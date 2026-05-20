Országos szintfelmérők: kartoték adat csupán vagy valóban hasznos visszajelzés a diák számára?

Eddig főleg azt nézték a második, negyedik és hatodik osztályosok szintfelmérő tesztjein, hogy tudja-e a gyerek a tananyagot. Idéntől azt is vizsgálnák, tudja-e használni azt a való életben. Az osztálytermi valóság azonban ennél jóval árnyaltabb.

Hajnal Csilla 2026. május 20., 10:452026. május 20., 10:45

Idén először a második, negyedik és hatodik osztályos országos szintfelmérések kísérleti feladatokat is tartalmaznak, amelyek azt mérik, mennyire tudják a gyerekek a tanultakat a mindennapi életben alkalmazni, és amelyek több tantárgy ismeretanyagát is ötvözik – legalábbis a tervek szerint. Hirdetés Második osztályban sok kisdiák megijed a teszt kifejezéstől, de a tanítók igyekeznek megnyugtatni őket azzal, hogy nincs túl nagy jelentősége ennek, csak felmérik a tudásszintjüket, viszont tény, hogy

minden gyereket másképp érint érzelmileg egy vizsgahelyzet.

Negyedikben már nem szoronganak annyira, főleg mert más van tapasztalatuk a teszteléssel, hatodikban viszont már van egy fontosabb szerepe is a tesztnek:

a diákok vizsgahelyzetben érezhetik magukat, hiszen csak két év választja el őket a nyolcadik végi országos felmérőktől, amely alapján középiskolát választanak.

A szintfelmérőn hatvan percet írhatnak, és a teszteket mindig a tanintézet egy másik tanítója javítja. A helyzet érdekessége, hogy nem kötelező a vizsga,

semmi veszítenivalója nincs annak a gyereknek, aki nem írja meg, nem is kell utólag sem megírnia.

A teszteredmények és a valóság Az eredmények nem kerülnek nyilvánosság elé – nem írják be a naplóba, és nem teszik közzé. Kivétel, ha a szülő vagy a tanuló írásban kéri, akkor az eredmény átváltható osztályzatra, és bekerülhet a naplóba. Emellett

a pedagógusok a szülőket és a gyerekeket is tájékoztatják a tesztek eredményeiről.

A jogszabály szerint a tanár az összes tanuló adatait elemzi, majd a rendelkezésére álló idő 25 százalékát arra fordítja, hogy felzárkóztassa azt, aki lemaradt, továbbá elmélyítse az ismereteket, tantárgyak közötti kapcsolatokat mutasson és tehetséggondozást végezzen – a kiemelkedő tanulókat szakkörrel, projektekkel fejlessze, de úgy, hogy a többi gyerek se maradjon háttérben. A valóság azonban kicsit árnyaltabb, hiszen ritkán van kapacitása egy pedagógusnak arra, hogy a felsoroltakat maradéktalanul megvalósítsa – főleg

ha számos eltérő képességű, köztük több sajátos nevelési igényű diák van egy osztályban.

Vajda Gyöngyi, negyedikeseket tanító marosvásárhelyi pedagógus úgy véli, a tanítók amúgy is differenciáltan oktatnak, a feladatokat általában személyre szabja a pedagógus, de egy heterogén osztályban nagy kihívás egyszerre felzárkóztatni és tehetséget is gondozni. Hozzátette, az egységesített teszteken alapuló értékelési rendszer nem kedvez a differenciált oktatás szemléletének. Pedig a személyre szabott fejlesztés alapelve éppen az, hogy

minden gyermeket önmagához mérjünk – a saját korábbi teljesítményéhez, a saját fejlődéséhez –, ne pedig a társaihoz viszonyítsunk.

Az egységes mércével mért tudáspróbák ezért komoly kockázatot hordoznak: ha eltérő képességű, eltérő ütemben fejlődő gyerekeket azonos elvárásrendszer alapján ítélünk meg, azzal könnyen kudarcélményt idézünk elő azokban, akik éppen nem ott tartanak, ahol a norma elvárja – holott saját útjukon esetleg jelentős előrelépést tettek.

A tanító napi szinten nyomon követi minden tanítványa fejlődését – egy egyszeri, következmény nélküli felmérés ehhez érdemi pluszt nem ad hozzá Fotó: Olti Angyalka

Csak írásbeli felmérés ez, ami nem nyújt reális képet Az előző évek tapasztalatai alapján Vajda Gyöngyi kifejtette, hogy a tesztek nagyon elrugaszkodtak a valóságtól, hiszen

nem azt mérték, amit az iskolában tanultak.

Eddig másodikban elbeszélő fogalmazást kértek anyanyelvből, ami nem volt reális, hiszen éppencsak megtanultak írni-olvasni a gyerekek. Hozzátette, idén valamennyire egyszerűsítettek, közelítenek a valósághoz, de az alapvető ellentmondás megmarad: egy kizárólag írásbeli felmérés korlátozott képet ad egy gyermek valódi képességeiről – különösen, ha tudjuk, hogy az írásbeliség az élete során az egyik legritkábban alkalmazott eszköze lesz.

Az életkompetenciák – a helyzetfelismerés, a problémamegoldás, az alkalmazkodóképesség – standardizált tesztlapon nem mérhetők hitelesen.

Az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy ezek az értékelések jobbára statisztikai adattá váltak, amelyből sem a pedagógus, sem a szülő, sem a gyermek nem tudott valódi visszajelzést kiolvasni. A tanító egyébként is napi szinten nyomon követi minden tanítványa fejlődését – egy egyszeri, következmény nélküli felmérés ehhez érdemi pluszt nem ad hozzá. Nem véletlen, hogy az évek során egyre többen tekintettek rá fölösleges teherként – foglalta össze a marosvásárhelyi pedagógus.