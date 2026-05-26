Még egy hónapig adnak ingyen új elektronikus személyit, aztán hetven lej lesz

Most még ingyen kérhető, hogy csipes kártyára cseréljék a személyi igazolványt
Fotó: Nagy Noémi
Június 30-ig még ingyen ki lehet cserélni a régi típusú személyi igazolványokat új változatokra. A személyicsere megkönnyítését szolgáló, e célból szervezett mobil karaván rendkívül népszerűnek bizonyult Háromszéken.
Ráduly István Kovászna megyei prefektus fontosnak látta felhívni a lakosság figyelmét, hogy közeleg a határidő, ameddig még ingyenesen lehet kiváltani az új, európai szabványoknak megfelelő elektronikus személyi igazolványt, attól függetlenül, hogy még érvényes vagy már lejárt a meglévő személyi.
A lakosság számára ingyenes műveletet az Országos Helyreállítási Alapból finanszírozzák, és az államnak is érdeke, hogy június 30-ig legalább 3,5 millió új típusú igazolványt bocsásson ki, különben elveszíti (vissza kell fizetnie) a PNRR-támogatást.
A Kovászna megyei lakosság-nyilvántartó kérésre mobilkaravánt szervezett a dokumentumcsere megkönnyítésére, amelynek keretében természetes és jogi személyek, cégek egyaránt igényelhették, hogy kiszálljon hozzájuk a hivatal személyzete és begyűjtse az okmányokat, illetve egy második körben, egy hét múlva kézbesítse az elektronikus igazolványokat. A szervezők egyedüli feltétele az volt, hogy legalább tíz ember legyen jelen egy ilyen alkalomnál. A kampány annyira sikeres volt – elsősorban az önkormányzatok közreműködésének köszönhetően – hogy június 30-ig már minden időpontra le van foglalva a terepező egység.
Oláh-Badi Csaba, a Kovászna megyei személyi nyilvántartó vezetője érdeklődésünkre elmondta, elsősorban azokba a községekbe mennek, ahol nagyobb lélekszámú hátrányos helyzetű közösség él, és ahol az embereknek valós segítség lehet, hogy nem kell a városba utazni a személyi kártyáért.
Az is fontos szempont, hogy ha falun valakinek hiányzik valamilyen okmánya (pl. születési bizonyítvány, házasságlevél, lakcímigazolás, lakástulajdon-igazolás), akkor azt a polgármesteri hivatal munkatársai azonnal pótolni tudják a saját nyilvántartásukból, a gazdalajstromból vagy anyakönyvekből.
Azt, hogy hány településre mehetnek a hatóságok, korlátozza az idő, hiszen
közölte az igazgató. Eddig voltak Uzonban, következik Kőröspatak, Gidófalva és a többi település.
A kiskorúak külföldre utazásának feltételei nem változtak Románia schengeni csatlakozása után sem – hívta fel a figyelmet októberi sajtótájékoztatóján Ráduly István, Kovászna megye prefektusa.
Aki lemarad ezekről az alkalmakról, még mindig személyit cserélhet Kovászna megye öt városának egyikében (Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Baróton vagy Bodzafordulón), illetve három nagyközségben (Gelencén, Zágonbárkányban és Ozsdolán).
Románia elnöke május 18-án kihirdette a 73-as törvényt, amely a barnamedvék emberekre és vagyontárgyakra irányuló támadásainak megelőzésére és leküzdésére szolgáló azonnali beavatkozási módszerekre vonatkozik. A 2026/73-as törvény megkönnyíti a közigazgatási egységek sürgősségi bizottságainak, hogy kilőjék az agresszív, veszélyt jelentő medvéket: ezt megtehetik a bizottság tagjainak egyszerű többségi voksával.
Ezt annak a fényében értékelte a prefektus, hogy 2025-ben csak Kovászna megyében 216-szor jelezték a hatóságoknak medve jelenlétét a helységekben vagy azok közelében, valamint 235 kártételről készült jegyzőkönyv: 447 állatot (ennek közel fele baromfi) és 30 kaptárt pusztított el a nagyvad.
A prefektúra statisztikája szerint két medvetámadás irányult emberre, ám Ráduly István hozzátette,
Idén már 64-szer volt medve miatti riasztás, ebből 27 májusban, tehát észlelhető a növekvő tendencia.
A május végi heves áradásokat követően a prefektúra már tavaly júniusban kérte a kormánytámogatást az érintett falvaknak – közölte Ráduly István –, főleg a közúti infrastruktúra rendbetételére, helyreállítására. Most 14,3 millió eurót kapnak az ország középrégiójában az érintett települések.
A megyei sürgősségi bizottság felmérése szerint a tavalyi árvizekben viszonylag kismértékben károsodott a háromszéki infrastruktúra az érintett helységekben (főleg Nagyborosnyó és Kökösbácstelek területén), a kárt mintegy 250 ezer lejre becsülték.
A pénzt az érintett önkormányzatok arra használhatják fel, hogy
az utakat az áradások előtti állapotba állítsák vissza,
de elszámolhatók egyes sürgősségi beavatkozások költségei is (pl. egy gátszakadás helyreállítása), ha annak idején jelezték az intervenció szükségességét a sürgősségi bizottságnak.
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.
Arra a kérdésünkre, hogy mikor inkasszálhatják a községek a támogatást, nem kaptunk pontos választ, mivel a kormány még ezután osztja le a településeknek az uniós pénzeket, de ha azt vesszük alapul, hogy egy korábbi hasonló árvíz után hogyan zajlott egy hasonló procedúra, akkor
Ez így volt 2007–2008-ban is, emlékeztetett a prefektus.
Ráduly István azt is bejelentette, hogy 2026. június 8-án 10 órától a Nép ügyvédje brassói területi irodájának képviselői fogadóórát tartanak a Kovászna megyei prefektúrán. Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet a 0267 315 444-es számon, illetve a brassói területi iroda 0268 471 100-as számán. Az eljárás ingyenes, és az anyanyelv használata garantált.
