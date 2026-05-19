Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.

Székelyhon

2026. május 19., 13:462026. május 19., 13:46

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sajtótájékoztatóján a jegybank kormányzója elmondta, hogy az új előrejelzés szerint az infláció májusban és júniusban még enyhén emelkedik, júliusig pedig megközelítheti a 11 százalékot. Ezután azonban gyors mérséklődés várható:

július–szeptemberben 6 százalék körüli, az év végén pedig valamivel 5 százalék feletti inflációra számít a BNR.

Isărescu szerint az előrejelzés a jelenleg rendelkezésre álló adatokon alapul, és nagyban függ a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaitól, illetve attól, hogy sikerül-e helyreállítani a minimális politikai és kormányzati stabilitást Romániában.

Hirdetés

A jegybank vezetője hozzátette, hogy az inflációs nyomás nemcsak Romániában, hanem Európában és a tengerentúlon is erősödik, ezért az őszi hónapokra vonatkozó nemzetközi előrejelzések további romlása sem zárható ki.

Mugur Isărescu a BNR negyedéves inflációs jelentését ismertette a sajtótájékoztatón, melyről az Agerpres számolt be.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer
A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Ismét pokollá válhat az utazás Erdély és Magyarország között
Közeledik a nagyszabású amatőr kerékpárverseny Székelyföldön
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer
Székelyhon

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer
A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt
Székelyhon

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt
Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Székely Sport

Tavaly kiejtette a Sepsi OSK-t az élvonalból, idén helyet cserél vele a 2. Ligában
Ismét pokollá válhat az utazás Erdély és Magyarország között
Krónika

Ismét pokollá válhat az utazás Erdély és Magyarország között
Közeledik a nagyszabású amatőr kerékpárverseny Székelyföldön
Székely Sport

Közeledik a nagyszabású amatőr kerékpárverseny Székelyföldön
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 19., kedd

Úgy tűnik, lesz elég körzeti állatorvos Hargita megyében

Nem a legvonzóbb manapság a körzeti állatorvosi hivatás, ezért a bizonytalankodókat győzködni kellett, hogy legyen elég jelentkező a megüresedett körzeti állatorvosi helyekre Hargita megyében.

Úgy tűnik, lesz elég körzeti állatorvos Hargita megyében
Úgy tűnik, lesz elég körzeti állatorvos Hargita megyében
2026. május 19., kedd

Úgy tűnik, lesz elég körzeti állatorvos Hargita megyében
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot
Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot
2026. május 19., kedd

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot
2026. május 19., kedd

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás

Az ország régióinak többsége szombat reggelig légköri instabilitásra, jelentős mennyiségű csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetés alatt áll, amelyet kedden adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
2026. május 19., kedd

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás
2026. május 19., kedd

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán

Idén is tartanak búcsús szentmisét pünkösdvasárnap, május 24-én a Madarasi Hargitán.

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán
Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán
2026. május 19., kedd

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán
Hirdetés
2026. május 19., kedd

A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés

Többnyire a sokéves átlagnak megfelelő hőmérsékletekre számíthatunk az előttünk álló egy hónapban, nagyobb mennyiségű csapadék az első héten várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.

A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés
A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés
2026. május 19., kedd

A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés
2026. május 19., kedd

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját

Nyilvánosságra hozták a kormany.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját
Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját
2026. május 19., kedd

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját
2026. május 18., hétfő

Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival

A csíksomlyói búcsú előtt néhány nappal idén is hagyományos eseménynek adott otthont Harasztkerék: hétfő este a Maros megyei magyar közösségek képviselői átadták az imaszalagokat a lovas zarándoklatnak, hogy elvigyék az imákat Csíksomlyóra.

Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival
Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival
2026. május 18., hétfő

Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen

Ludwig van Beethoven hegedű és zongoraszonátáit játszák kedden délután Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának Szent István Termében.

Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen
Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen
2026. május 18., hétfő

Kamarazenei est lesz Székelyudvarhelyen
2026. május 18., hétfő

Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak

Elfogadta hétfőn a szenátus a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) azt a törvénytervezetét, amely szerint az egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek évente nyilatkozniuk kell a finanszírozási forrásaikról az Országos Adóhatóságnak.

Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak
Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak
2026. május 18., hétfő

Ha a képviselőház is elfogadja, akkor évente kell nyilatkozniuk a civil szervezeteknek a bevételeikről az ANAF-nak
2026. május 18., hétfő

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer

Elfogadták a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer
A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer
2026. május 18., hétfő

A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!