Téves számlák és késedelmes ügyintézés: erre panaszkodnak a háromszékiek

Villanyóraállás és kiszámlázott érték. Van, amikor eltérések tapasztalhatók. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.

Bodor Tünde

2026. május 26., 21:082026. május 26., 21:08

A fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetőjét azért kerestük meg, hogy az utóbbi hónapokban jegyzett panaszokról nyújtson átfogó képet. Mint kiderült, továbbra is az Electrica áramszolgáltatóra panaszkodnak a legtöbben – már tavaly is rájuk vonatkozott a reklamációk zöme.

Az nem igaz, hogy más áramszolgáltatókra (Eon, Hidroelectrica) nincs panasz, de Háromszéken a többség az Electrica kliense. Mivel a többi vállalatnak nincs irodája a megyében, a rájuk vonatkozó panaszokat továbbítják a székhelyük szerinti megyébe, tudtuk meg Onica Csaba intézményvezetőtől.

Az Electricával viszont helyben, Sepsiszentgyörgyön egyezkednek, illetve intézkedik a felügyelőség. Közbenjárásának köszönhetően legutóbb – múlt hónapban – 28 ezer lejes „tartozást” törölt el az áramszolgáltató vállalat az egyik kliense esetében, aki

a számla kézhezvétele után egyenesen a fogyasztóvédelemhez fordult.

Előfordult, hogy rosszul olvasták le az órát a kiküldött munkatársak, és ezért reklamált valaki, máskor pedig az elromlott villanyórát nem cserélték ki hónapokig, ezért a kliens nem tudta bejelenteni a havi fogyasztását. A vállalat a régi óra szerint becsülte meg a fogyasztást, de nem pontosan, márpedig sokan vannak, akik szeretik tudni, hogy nincs semmiféle tartozásuk, és csak azt fizetik ki, amit ténylegesen elfogyasztottak.

Másik esetben a kliens kért villanyóracserét még 2019-ben, egy túlzott, 4000 lejes számla okán, de öt évig nem történt semmi, nem mozdultak az illetékesek. Bár az illetőnek a számlát nem kellett kifizetnie, az összeg folyamatosan ott szerepelt a számláin. Ezt 2024-ben megelégelte és a fogyasztóvédelemhez fordult. Végül az Electrica megejtette az újraszámítást a havi átlaga alapján, és

2500 lejt lefaragott a tartozásából.

Egy személy azért panaszkodott, mert villanyórájának metrológiai ellenőrzése nem történt meg az előírt időintervallumon belül. A fogyasztóvédelmi felügyelőség így elrendelte, számolják újra a kliens áramfogyasztását az elmulasztott kötelező ellenőrzés dátumától, de most a havi átlaga alapján és – talán nem véletlenül – ismét a panaszos járt jobban, mert kevesebbet kellett fizetnie.

Minden alkalommal, amikor a szolgáltató hibája, tévedése bebizonyosodik, bírságot is kiszab a vállalatra a fogyasztóvédelem,

ez havonta kétszer-háromszor is megtörténik, tudtuk meg.

De nem minden esetben van a panaszosoknak igaza, legalábbis van olyan, hogy ki tudja magyarázni a vállalat az egyébként nem túl szabályos eljárást is.

Például annak a fogyasztónak, aki azért panaszkodott, mert a sorozatos becslések után most a tényleges fogyasztást feltüntető számlán még 2024-ből származó mennyiségek is szerepeltek, nem tudott a fogyasztóvédelem segíteni.

Az is előfordult, hogy egy fogyasztó rosszul ütötte be az egyedi azonosítóját (cod client), ebből kifolyólag másnak számlázták le az ő fogyasztását.

Rákérdeztünk, az Electrica fizet-e késedelmi kamatot akkor, amikor egy túlszámlázás folyamán több pénzt hajt be és azt „használja”, tartja valameddig. Ez nem igazán jellemző, tájékoztatott Onica Csaba.

  • Ha csak pár száz lejes összegről van szó, az emberek általában nem is igénylik azt vissza, ott hagyják a következő havi fogyasztás fedezésére.

  • Nagyobb összegű, tévesnek vélt számlák esetében viszont nem is fizetnek, hanem panaszt tesznek.

Jóindulatú telefontársaságok?

A reklamációk egyharmada más szolgáltatásokra (internet, telefon) vonatkozik. Sokszor panaszkodnak az Orange és a Vodafone társaságokra, tudtuk meg. A panaszok többsége megalapozatlannak bizonyul: például,

ha valaki véletlenül vagy tudatlanságból letölt egy fizetős applikációt és annak a díja feltűnik a számlán, nincs miért a szolgáltatót hibáztatni.

De a telefontársaságok sokszor még ilyen esetben is segítenek megoldani a bonyodalmat a kliensnek, közölte az igazgató.

Hogyan állunk a visszavitellel?

Garanciális, szervizelési problémákat is jeleztek a felügyelőségnél. Jó tudni, hogy egy elromlott terméket harminc napon belül vissza lehet vinni a boltba, egyébként viszont, ha csupán arról van szó, hogy a vásárló meggondolta magát, az árut csak akkor kell visszavegye a forgalmazó, ha azt saját üzletpolitikája előírja.

Amennyiben kiviszik az árut az üzletből, már nem kötelező a csere vagy a vásárlási ár visszatérítése. Ha az üzlet ezt mégis bevállalja, akkor viszont feltétel, hogy ugyanabban az állapotban kell legyen a termék, mint amikor megvásárolták.

Ha egy okostévé vásárlása után meggondolta magát valaki, de a készüléket legalább egy órát működtette, akkor már nem kötelezhető az üzlet a visszavételre, hiszen a készüléket használták.

Felejthetetlen iskolakifli

Jó hír, hogy nagyon megritkultak az élelmiszerek minőségére vonatkozó panaszok – tájékoztatott a fogyasztóvédelmi főfelügyelő –, de azért akad ilyen is: nemrég az iskolában kapott kiflire tett panaszt egy szülő, mert az már

a szavatossági idő lejárta előtt is penészes volt.

A fogyasztóvédelem munkatársai kétszer látogattak el az iskolába, ahol mindent rendben találtak, de a gyártó székhelyén olyan eljárásokat figyeltek meg, amelyeket nem ítéltek biztonságosnak, ezért megbüntették a céget.

Online vásárláskor csak Európai Unión belül tudnak segíteni

Végül néhány olyan panaszt is jegyzett a felügyelőség, amelyek interneten megvásárolt termékekre vonatkoztak. Ilyen esetekben pozitív megoldásra csak akkor van remény, ha az Európai Unión belüli országból szerezték be az árut, kínai termékek esetében nem tudnak segíteni, szögezte le a fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője.

Ha egy terméket túl olcsón árulnak, akkor ott valami gyanús

Az Európai Unión kívüli kereskedőktől való online vásárlásnak számos kockázata van, a csalódott vásárlón pedig a fogyasztóvédelmi hivatal sem tud segíteni – hívta fel a figyelmet Onică Csaba, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője.

2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

2026. május 26., kedd

Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

2026. május 26., kedd

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a beszédek.

2026. május 21., csütörtök

