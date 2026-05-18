Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Igazolták a laborvizsgálatok a hantavírus-fertőzést az aradi megyei sürgősségi kórházban kezelt betegnél; a páciens állapota stabil, öntudatánál van, együttműködő – közölte hétfőn az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy az eredmények szerint
Az Agerpres hírügynökség pénteken értesült arról, hogy hantavírus-fertőzést igazoltak egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban. Kórházi források szerint a beteget május 8-án lázas állapotban utalták be. Az elmúlt három évben nem járt külföldön.
Utóbb az Országos Közegészségügyi Intézet pontosította, hogy az aradi fertőzésgyanús eset még epidemiológiai és klinikai kivizsgálás alatt áll. A közlemény szerint a pácienst 2023 júliusa óta pszichiátriai intézményben kezelik, és nem tudnak arról, hogy kapcsolatba került volna beteg vagy fertőzésgyanús személlyel.
Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.
