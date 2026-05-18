Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést

Igazolták a laborvizsgálatok a hantavírus-fertőzést az aradi megyei sürgősségi kórházban kezelt betegnél; a páciens állapota stabil, öntudatánál van, együttműködő – közölte hétfőn az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy az eredmények szerint

a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

Az Agerpres hírügynökség pénteken értesült arról, hogy hantavírus-fertőzést igazoltak egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban. Kórházi források szerint a beteget május 8-án lázas állapotban utalták be. Az elmúlt három évben nem járt külföldön.

Utóbb az Országos Közegészségügyi Intézet pontosította, hogy az aradi fertőzésgyanús eset még epidemiológiai és klinikai kivizsgálás alatt áll. A közlemény szerint a pácienst 2023 júliusa óta pszichiátriai intézményben kezelik, és nem tudnak arról, hogy kapcsolatba került volna beteg vagy fertőzésgyanús személlyel.