A román sajtónak is üzentek a Németországban romok alá szorult román állampolgárok ügyében

A katasztrófaelhárító csapatok továbbra is dolgoznak Görlitz városában, és mindent megtesznek, hogy kimentsék azokat az embereket, akik az összedőlt épület romjai alatt rekedhettek – közölte szerdán a román külügy közvetítésével a kelet-németországi város polgármestere, Octavian Ursu.

Az elöljáró azt mondta, kapcsolatban áll Románia berlini nagykövetségével, valamint a román külügyminisztériummal, és

minden támogatást megadnak az érintett román állampolgároknak.

„A romániai médiát arra kérem, hogy legyen türelmes és tanúsítson tiszteletet ezekben a polgáraink számára nehéz pillanatokban” – idézett szerdán este Octavian Ursu üzenetéből (amelyet a román külügyi tárca továbbított) az Agerpres hírügynökség.

Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek
Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres hírügynökség.

Mint megírtuk, hétfő este összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában. Az AFP és a dpa hírügynökségek keddi beszámolói szerint vélhetően gázrobbanás okozta a tragédiát. Az összeomlott épületben többnyire turistáknak kiadott lakások voltak. A helyi rendőrség arról tájékoztatott, hogy három személyt keresnek, egy 25 és egy 26 éves román állampolgárságú nőt, valamint egy 47 éves német-bolgár állampolgárságú férfit.

A román külügy kedd esti közleményében megerősítette, hogy eltűntnek nyilvánítottak két román állampolgárt a Görlitzben hétfő este történt robbanás nyomán. A tárca tájékoztatása szerint Románia berlini nagykövetsége és konzuli csapatai kapcsolatban állnak az érintett román állampolgárok hozzátartozóival.

Oana Țoiu ügyvivő külügyminiszter telefonon egyeztetett Octavian Ursu görlitzi polgármesterrel, aki akkor is arról biztosította, hogy mindent megtesznek a romok alá szorult esetleges áldozatok kimentéséért.

2026. május 21., csütörtök

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól

Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.

2026. május 20., szerda

Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek

Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres hírügynökség.

2026. május 19., kedd

Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt. A pilótát kitüntetné a román védelmi miniszter.

2026. május 18., hétfő

Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap, a pilóták túlélték a balesetet.

2026. május 14., csütörtök

Nemzetközi szinten mutatták be, hogyan verték át hamis gyógyszerekkel a fogyasztókat nálunk is

Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással számoltak fel – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

2026. május 14., csütörtök

A kínai elnökkel tárgyalt Donald Trump: 2026 történelmi év lehet a kínai–amerikai kapcsolatokban

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

2026. május 13., szerda

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

2026. május 12., kedd

Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.

2026. május 10., vasárnap

Hantavírus: kikötött a hajó, de konfliktus alakult ki az elhúzódó evakuálás miatt

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

2026. május 10., vasárnap

Repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán Amerikában

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.

