Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elmondták a véleményüket az emberek az adóhatóság szolgáltatásairól

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Összesítette a pénzügyminisztérium az Országos Adóhatóság (ANAF) szolgáltatásaival és a Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) elnevezésű platformmal kapcsolatban az adófizetők részéről beérkezett visszajelzéseket.

Székelyhon

2026. május 19., 20:242026. május 19., 20:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szaktárca keddi közleménye szerint a március 3. és május 15. között végzett felmérésben 72 566 válaszadó vett részt, akiknek az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk – számol be az Agerpres.

Hirdetés

Az eredmények szerint az adóhatóság kirendeltségeinél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában.

A dokumentumok benyújtására és az adóhatósággal való online kommunikációra használt SPV platform 3,7-es minősítést kapott,

  • az ANAF honlapját 3,5-ösre értékelték,

  • a telefonos ügyfélszolgálatok 3,3 és 3,5 közötti pontszámot kaptak,

  • míg a chat-szolgáltatások és az Ana chatbot 2,7 és 3 közöttit.

Az adófizetők által küldött visszajelzések alapján többségüknek a lassú és instabil honlap, az SPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot.

A visszajelzések alapján a pénzügyminisztérium és

az ANAF felgyorsítja a digitalizációt, külön hangsúlyt fektetve a platformok stabilitására és a szolgáltatások egyszerűsítésére

– ígérte a szaktárca.

Az év második felében elkezdődő modernizációs folyamat magában foglalja egy új, egyszerűsített és könnyebben használható ANAF-portál elindítását, az SPV új verziójának bevezetését kibővített funkciókkal, az intelligens és részben előre kitöltött űrlapok bevezetését, az online időpontfoglalási és videókonferencia-szolgáltatások fejlesztését, valamint az adófizetőkkel való digitális kommunikáció javítását is – áll még a közleményben.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Scherer Péter színművész
Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Kegyelmi ügy: nyilvánosságra hozták a dokumentumokat, Magyar Péter szerint Varga Judit nem támogatta a kegyelmet
Kiderült, hol játssza hazai meccseit a Corvinul: hosszú utak várnak a Sepsi OSK-ra és az FK-ra
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Elhunyt Scherer Péter színművész
Székelyhon

Elhunyt Scherer Péter színművész
Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között
Székelyhon

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Székely Sport

Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Kegyelmi ügy: nyilvánosságra hozták a dokumentumokat, Magyar Péter szerint Varga Judit nem támogatta a kegyelmet
Krónika

Kegyelmi ügy: nyilvánosságra hozták a dokumentumokat, Magyar Péter szerint Varga Judit nem támogatta a kegyelmet
Kiderült, hol játssza hazai meccseit a Corvinul: hosszú utak várnak a Sepsi OSK-ra és az FK-ra
Székely Sport

Kiderült, hol játssza hazai meccseit a Corvinul: hosszú utak várnak a Sepsi OSK-ra és az FK-ra
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 19., kedd

Már nem penészes falak közt tárolják a liszteszsákokat – javuló élelmiszer-biztonság

Tíz éve még gyakori probléma volt, hogy penészes falak közt, rossz raklapokon tárolták az alapanyagokat, de ma ez már nem jellemző – a szakhatóság vezetője szerint folyamatosan javulnak a körülmények a Hargita megyei élelmiszeripari egységekben.

Már nem penészes falak közt tárolják a liszteszsákokat – javuló élelmiszer-biztonság
Már nem penészes falak közt tárolják a liszteszsákokat – javuló élelmiszer-biztonság
2026. május 19., kedd

Már nem penészes falak közt tárolják a liszteszsákokat – javuló élelmiszer-biztonság
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Ügyvivő külügyminiszter: a NATO keleti szárnyán, köztük Romániában történik a legtöbb drónincidens

A NATO keleti szárnyának országai közül Romániában történik a legtöbb drónincidens Ukrajna közelsége miatt – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján az ügyvivő külügyminiszter.

Ügyvivő külügyminiszter: a NATO keleti szárnyán, köztük Romániában történik a legtöbb drónincidens
Ügyvivő külügyminiszter: a NATO keleti szárnyán, köztük Romániában történik a legtöbb drónincidens
2026. május 19., kedd

Ügyvivő külügyminiszter: a NATO keleti szárnyán, köztük Romániában történik a legtöbb drónincidens
2026. május 19., kedd

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában

Meghibásodás történt az ivóvízhálózaton, a javítási munkálatok ideje alatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában 8-16 óra között.

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában
Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában
2026. május 19., kedd

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában
2026. május 19., kedd

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért

Kedvezően véleményezte kedden a szenátus jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely bírsággal vagy szabadságvesztéssel bünteti az egészségügyi dolgozókkal szembeni megfélemlítést vagy agressziót.

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért
Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért
2026. május 19., kedd

Börtön is járhat a jövőben az egészségügyben dolgozók megfélelmlítéséért vagy a velük szembeni agresszióért
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Elhunyt Scherer Péter színművész

64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.

Elhunyt Scherer Péter színművész
Elhunyt Scherer Péter színművész
2026. május 19., kedd

Elhunyt Scherer Péter színművész
2026. május 19., kedd

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett
Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett
2026. május 19., kedd

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett
2026. május 19., kedd

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe
Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe
2026. május 19., kedd

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe
Hirdetés
2026. május 19., kedd

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik

A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat a második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatára.

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik
A legszebb hímzett asztalkendőket keresik
2026. május 19., kedd

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik
2026. május 19., kedd

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint

A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint
Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint
2026. május 19., kedd

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint
2026. május 19., kedd

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot
Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot
2026. május 19., kedd

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!