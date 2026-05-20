Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség

Fotó: EPPO
Hatósági felügyelet alá került a Bihar megyei Érbogyoszló RMDSZ-es polgármestere, miután csúszópénz elfogadásán érte tetten az Európai Ügyészség (EPPO).
2026. május 20., 19:132026. május 20., 19:13
Az EPPO szerdai közleménye szerint K. I. a mezőgazdasági úthálózat fejlesztésére irányuló uniós finanszírozású projekttel kapcsolatos ügyben érintett. Az eddigi bizonyítékok alapján
Cserébe megígérte, hogy gondoskodik az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott projekt zavartalan gyakorlatba ültetéséről és a kifizetések felgyorsításáról – ismerteti az Agerpres.
A gyanú szerint a polgármester több részletben kapta meg a pénzt. Mintegy 28 800 eurót (150 ezer lejt) május 19-én vett át, akkor érték tetten.
Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték. Ez idő alatt nem hagyhatja el az országot és polgármesteri feladatait sem gyakorolhatja.
Ez az első tettenérés, amelyet korrupciós ügyben szervezett meg az EPPO Romániában.
