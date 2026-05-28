Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát

A bekötőút látványterve • Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Végleges a sepsiszentgyörgyi bekötőút nyomvonala, hamarosan megkezdődik a telkek és ingatlanok kisajátítása is. Erről a csütörtöki rendes havi tanácsülésen döntött a helyi képviselő-testület.

Bodor Tünde

2026. május 28., 19:002026. május 28., 19:00

2026. május 28., 20:042026. május 28., 20:04

Történelminek nevezhető a mai tanácsülés – mondta a Székelyhonnak Jakab Barna városgondnok –, mivel Sepsiszentgyörgy városvezetése eddig még nem folyamodott kisajátításokhoz semmilyen ügyben. Most ez történik, hogy

a majdani A13-as autópályával összekötő szakaszt megépíthesse a város.

A május havi rendes tanácsülés egyik napirendi pontja ezzel volt kapcsolatos: a nyomvonal, valamint a kisajátítási folyamat (a listázott magántulajdonú ingatlanok kisajátításának és kárpótlásának) jóváhagyása volt. Ez alkalommal Jakab Barna projektvezetőként bemutatta a két szakaszra tagolt bekötőút nyomvonalát és látványtervét is.

A két szakaszra tagolás azért volt szükséges, hogy ha nem sikerül a teljesre megszerezni az összes engedélyt, legalább az egyik megépülhessen – hangzott el.

  • A bekötőút első szakasza a Lidl áruháznál lévő körforgalomtól indul az Olt-gáttal párhuzamosan Brassó irányába, keresztezi a Nicolae Iorga és Domokos Géza utcákat, majd egy újabb körforgalomnál balra térve egy új, impozáns Olt-hídon vezet át az út a Păiuș David utcába.

  • Az út másik szakasza Illyefalva irányába tér a jelenlegi bicikliút mellett, és az egykori lőtér közelében csatlakozik be a Jókai Mór utcába (illyefalvi útba) egy körforgalommal.

Az A13-as autópálya, amely Kökösnél lép be Kovászna megyébe, észak felé halad, egy szakaszon párhuzamosan a jelenlegi elkerülőúttal. Lesz egy lejárata az Uzont és Kilyént összekötő megyei útra, és e lejárat közeléből, a körforgalomtól indul ki egy másik bekötőút, amely beletorkollik a Lidltől kiinduló szakaszba. A két összekapcsolódó bekötőút teremti meg az összeköttetést a sztrádával.

A város közel 6,4 hektár területet sajátít ki.

Többnyire külterületekről beszélünk, amelyeket előzőleg felértékeltetett a város. Egy hektárra számítva 26 ezer eurós kártérítést fizet az önkormányzat, összesen 826 452 lej van erre a célra elkülönítve.

A bekötőútnak 2029 végére kell elkészülnie, kivitelezésére a Fejlesztési Középrégiótól nyert finanszírozást a város, de saját hozzájárulása is jelentős.

Az utolsó, s majd még egy

„Ez az utolsó nagy infrastrukturális beruházás, amely a városból eltereli az áthaladó forgalmat. Ez az út biztosítja majd, hogy az Előpatak irányából jövők is elkerülhessék a háromszéki megyeközpontot. Még egyetlen nagy megvalósítandó beruházása marad a városnak, a Brassó megyével együtt megépítendő, a reptér könnyebb elérését szolgáló vasútvonal” – egészítette ki az elmondottakat a tanácsülésen Antal Árpád polgármester.

A rovat további cikkei

2026. május 28., csütörtök

Drónnal keresik a Bodok körül tanyázó anyamedvét és négy bocsát

Egyelőre nem tett kárt a gazdaságokban, és emberekre sem támadt a medve, de nem szeretnék megvárni, hogy baj történjen – jelentette ki Bodok község polgármestere. Az anyamedvét és négy bocsát szemmel tartják, szükség esetén csapdát is állítanak.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Ellopta a biciklit a kölcsönzőből, majd tíz kilométerrel arrébb szabadult meg tőle

Szigorúbb büntetéseket vezetnének be a közvagyon rongálóival szemben Sepsiszentgyörgyön, miután a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző biciklijeit is többen megrongálták. Egy felhasználó a megfigyelő kamerát elfordítva vitte el az egyik kerékpárt.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 28., csütörtök

Alig avatták fel Petőfi emlékművét, máris Eminescu-szobrot követel a románok civil fóruma

Most, hogy Petőfi Sándor szobrát felavatták, a románok civil fóruma szerint időszerű lenne egy Mihai Eminescut ábrázoló bronzszobor felállítása is Sepsiszentgyörgy központjában. Nem ez az első alkalom, hogy kérésükkel a városházához fordulnak.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 26., kedd

Téves számlák és késedelmes ügyintézés: erre panaszkodnak a háromszékiek

Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

2026. május 24., vasárnap

