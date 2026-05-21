Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

Támogatást kaphatnak a parajdi és Kovászna megyei árvízi beavatkozások és helyreállítási munkálatok az Európai Unió Szolidaritási Alapjából – jelentette be Tánczos Barna közösségi oldalán. A közlés szerint

a román kormány 14,3 millió euró támogatás mozgósítását javasolta az Európai Bizottságnál

a 2025 májusa és júniusa közötti árvizek után. A támogatás azokat a térségeket érintené, amelyeket heves esőzések sújtottak az ország középső, déli és északkeleti részén, köztük

a parajdi bányakatasztrófa következményeinek kezelése, valamint több Kovászna megyei település helyreállítása.