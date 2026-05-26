Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Most még ingyen kérhető, hogy csipes kártyára cseréljék a személyi igazolványt

Most még ingyen kérhető, hogy csipes kártyára cseréljék a személyi igazolványt

Fotó: Nagy Noémi

Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.

Bodor Tünde

2026. május 26., 18:442026. május 26., 18:44

Ráduly István Kovászna megyei prefektus fontosnak látta felhívni a lakosság figyelmét, hogy közeleg a határidő, ameddig még ingyenesen lehet kiváltani az új, európai szabványoknak megfelelő elektronikus személyi igazolványt, attól függetlenül, hogy még érvényes vagy már lejárt a meglévő személyi.

A lakosság számára ingyenes műveletet az Országos Helyreállítási Alapból finanszírozzák, és az államnak is érdeke, hogy június 30-ig legalább 3,5 millió új típusú igazolványt bocsásson ki, különben elveszíti (vissza kell fizetnie) a PNRR-támogatást.

A határidő után kiváltott személyiket 70 lej ellenében kaphatják meg az igénylők.

A Kovászna megyei lakosság-nyilvántartó kérésre mobilkaravánt szervezett a dokumentumcsere megkönnyítésére, amelynek keretében természetes és jogi személyek, cégek egyaránt igényelhették, hogy kiszálljon hozzájuk a hivatal személyzete és begyűjtse az okmányokat, illetve egy második körben, egy hét múlva kézbesítse az elektronikus igazolványokat. A szervezők egyedüli feltétele az volt, hogy legalább tíz ember legyen jelen egy ilyen alkalomnál. A kampány annyira sikeres volt – elsősorban az önkormányzatok közreműködésének köszönhetően – hogy június 30-ig már minden időpontra le van foglalva a terepező egység.

Oláh-Badi Csaba, a Kovászna megyei személyi nyilvántartó vezetője érdeklődésünkre elmondta, elsősorban azokba a községekbe mennek, ahol nagyobb lélekszámú hátrányos helyzetű közösség él, és ahol az embereknek valós segítség lehet, hogy nem kell a városba utazni a személyi kártyáért.

Az is fontos szempont, hogy ha falun valakinek hiányzik valamilyen okmánya (pl. születési bizonyítvány, házasságlevél, lakcímigazolás, lakástulajdon-igazolás), akkor azt a polgármesteri hivatal munkatársai azonnal pótolni tudják a saját nyilvántartásukból, a gazdalajstromból vagy anyakönyvekből.

Azt, hogy hány településre mehetnek a hatóságok, korlátozza az idő, hiszen

naponta legfeljebb harminc-negyven emberrel tudnak foglalkozni: fényképeket, ujjlenyomatokat kell készíteni, és ezek nem mindig sikerülnek első próbálkozásra,

közölte az igazgató. Eddig voltak Uzonban, következik Kőröspatak, Gidófalva és a többi település.

Digitális személyi okmányokkal zökkenőmentes a külföldre utazás
A kiskorúak külföldre utazásának feltételei nem változtak Románia schengeni csatlakozása után sem – hívta fel a figyelmet októberi sajtótájékoztatóján Ráduly István, Kovászna megye prefektusa.

Aki lemarad ezekről az alkalmakról, még mindig személyit cserélhet Kovászna megye öt városának egyikében (Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Baróton vagy Bodzafordulón), illetve három nagyközségben (Gelencén, Zágonbárkányban és Ozsdolán).

Megszavazható a medve élete és halála

Románia elnöke május 18-án kihirdette a 73-as törvényt, amely a barnamedvék emberekre és vagyontárgyakra irányuló támadásainak megelőzésére és leküzdésére szolgáló azonnali beavatkozási módszerekre vonatkozik. A 2026/73-as törvény megkönnyíti a közigazgatási egységek sürgősségi bizottságainak, hogy kilőjék az agresszív, veszélyt jelentő medvéket: ezt megtehetik a bizottság tagjainak egyszerű többségi voksával.

Ezt annak a fényében értékelte a prefektus, hogy 2025-ben csak Kovászna megyében 216-szor jelezték a hatóságoknak medve jelenlétét a helységekben vagy azok közelében, valamint 235 kártételről készült jegyzőkönyv: 447 állatot (ennek közel fele baromfi) és 30 kaptárt pusztított el a nagyvad.

A prefektúra statisztikája szerint két medvetámadás irányult emberre, ám Ráduly István hozzátette,

ha az áldozat a 112-es sürgősségi hívószámon csak a mentőket hívja, akkor az nem kerül bele a prefektúra statisztikájába.

Idén már 64-szer volt medve miatti riasztás, ebből 27 májusban, tehát észlelhető a növekvő tendencia.

Kovászna megye is pénzt kaphat a tavalyi árvízkárokra

A május végi heves áradásokat követően a prefektúra már tavaly júniusban kérte a kormánytámogatást az érintett falvaknak – közölte Ráduly István –, főleg a közúti infrastruktúra rendbetételére, helyreállítására. Most 14,3 millió eurót kapnak az ország középrégiójában az érintett települések.

A megyei sürgősségi bizottság felmérése szerint a tavalyi árvizekben viszonylag kismértékben károsodott a háromszéki infrastruktúra az érintett helységekben (főleg Nagyborosnyó és Kökösbácstelek területén), a kárt mintegy 250 ezer lejre becsülték.

A pénzt az érintett önkormányzatok arra használhatják fel, hogy

  • az utakat az áradások előtti állapotba állítsák vissza,

  • de elszámolhatók egyes sürgősségi beavatkozások költségei is (pl. egy gátszakadás helyreállítása), ha annak idején jelezték az intervenció szükségességét a sürgősségi bizottságnak.

Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

Arra a kérdésünkre, hogy mikor inkasszálhatják a községek a támogatást, nem kaptunk pontos választ, mivel a kormány még ezután osztja le a településeknek az uniós pénzeket, de ha azt vesszük alapul, hogy egy korábbi hasonló árvíz után hogyan zajlott egy hasonló procedúra, akkor

még akár egy év is beletelhet, amíg megkapják az érintett települések a pénzt.

Ez így volt 2007–2008-ban is, emlékeztetett a prefektus.

Ráduly István azt is bejelentette, hogy 2026. június 8-án 10 órától a Nép ügyvédje brassói területi irodájának képviselői fogadóórát tartanak a Kovászna megyei prefektúrán. Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet a 0267 315 444-es számon, illetve a brassói területi iroda 0268 471 100-as számán. Az eljárás ingyenes, és az anyanyelv használata garantált.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 26., kedd

Téves számlák és késedelmes ügyintézés: erre panaszkodnak a háromszékiek

Átlagosan havi harminc panaszt iktatnak a Kovászna megyei fogyasztóvédelemnél, ezek nagy részét az áramszolgáltató számlázási problémái miatt nyújtják be, számolt be megkeresésünkre Onica Csaba, a háromszéki felügyelőség vezetője.

2026. május 26., kedd

Három rosszullét is elég a tömeges ételmérgezéshez

Tömeges ételmérgezésnek minősül már az is, ha három ember lesz rosszul ugyanattól az ételtől, még akkor is, ha a laborvizsgálatok nem mutatnak ki kórokozót – közölte a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője.

2026. május 26., kedd

Amire jut pénz, és amire már nem – elfogadták Barót idei költségvetését

A város legeredményesebb esztendője volt a tavalyi, idén azonban megszorításokra kényszerülnek Baróton. A működési költségek jelentősen mérséklődnek, a beruházások esetében pedig elsőbbséget élveznek a befejezés előtt álló, határidős projektek.

2026. május 26., kedd

Őrkőre koncentrál most a sepsiszentgyörgyi kutyamenhely, bántalmazott kutyákat mentenek

Több mint húsz kutyát fogtak be Sepsiszentgyörgy romák lakta negyedének környékéről a szépmezői menhely munkatársai. Több őrkői ebet műteni kellett, többek között egy nemrég született kölyökkutyát is, amelyet a jelek szerint súlyos bántalmazás ért.

2026. május 25., hétfő

Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

2026. május 24., vasárnap

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

2026. május 24., vasárnap

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a beszédek.

