Országos szintfelmérők: kartoték adat csupán vagy valóban hasznos visszajelzés a diák számára?

Egy kizárólag írásbeli felmérés korlátozott képet ad egy gyermek valódi képességeiről

Egy kizárólag írásbeli felmérés korlátozott képet ad egy gyermek valódi képességeiről

Fotó: Haáz Vince

Eddig főleg azt nézték a második, negyedik és hatodik osztályosok szintfelmérő tesztjein, hogy tudja-e a gyerek a tananyagot. Idéntől azt is vizsgálnák, tudja-e használni azt a való életben. Az osztálytermi valóság azonban ennél jóval árnyaltabb.

Hajnal Csilla

2026. május 20., 10:452026. május 20., 10:45

Idén először a második, negyedik és hatodik osztályos országos szintfelmérések kísérleti feladatokat is tartalmaznak, amelyek azt mérik, mennyire tudják a gyerekek a tanultakat a mindennapi életben alkalmazni, és amelyek több tantárgy ismeretanyagát is ötvözik – legalábbis a tervek szerint.

Második osztályban sok kisdiák megijed a teszt kifejezéstől, de a tanítók igyekeznek megnyugtatni őket azzal, hogy nincs túl nagy jelentősége ennek, csak felmérik a tudásszintjüket, viszont tény, hogy

minden gyereket másképp érint érzelmileg egy vizsgahelyzet.

Negyedikben már nem szoronganak annyira, főleg mert más van tapasztalatuk a teszteléssel, hatodikban viszont már van egy fontosabb szerepe is a tesztnek:

a diákok vizsgahelyzetben érezhetik magukat, hiszen csak két év választja el őket a nyolcadik végi országos felmérőktől, amely alapján középiskolát választanak.

A szintfelmérőn hatvan percet írhatnak, és a teszteket mindig a tanintézet egy másik tanítója javítja. A helyzet érdekessége, hogy nem kötelező a vizsga,

semmi veszítenivalója nincs annak a gyereknek, aki nem írja meg, nem is kell utólag sem megírnia.

A teszteredmények és a valóság

Az eredmények nem kerülnek nyilvánosság elé – nem írják be a naplóba, és nem teszik közzé. Kivétel, ha a szülő vagy a tanuló írásban kéri, akkor az eredmény átváltható osztályzatra, és bekerülhet a naplóba. Emellett

a pedagógusok a szülőket és a gyerekeket is tájékoztatják a tesztek eredményeiről.

A jogszabály szerint a tanár az összes tanuló adatait elemzi, majd a rendelkezésére álló idő 25 százalékát arra fordítja, hogy felzárkóztassa azt, aki lemaradt, továbbá elmélyítse az ismereteket, tantárgyak közötti kapcsolatokat mutasson és tehetséggondozást végezzen – a kiemelkedő tanulókat szakkörrel, projektekkel fejlessze, de úgy, hogy a többi gyerek se maradjon háttérben.

A valóság azonban kicsit árnyaltabb, hiszen ritkán van kapacitása egy pedagógusnak arra, hogy a felsoroltakat maradéktalanul megvalósítsa – főleg

ha számos eltérő képességű, köztük több sajátos nevelési igényű diák van egy osztályban.

Vajda Gyöngyi, negyedikeseket tanító marosvásárhelyi pedagógus úgy véli, a tanítók amúgy is differenciáltan oktatnak, a feladatokat általában személyre szabja a pedagógus, de egy heterogén osztályban nagy kihívás egyszerre felzárkóztatni és tehetséget is gondozni.

Hozzátette, az egységesített teszteken alapuló értékelési rendszer nem kedvez a differenciált oktatás szemléletének. Pedig a személyre szabott fejlesztés alapelve éppen az, hogy

minden gyermeket önmagához mérjünk – a saját korábbi teljesítményéhez, a saját fejlődéséhez –, ne pedig a társaihoz viszonyítsunk.

Az egységes mércével mért tudáspróbák ezért komoly kockázatot hordoznak: ha eltérő képességű, eltérő ütemben fejlődő gyerekeket azonos elvárásrendszer alapján ítélünk meg, azzal könnyen kudarcélményt idézünk elő azokban, akik éppen nem ott tartanak, ahol a norma elvárja – holott saját útjukon esetleg jelentős előrelépést tettek.

A tanító napi szinten nyomon követi minden tanítványa fejlődését – egy egyszeri, következmény nélküli felmérés ehhez érdemi pluszt nem ad hozzá

Csak írásbeli felmérés ez, ami nem nyújt reális képet

Az előző évek tapasztalatai alapján Vajda Gyöngyi kifejtette, hogy a tesztek nagyon elrugaszkodtak a valóságtól, hiszen

nem azt mérték, amit az iskolában tanultak.

Eddig másodikban elbeszélő fogalmazást kértek anyanyelvből, ami nem volt reális, hiszen éppencsak megtanultak írni-olvasni a gyerekek. Hozzátette, idén valamennyire egyszerűsítettek, közelítenek a valósághoz, de az alapvető ellentmondás megmarad: egy kizárólag írásbeli felmérés korlátozott képet ad egy gyermek valódi képességeiről – különösen, ha tudjuk, hogy az írásbeliség az élete során az egyik legritkábban alkalmazott eszköze lesz.

Az életkompetenciák – a helyzetfelismerés, a problémamegoldás, az alkalmazkodóképesség – standardizált tesztlapon nem mérhetők hitelesen.

Az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy ezek az értékelések jobbára statisztikai adattá váltak, amelyből sem a pedagógus, sem a szülő, sem a gyermek nem tudott valódi visszajelzést kiolvasni.

A tanító egyébként is napi szinten nyomon követi minden tanítványa fejlődését – egy egyszeri, következmény nélküli felmérés ehhez érdemi pluszt nem ad hozzá. Nem véletlen, hogy az évek során egyre többen tekintettek rá fölösleges teherként – foglalta össze a marosvásárhelyi pedagógus.

A másodikosok május 12-14. között írták meg a teszteket, a negyedikesek kedden, május 19-én kezdték meg a románnal, majd 20-án írják a matematikát és természettudományt, illetve 21-én az anyanyelvi felmérővel zárul számukra. A hatodikosok első tesztje május 26-án lesz, román nyelv és kommunikáció, illetve május 27-én matematika és természettudományok terén bizonyítanak, majd május 28-án anyanyelvi írásbeli készségeiket mérik fel.

2026. május 20., szerda

Orbán Anita: megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések

Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak

Nicușor Dan államfő csütörtökre a Cotroceni-palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció, a BÉKE – Románia az első parlamenti frakció és a függetlenek képviselőit.

PSD-RMDSZ? Sehogy sem jön ki a parlamenti matek az AUR nélkül

Kelemen Hunor szövetségi elnök kedd este ismét leszögezte, hogy az RMDSZ nem venne részt egy kisebbségi kormányban a Szociáldemokrata Párt (PSD) oldalán.

Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni

A kormánytöbbség kialakításához a pártoknak előbb-utóbb rugalmasabbá kell tenniük az álláspontjukat, mert a cotroceni-i konzultációk első fordulója után nem körvonalazódott megoldás – jelentette ki kedd este az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor.

Már nem penészes falak közt tárolják a liszteszsákokat – javuló élelmiszer-biztonság

Tíz éve még gyakori probléma volt, hogy penészes falak közt, rossz raklapokon tárolták az alapanyagokat, de ma ez már nem jellemző – a szakhatóság vezetője szerint folyamatosan javulnak a körülmények a Hargita megyei élelmiszeripari egységekben.

Elmondták a véleményüket az emberek az adóhatóság szolgáltatásairól

Összesítette a pénzügyminisztérium az Országos Adóhatóság (ANAF) szolgáltatásaival és a Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) elnevezésű platformmal kapcsolatban az adófizetők részéről beérkezett visszajelzéseket.

Ügyvivő külügyminiszter: a NATO keleti szárnyán, köztük Romániában történik a legtöbb drónincidens

A NATO keleti szárnyának országai közül Romániában történik a legtöbb drónincidens Ukrajna közelsége miatt – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján az ügyvivő külügyminiszter.

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában

Meghibásodás történt az ivóvízhálózaton, a javítási munkálatok ideje alatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában 8-16 óra között.

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért

Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót.

Elhunyt Scherer Péter színművész

64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.

