Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség

Fotó: EPPO

Hatósági felügyelet alá került a Bihar megyei Érbogyoszló RMDSZ-es polgármestere, miután csúszópénz elfogadásán érte tetten az Európai Ügyészség (EPPO).

Székelyhon

2026. május 20., 19:132026. május 20., 19:13

2026. május 20., 19:322026. május 20., 19:32

Az EPPO szerdai közleménye szerint K. I. a mezőgazdasági úthálózat fejlesztésére irányuló uniós finanszírozású projekttel kapcsolatos ügyben érintett. Az eddigi bizonyítékok alapján

a polgármester a beruházás értékének 5 százalékát kérte csúszópénzként egy cégtől.

Cserébe megígérte, hogy gondoskodik az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott projekt zavartalan gyakorlatba ültetéséről és a kifizetések felgyorsításáról – ismerteti az Agerpres.

A céggel kötött szerződés értéke hozzávetőlegesen 770 ezer euró (4 millió lej) volt, így a kért csúszópénz összege 38 500 euróra (200 ezer lejre) tehető.

A gyanú szerint a polgármester több részletben kapta meg a pénzt. Mintegy 28 800 eurót (150 ezer lejt) május 19-én vett át, akkor érték tetten.

Az elöljárót 60 napra hatósági felügyelet alá helyezték. Ez idő alatt nem hagyhatja el az országot és polgármesteri feladatait sem gyakorolhatja.

Ez az első tettenérés, amelyet korrupciós ügyben szervezett meg az EPPO Romániában.

Belföld RMDSZ
2 hozzászólás Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 20., szerda

Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Tánczos Barna: meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását

Meg kell hosszabbítani az alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint. Az intézkedés hatálya június 30-án járna le.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Megvolt az utolsó csengőszó a Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóinak

Jubileumi ballagási ünnepséget tartottak a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban szerdán, tíz évvel azután, hogy megnyitották a létesítményt az FK Csíkszereda épületében. Idén 27 végzős diák ballagott el a központból.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjból jövedelmet szerző magánszemélyeknek

Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Forgalomváltozás lesz a marosvásárhelyi Bălcescu utcában

Forgalmi változások lépnek életbe péntektől a Nicolae Bălcescu utcában az útszakasz és a parkolók felújítási munkálatai miatt.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Tetemes kártérítést kell fizessenek a bukaresti tömbházrobbanás felelősei

A fővárosi tömbházban tavaly történt robbanás ügyében eddig 176 magán- és jogi személy nyújtott be kártérítési igényt sértett félként, és a nyomozók 55 millió euróig zárlatot rendeltek el a gyanúsítottak és az érintett cégek vagyonára.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

A Ferrariig vezethet az út a megújult Șincai iskolából

Az iskola fennállásának 50. évfordulójára megújult a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum. Korszerű műhelyek és laborok várják a diákokat, az intézmény pedig ma már az egyik legnépszerűbb szaklíceum Maros megyében.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Két ember is úgy sérült meg súlyosan, hogy maga után húzta az elszabadult ló

Egy férfi sérült meg súlyosan szerdán Szeben megyében, miután egy szekérrel egy oszlopnak ütközött, majd a ló az úton vonszolta. Egy nappal korábban egy fiatal állapotos nőt rángatott magával a ló, aki szintén súlyosan megsérült.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!

Május 1. és 31. között lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyszerűen megszabaduljanak azoktól a tárgyaktól, amelyeket már nem használnak, és nem helyezhetők el a hagyományos hulladékgyűjtőkben.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Magyar Péter: hosszabb tűzszünetre és tartós békére van szükség Ukrajnában

Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségeségét hangsúlyozta az orosz–ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva.

2026. május 20., szerda

