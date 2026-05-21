Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól

Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.

Egy 26 éves román lányt és egy 48 éves német-bolgár állampolgárságú férfit továbbra is keresnek. Mindhármukat eltűntnek nyilvánították hétfő este, miután – egyelőre tisztázatlan okból, vélhetően gázrobbanás miatt – összedőlt a többlakásos épület. Az ingatlanban többnyire turistáknak kiadott lakások voltak.

A kelet-németországi város polgármestere, Octavian Ursu szerint a tragédia okát még vizsgálják, de vélhetően gázrobbanás miatt dőlt össze az épület.

A mentési munkálatokat nehezítette, hogy közben további gázszivárgásokat észleltek. Egy esetleges újabb robbanás elkerülése és a mentésben részt vevők biztonsága érdekében az épület körüli gázvezetékeket teljesen kiürítették – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrségi szóvivő beszámolójára hivatkozva.

