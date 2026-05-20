Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni

Fotó: Olti Angyalka

A kormánytöbbség kialakításához a pártoknak előbb-utóbb rugalmasabbá kell tenniük az álláspontjukat, mert a cotroceni-i konzultációk első fordulója után nem körvonalazódott megoldás – jelentette ki kedd este az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor.

2026. május 20., 08:39

A Digi24-nek nyilatkozva a politikus elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelenlegi álláspontja mellett szinte lehetetlen létrehozni egy „átlátható és korrekt” többséget. Tehát

egyelőre nincs olyan politikai konstrukció, amely a parlament elé terjeszthetne egy miniszterelnök-jelöltet és kormányprogramot.

Az RMDSZ elnöke szerint valószínűleg nem lehet a 2028-as parlamenti választásokig stabil megoldást találni, ezért lépésről lépésre kell haladni. Úgy vélekedett, hogy a pártok most még nem készek álláspontjuk feladására, de egy esetleges első sikertelen kormányalakítási kísérlet után változhat a helyzet. „Sikerül-e vagy sem, majd meglátjuk, de először meg kell próbálni kormányt alakítani, és utána beszélhetünk a második lehetőségről” – idézi a szövetségi elnököt az Agerpres.

Kelemen hangsúlyozta, hogy az idő sürget, mert június végéig el kellene fogadni a helyreállítási terv (PNRR) céljainak és mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges jogszabályokat, ellenkező esetben Románia pénzeket veszíthet. Ehhez

működő, sürgősségi rendeletek elfogadására képes kormányra és a szükséges törvényeket megszavazó parlamenti többségre van szükség

– részletezte.

Szerinte már a bizalmatlansági indítvány benyújtása előtt látható volt, hogy a kormány megbuktatása után patthelyzet alakulhat ki. „Ha a PSD nem akar az AUR-ral kormányozni, akkor többség csak a tavaly létrejött koalíció újjáalakításával képzelhető el. (...) Vagy kisebbségi kormány alakul, amelyet a PSD vagy a PNL támogat a parlamentből” – magyarázta. Hozzátette, hogy

egy technokrata miniszterelnök sem jelent önmagában megoldást, mert ugyanúgy parlamenti többséget kell maga mögé állítania.

Kelemen kifejtette, hogy a kormányzást folytatni kellett volna a koalíciós megállapodásban rögzített miniszterelnök-cseréig. „Amikor valaki az AUR-ral szövetkezik, rendkívül súlyos járulékos károkat okoz az egész társadalomnak és az egész országnak” – jegyezte meg a PSD-re utalva.

Már nem penészes falak közt tárolják a liszteszsákokat – javuló élelmiszer-biztonság

Tíz éve még gyakori probléma volt, hogy penészes falak közt, rossz raklapokon tárolták az alapanyagokat, de ma ez már nem jellemző – a szakhatóság vezetője szerint folyamatosan javulnak a körülmények a Hargita megyei élelmiszeripari egységekben.

Elmondták a véleményüket az emberek az adóhatóság szolgáltatásairól

Összesítette a pénzügyminisztérium az Országos Adóhatóság (ANAF) szolgáltatásaival és a Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) elnevezésű platformmal kapcsolatban az adófizetők részéről beérkezett visszajelzéseket.

A NATO keleti szárnyának országai közül Romániában történik a legtöbb drónincidens Ukrajna közelsége miatt – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján az ügyvivő külügyminiszter.

Meghibásodás történt az ivóvízhálózaton, a javítási munkálatok ideje alatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában 8-16 óra között.

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért

Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót.

64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat a második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatára.

A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.

