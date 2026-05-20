Kelemen Hunor a kormányalakításról: jelenleg szinte lehetetlen stabil többséget létrehozni

A kormánytöbbség kialakításához a pártoknak előbb-utóbb rugalmasabbá kell tenniük az álláspontjukat, mert a cotroceni-i konzultációk első fordulója után nem körvonalazódott megoldás – jelentette ki kedd este az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor.

A Digi24-nek nyilatkozva a politikus elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelenlegi álláspontja mellett szinte lehetetlen létrehozni egy „átlátható és korrekt” többséget. Tehát

egyelőre nincs olyan politikai konstrukció, amely a parlament elé terjeszthetne egy miniszterelnök-jelöltet és kormányprogramot.

Az RMDSZ elnöke szerint valószínűleg nem lehet a 2028-as parlamenti választásokig stabil megoldást találni, ezért lépésről lépésre kell haladni. Úgy vélekedett, hogy a pártok most még nem készek álláspontjuk feladására, de egy esetleges első sikertelen kormányalakítási kísérlet után változhat a helyzet. „Sikerül-e vagy sem, majd meglátjuk, de először meg kell próbálni kormányt alakítani, és utána beszélhetünk a második lehetőségről” – idézi a szövetségi elnököt az Agerpres.

Kelemen hangsúlyozta, hogy az idő sürget, mert június végéig el kellene fogadni a helyreállítási terv (PNRR) céljainak és mérföldköveinek teljesítéséhez szükséges jogszabályokat, ellenkező esetben Románia pénzeket veszíthet. Ehhez