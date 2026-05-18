Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem ússzuk meg szárazon: szinte minden nap eshet május második felében

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A sokéves átlagnak megfelelő, ugyanakkor változékony időjárás várható május második felében, csapadékra szinten naponta számíthatunk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 18–31. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

Székelyhon

2026. május 18., 17:122026. május 18., 17:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Erdélyben május második felében a hőmérsékletek a sokévi átlag közelében alakulnak. Gyakoriak lesznek a hőmérséklet ingadozások:

a legmelegebb napokon a csúcsértékek többnyire megközelítik a 25 Celsius-fokot, míg az esős időszakokban 20–21 fok körülire átlagra csökkennek.

A minimumhőmérsékletek átlaga a kezdeti 8–9 fokról 11–12 fokra emelkedik május 22–23-án, ezt követően pedig ismét 10 fok körüli értékek várhatók, a legalacsonyabb hőmérsékletek a hegyközi medencékben lesznek.

Záporokra az időszak nagy részében számítani lehet,

azonban nagyobb valószínűséggel május 20. és 25. között fordulnak elő, amikor jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat.

Hirdetés

A hegyvidéken az időszak nagy részében a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 12–14 fok között alakul, míg a minimumhőmérsékletek az első éjszakák 4 fokos értékeiről fokozatosan 6–7 fokra emelkednek. Az egyes időszakok között hőmérsékleti ingadozások lehetségesek, elsősorban a légköri instabilitás alakulásától és időtartamától függően. Záporokra az időszak nagy részében számítani lehet, nagyobb területeken azonban főként május 20. és 27. között várhatók.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Megérdemelt volna egy pontot Magyarország Ausztria ellen
Előre hozott választást akar a románok többsége
Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Székelyhon

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Székelyhon

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Megérdemelt volna egy pontot Magyarország Ausztria ellen
Székely Sport

Megérdemelt volna egy pontot Magyarország Ausztria ellen
Előre hozott választást akar a románok többsége
Krónika

Előre hozott választást akar a románok többsége
Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Székely Sport

Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 18., hétfő

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben

Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben
Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben
2026. május 18., hétfő

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó
Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó
2026. május 18., hétfő

Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó
2026. május 18., hétfő

Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal

Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).

Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal
Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal
2026. május 18., hétfő

Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal
2026. május 18., hétfő

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire

Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire
Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire
2026. május 18., hétfő

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést

Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést
Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést
2026. május 18., hétfő

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést
2026. május 18., hétfő

Konzultálás az elnökkel: az RMDSZ elnöke nem hiszi, hogy első próbálkozásra meglesz a kormánytöbbség

Nicușor Dan államfő hétfőn konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Konzultálás az elnökkel: az RMDSZ elnöke nem hiszi, hogy első próbálkozásra meglesz a kormánytöbbség
Konzultálás az elnökkel: az RMDSZ elnöke nem hiszi, hogy első próbálkozásra meglesz a kormánytöbbség
2026. május 18., hétfő

Konzultálás az elnökkel: az RMDSZ elnöke nem hiszi, hogy első próbálkozásra meglesz a kormánytöbbség
2026. május 18., hétfő

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat
Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat
2026. május 18., hétfő

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok

Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat – írja az MTI az Index hírportálon hétfőn megjelent, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készített interjút szemlézve.

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok
Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok
2026. május 18., hétfő

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok
2026. május 18., hétfő

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen.

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra
Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra
2026. május 18., hétfő

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra
2026. május 18., hétfő

Medvék miatt riasztottak több településen

Ismét medvék miatt szólt a Ro-Alert több Hargita megyei településen vasárnap este. A vadállatok párzási időszaka miatt gyakrabban találkozhatunk velük.

Medvék miatt riasztottak több településen
Medvék miatt riasztottak több településen
2026. május 18., hétfő

Medvék miatt riasztottak több településen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!