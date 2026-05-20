Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség

Az EPPO szerdai közleménye szerint K. I. a mezőgazdasági úthálózat fejlesztésére irányuló uniós finanszírozású projekttel kapcsolatos ügyben érintett. Az eddigi bizonyítékok alapján

a polgármester a beruházás értékének 5 százalékát kérte csúszópénzként egy cégtől.

Cserébe megígérte, hogy gondoskodik az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott projekt zavartalan gyakorlatba ültetéséről és a kifizetések felgyorsításáról – ismerteti az Agerpres .

A céggel kötött szerződés értéke hozzávetőlegesen 770 ezer euró (4 millió lej) volt, így a kért csúszópénz összege 38 500 euróra (200 ezer lejre) tehető.

A gyanú szerint a polgármester több részletben kapta meg a pénzt. Mintegy 28 800 eurót (150 ezer lejt) május 19-én vett át, akkor érték tetten.

Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték. Ez idő alatt nem hagyhatja el az országot és polgármesteri feladatait sem gyakorolhatja.

Ez az első tettenérés, amelyet korrupciós ügyben szervezett meg az EPPO Romániában.