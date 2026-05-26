Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.

Bodor Tünde 2026. május 26., 21:082026. május 26., 21:08

A fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetőjét azért kerestük meg, hogy az utóbbi hónapokban jegyzett panaszokról nyújtson átfogó képet. Mint kiderült, továbbra is az Electrica áramszolgáltatóra panaszkodnak a legtöbben – már tavaly is rájuk vonatkozott a reklamációk zöme. Az nem igaz, hogy más áramszolgáltatókra (Eon, Hidroelectrica) nincs panasz, de Háromszéken a többség az Electrica kliense. Mivel a többi vállalatnak nincs irodája a megyében, a rájuk vonatkozó panaszokat továbbítják a székhelyük szerinti megyébe, tudtuk meg Onica Csaba intézményvezetőtől. Az Electricával viszont helyben, Sepsiszentgyörgyön egyezkednek, illetve intézkedik a felügyelőség. Közbenjárásának köszönhetően legutóbb – múlt hónapban – 28 ezer lejes „tartozást” törölt el az áramszolgáltató vállalat az egyik kliense esetében, aki

a számla kézhezvétele után egyenesen a fogyasztóvédelemhez fordult.

Előfordult, hogy rosszul olvasták le az órát a kiküldött munkatársak, és ezért reklamált valaki, máskor pedig az elromlott villanyórát nem cserélték ki hónapokig, ezért a kliens nem tudta bejelenteni a havi fogyasztását. A vállalat a régi óra szerint becsülte meg a fogyasztást, de nem pontosan, márpedig sokan vannak, akik szeretik tudni, hogy nincs semmiféle tartozásuk, és csak azt fizetik ki, amit ténylegesen elfogyasztottak. Másik esetben a kliens kért villanyóracserét még 2019-ben, egy túlzott, 4000 lejes számla okán, de öt évig nem történt semmi, nem mozdultak az illetékesek. Bár az illetőnek a számlát nem kellett kifizetnie, az összeg folyamatosan ott szerepelt a számláin. Ezt 2024-ben megelégelte és a fogyasztóvédelemhez fordult. Végül az Electrica megejtette az újraszámítást a havi átlaga alapján, és

2500 lejt lefaragott a tartozásából.

Egy személy azért panaszkodott, mert villanyórájának metrológiai ellenőrzése nem történt meg az előírt időintervallumon belül. A fogyasztóvédelmi felügyelőség így elrendelte, számolják újra a kliens áramfogyasztását az elmulasztott kötelező ellenőrzés dátumától, de most a havi átlaga alapján és – talán nem véletlenül – ismét a panaszos járt jobban, mert kevesebbet kellett fizetnie.

Minden alkalommal, amikor a szolgáltató hibája, tévedése bebizonyosodik, bírságot is kiszab a vállalatra a fogyasztóvédelem,

ez havonta kétszer-háromszor is megtörténik, tudtuk meg. De nem minden esetben van a panaszosoknak igaza, legalábbis van olyan, hogy ki tudja magyarázni a vállalat az egyébként nem túl szabályos eljárást is. Például annak a fogyasztónak, aki azért panaszkodott, mert a sorozatos becslések után most a tényleges fogyasztást feltüntető számlán még 2024-ből származó mennyiségek is szerepeltek, nem tudott a fogyasztóvédelem segíteni. Az is előfordult, hogy egy fogyasztó rosszul ütötte be az egyedi azonosítóját (cod client), ebből kifolyólag másnak számlázták le az ő fogyasztását. Rákérdeztünk, az Electrica fizet-e késedelmi kamatot akkor, amikor egy túlszámlázás folyamán több pénzt hajt be és azt „használja”, tartja valameddig. Ez nem igazán jellemző, tájékoztatott Onica Csaba. Ha csak pár száz lejes összegről van szó, az emberek általában nem is igénylik azt vissza, ott hagyják a következő havi fogyasztás fedezésére.

Nagyobb összegű, tévesnek vélt számlák esetében viszont nem is fizetnek, hanem panaszt tesznek. Jóindulatú telefontársaságok? A reklamációk egyharmada más szolgáltatásokra (internet, telefon) vonatkozik. Sokszor panaszkodnak az Orange és a Vodafone társaságokra, tudtuk meg. A panaszok többsége megalapozatlannak bizonyul: például,

ha valaki véletlenül vagy tudatlanságból letölt egy fizetős applikációt és annak a díja feltűnik a számlán, nincs miért a szolgáltatót hibáztatni.

De a telefontársaságok sokszor még ilyen esetben is segítenek megoldani a bonyodalmat a kliensnek, közölte az igazgató. Hogyan állunk a visszavitellel? Garanciális, szervizelési problémákat is jeleztek a felügyelőségnél. Jó tudni, hogy egy elromlott terméket harminc napon belül vissza lehet vinni a boltba, egyébként viszont, ha csupán arról van szó, hogy a vásárló meggondolta magát, az árut csak akkor kell visszavegye a forgalmazó, ha azt saját üzletpolitikája előírja. Amennyiben kiviszik az árut az üzletből, már nem kötelező a csere vagy a vásárlási ár visszatérítése. Ha az üzlet ezt mégis bevállalja, akkor viszont feltétel, hogy ugyanabban az állapotban kell legyen a termék, mint amikor megvásárolták. Ha egy okostévé vásárlása után meggondolta magát valaki, de a készüléket legalább egy órát működtette, akkor már nem kötelezhető az üzlet a visszavételre, hiszen a készüléket használták. Felejthetetlen iskolakifli Jó hír, hogy nagyon megritkultak az élelmiszerek minőségére vonatkozó panaszok – tájékoztatott a fogyasztóvédelmi főfelügyelő –, de azért akad ilyen is: nemrég az iskolában kapott kiflire tett panaszt egy szülő, mert az már

a szavatossági idő lejárta előtt is penészes volt.

A fogyasztóvédelem munkatársai kétszer látogattak el az iskolába, ahol mindent rendben találtak, de a gyártó székhelyén olyan eljárásokat figyeltek meg, amelyeket nem ítéltek biztonságosnak, ezért megbüntették a céget.

Online vásárláskor csak Európai Unión belül tudnak segíteni



Végül néhány olyan panaszt is jegyzett a felügyelőség, amelyek interneten megvásárolt termékekre vonatkoztak. Ilyen esetekben pozitív megoldásra csak akkor van remény, ha az Európai Unión belüli országból szerezték be az árut, kínai termékek esetében nem tudnak segíteni, szögezte le a fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője.