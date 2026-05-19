Elmondták a véleményüket az emberek az adóhatóság szolgáltatásairól

Összesítette a pénzügyminisztérium az Országos Adóhatóság (ANAF) szolgáltatásaival és a Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) elnevezésű platformmal kapcsolatban az adófizetők részéről beérkezett visszajelzéseket.

A szaktárca keddi közleménye szerint a március 3. és május 15. között végzett felmérésben 72 566 válaszadó vett részt, akiknek az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk – számol be az Agerpres.

Az eredmények szerint az adóhatóság kirendeltségeinél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők, az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában.

A dokumentumok benyújtására és az adóhatósággal való online kommunikációra használt SPV platform 3,7-es minősítést kapott,

az ANAF honlapját 3,5-ösre értékelték,

a telefonos ügyfélszolgálatok 3,3 és 3,5 közötti pontszámot kaptak,

míg a chat-szolgáltatások és az Ana chatbot 2,7 és 3 közöttit.

Az adófizetők által küldött visszajelzések alapján többségüknek a lassú és instabil honlap, az SPV műszaki problémái, a felület nehezen használhatósága, valamint a karbantartás és frissítések miatti gyakori elérhetetlensége okozza a legtöbb gondot.

A visszajelzések alapján a pénzügyminisztérium és