaci tömbháznál, amelybe hajnalban becsapódott egy orosz drón.
A védelmi minisztérium közleménye szerint az első vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a Geran 2 típusú orosz drón teljes robbanótöltete felrobbant a becsapódáskor.
A hatóságok kérik a lakosságot, hogy kövessék az útmutatásokat és kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak.
„A védelmi minisztérium határozottan elítéli Oroszország felelőtlen cselekedeteit, és hangsúlyozza, hogy ezek új kihívást jelentenek a Fekete-tenger térségének regionális biztonságára és stabilitására nézve. Az ilyen incidensek Oroszország nemzetközi joggal szembeni tiszteletlenségét mutatják, és nemcsak a román állampolgárok biztonságát, hanem a NATO kollektív biztonságát is veszélyeztetik” – idéz az Agerpres hírügynökség a védelmi tárca közleményéből.
Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.
