Támogatást kaphat Parajd és az árvíz sújtotta Kovászna megyei települések

Elárasztott háromszéki település 2025 tavaszán

Elárasztott háromszéki település 2025 tavaszán

Fotó: Tuchiluș Alex

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából kaphat támogatást Románia a tavalyi árvizek utáni helyreállítási munkálatokra. A tervek szerint a parajdi beavatkozások és több Kovászna megyei település is érintett lehet.

2026. május 21., 09:282026. május 21., 09:28

Támogatást kaphatnak a parajdi és Kovászna megyei árvízi beavatkozások és helyreállítási munkálatok az Európai Unió Szolidaritási Alapjából – jelentette be Tánczos Barna közösségi oldalán.

A közlés szerint

a román kormány 14,3 millió euró támogatás mozgósítását javasolta az Európai Bizottságnál

a 2025 májusa és júniusa közötti árvizek után.

A támogatás azokat a térségeket érintené, amelyeket heves esőzések sújtottak az ország középső, déli és északkeleti részén, köztük

a parajdi bányakatasztrófa következményeinek kezelése, valamint több Kovászna megyei település helyreállítása.

A tájékoztatás szerint a forrás az elszámolt károk és költségek egy részét fedezheti, elsősorban a sürgősségi beavatkozásokra és – a rendelkezésre álló keret erejéig – a megrongálódott infrastruktúra helyreállítására fordítható.

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

Nem lehetne többé miniszterelnök Orbán Viktor a Tisza alaptörvény-módosítása után

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

Elindult a felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson

Az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítési munkálatok alatt minden gyergyószentmiklósi városrészben felásták az utakat. Történtek már korábban is visszaaszfaltozások, idén ennek szeretnének a végére járni. Elkezdődtek a helyreállítási munkálatok.

Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

Tánczos Barna: meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.

Megvolt az utolsó csengőszó a Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóinak

Jubileumi ballagási ünnepséget tartottak a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban szerdán, tíz évvel azután, hogy megnyitották a létesítményt az FK Csíkszereda épületében. Idén 27 végzős diák ballagott el a központból.

Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség

Hatósági felügyelet alá került a Bihar megyei Érbogyoszló RMDSZ-es polgármestere, miután csúszópénz elfogadásán érte tetten az Európai Ügyészség (EPPO).

Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjból jövedelmet szerző magánszemélyeknek

Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

