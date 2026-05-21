A román sajtónak is üzentek a Németországban romok alá szorult román állampolgárok ügyében

A katasztrófaelhárító csapatok továbbra is dolgoznak Görlitz városában, és mindent megtesznek, hogy kimentsék azokat az embereket, akik az összedőlt épület romjai alatt rekedhettek – közölte szerdán a román külügy közvetítésével a kelet-németországi város polgármestere, Octavian Ursu.
2026. május 21., 08:25
Az elöljáró azt mondta, kapcsolatban áll Románia berlini nagykövetségével, valamint a román külügyminisztériummal, és
„A romániai médiát arra kérem, hogy legyen türelmes és tanúsítson tiszteletet ezekben a polgáraink számára nehéz pillanatokban” – idézett szerdán este Octavian Ursu üzenetéből (amelyet a román külügyi tárca továbbított) az Agerpres hírügynökség.
Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres hírügynökség.
Mint megírtuk, hétfő este összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában. Az AFP és a dpa hírügynökségek keddi beszámolói szerint vélhetően gázrobbanás okozta a tragédiát. Az összeomlott épületben többnyire turistáknak kiadott lakások voltak. A helyi rendőrség arról tájékoztatott, hogy három személyt keresnek, egy 25 és egy 26 éves román állampolgárságú nőt, valamint egy 47 éves német-bolgár állampolgárságú férfit.
A román külügy kedd esti közleményében megerősítette, hogy eltűntnek nyilvánítottak két román állampolgárt a Görlitzben hétfő este történt robbanás nyomán. A tárca tájékoztatása szerint Románia berlini nagykövetsége és konzuli csapatai kapcsolatban állnak az érintett román állampolgárok hozzátartozóival.
Oana Țoiu ügyvivő külügyminiszter telefonon egyeztetett Octavian Ursu görlitzi polgármesterrel, aki akkor is arról biztosította, hogy mindent megtesznek a romok alá szorult esetleges áldozatok kimentéséért.
Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.
