Országos szintfelmérők: kartoték adat csupán vagy valóban hasznos visszajelzés a diák számára?

Egy kizárólag írásbeli felmérés korlátozott képet ad egy gyermek valódi képességeiről
Eddig főleg azt nézték a második, negyedik és hatodik osztályosok szintfelmérő tesztjein, hogy tudja-e a gyerek a tananyagot. Idéntől azt is vizsgálnák, tudja-e használni azt a való életben. Az osztálytermi valóság azonban ennél jóval árnyaltabb.
Idén először a második, negyedik és hatodik osztályos országos szintfelmérések kísérleti feladatokat is tartalmaznak, amelyek azt mérik, mennyire tudják a gyerekek a tanultakat a mindennapi életben alkalmazni, és amelyek több tantárgy ismeretanyagát is ötvözik – legalábbis a tervek szerint.
Második osztályban sok kisdiák megijed a teszt kifejezéstől, de a tanítók igyekeznek megnyugtatni őket azzal, hogy nincs túl nagy jelentősége ennek, csak felmérik a tudásszintjüket, viszont tény, hogy
Negyedikben már nem szoronganak annyira, főleg mert más van tapasztalatuk a teszteléssel, hatodikban viszont már van egy fontosabb szerepe is a tesztnek:
A szintfelmérőn hatvan percet írhatnak, és a teszteket mindig a tanintézet egy másik tanítója javítja. A helyzet érdekessége, hogy nem kötelező a vizsga,
Az eredmények nem kerülnek nyilvánosság elé – nem írják be a naplóba, és nem teszik közzé. Kivétel, ha a szülő vagy a tanuló írásban kéri, akkor az eredmény átváltható osztályzatra, és bekerülhet a naplóba. Emellett
A jogszabály szerint a tanár az összes tanuló adatait elemzi, majd a rendelkezésére álló idő 25 százalékát arra fordítja, hogy felzárkóztassa azt, aki lemaradt, továbbá elmélyítse az ismereteket, tantárgyak közötti kapcsolatokat mutasson és tehetséggondozást végezzen – a kiemelkedő tanulókat szakkörrel, projektekkel fejlessze, de úgy, hogy a többi gyerek se maradjon háttérben.
A valóság azonban kicsit árnyaltabb, hiszen ritkán van kapacitása egy pedagógusnak arra, hogy a felsoroltakat maradéktalanul megvalósítsa – főleg
Vajda Gyöngyi, negyedikeseket tanító marosvásárhelyi pedagógus úgy véli, a tanítók amúgy is differenciáltan oktatnak, a feladatokat általában személyre szabja a pedagógus, de egy heterogén osztályban nagy kihívás egyszerre felzárkóztatni és tehetséget is gondozni.
Hozzátette, az egységesített teszteken alapuló értékelési rendszer nem kedvez a differenciált oktatás szemléletének. Pedig a személyre szabott fejlesztés alapelve éppen az, hogy
Az egységes mércével mért tudáspróbák ezért komoly kockázatot hordoznak: ha eltérő képességű, eltérő ütemben fejlődő gyerekeket azonos elvárásrendszer alapján ítélünk meg, azzal könnyen kudarcélményt idézünk elő azokban, akik éppen nem ott tartanak, ahol a norma elvárja – holott saját útjukon esetleg jelentős előrelépést tettek.
A tanító napi szinten nyomon követi minden tanítványa fejlődését – egy egyszeri, következmény nélküli felmérés ehhez érdemi pluszt nem ad hozzá
Az előző évek tapasztalatai alapján Vajda Gyöngyi kifejtette, hogy a tesztek nagyon elrugaszkodtak a valóságtól, hiszen
Eddig másodikban elbeszélő fogalmazást kértek anyanyelvből, ami nem volt reális, hiszen éppencsak megtanultak írni-olvasni a gyerekek. Hozzátette, idén valamennyire egyszerűsítettek, közelítenek a valósághoz, de az alapvető ellentmondás megmarad: egy kizárólag írásbeli felmérés korlátozott képet ad egy gyermek valódi képességeiről – különösen, ha tudjuk, hogy az írásbeliség az élete során az egyik legritkábban alkalmazott eszköze lesz.
Az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy ezek az értékelések jobbára statisztikai adattá váltak, amelyből sem a pedagógus, sem a szülő, sem a gyermek nem tudott valódi visszajelzést kiolvasni.
A tanító egyébként is napi szinten nyomon követi minden tanítványa fejlődését – egy egyszeri, következmény nélküli felmérés ehhez érdemi pluszt nem ad hozzá. Nem véletlen, hogy az évek során egyre többen tekintettek rá fölösleges teherként – foglalta össze a marosvásárhelyi pedagógus.
A másodikosok május 12-14. között írták meg a teszteket, a negyedikesek kedden, május 19-én kezdték meg a románnal, majd 20-án írják a matematikát és természettudományt, illetve 21-én az anyanyelvi felmérővel zárul számukra. A hatodikosok első tesztje május 26-án lesz, román nyelv és kommunikáció, illetve május 27-én matematika és természettudományok terén bizonyítanak, majd május 28-án anyanyelvi írásbeli készségeiket mérik fel.
