Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán

Idén is tartanak búcsús szentmisét pünkösdvasárnap, május 24-én a Madarasi Hargitán.

A Turul Kereszt-Bástya emlékoszlopnál 12.30-tól kezdődik a búcsús szentmise, amelyet Koncsag László plébános celebrálja.

Az eseményt a Szent András Egyházközség, a Turul Kereszt-bástya gondozói és a Szentegyházi Hagyományőrző Huszáregyesület szervezi.

Kedvezőtlen időjárás esetén a búcsút a szentegyházasfalvi római katolikus templomban tartják meg.