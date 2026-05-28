Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát

Végleges a sepsiszentgyörgyi bekötőút nyomvonala, hamarosan megkezdődik a telkek és ingatlanok kisajátítása is. Erről a csütörtöki rendes havi tanácsülésen döntött a helyi képviselő-testület.

Történelminek nevezhető a mai tanácsülés – mondta a Székelyhonnak Jakab Barna városgondnok –, mivel Sepsiszentgyörgy városvezetése eddig még nem folyamodott kisajátításokhoz semmilyen ügyben. Most ez történik, hogy

A május havi rendes tanácsülés egyik napirendi pontja ezzel volt kapcsolatos: a nyomvonal, valamint a kisajátítási folyamat (a listázott magántulajdonú ingatlanok kisajátításának és kárpótlásának) jóváhagyása volt. Ez alkalommal Jakab Barna projektvezetőként bemutatta a két szakaszra tagolt bekötőút nyomvonalát és látványtervét is.

A két szakaszra tagolás azért volt szükséges, hogy ha nem sikerül a teljesre megszerezni az összes engedélyt, legalább az egyik megépülhessen – hangzott el.

A bekötőút első szakasza a Lidl áruháznál lévő körforgalomtól indul az Olt-gáttal párhuzamosan Brassó irányába, keresztezi a Nicolae Iorga és Domokos Géza utcákat, majd egy újabb körforgalomnál balra térve egy új, impozáns Olt-hídon vezet át az út a Păiuș David utcába.

Az út másik szakasza Illyefalva irányába tér a jelenlegi bicikliút mellett, és az egykori lőtér közelében csatlakozik be a Jókai Mór utcába (illyefalvi útba) egy körforgalommal.

Az A13-as autópálya, amely Kökösnél lép be Kovászna megyébe, észak felé halad, egy szakaszon párhuzamosan a jelenlegi elkerülőúttal. Lesz egy lejárata az Uzont és Kilyént összekötő megyei útra, és e lejárat közeléből, a körforgalomtól indul ki egy másik bekötőút, amely beletorkollik a Lidltől kiinduló szakaszba. A két összekapcsolódó bekötőút teremti meg az összeköttetést a sztrádával.