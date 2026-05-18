Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra

Tavaly négyszáz lovas érkezett meg Csíksomlyóra. A magyarok imáit imaszalagokon hozták az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából

Tavaly négyszáz lovas érkezett meg Csíksomlyóra. A magyarok imáit imaszalagokon hozták az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából

Fotó: Borbély Fanni

Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.

2026. május 18., 14:062026. május 18., 14:06

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Erdélyi Mária Út szervezői, együttműködésben a harasztkeréki Varázspatkó Lovardával, idén is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Maros megyei magyarság imáin, kérésein és háláján keresztül kapcsolódjon a csíksomlyói búcsúhoz.

A harasztkeréki lovas zarándoklat idén 11. alkalommal indul el Csíksomlyóra, és a hagyományokhoz híven a zarándokok ezúttal is eljuttatják a Maros megyei közösség imaszalagjait a Csíksomlyói Segítő Szűz Máriához. Az ünnepélyes imaszalag-átadást május 18-án, hétfőn 19 órától tartják Harasztkeréken.

Az idei év hivatalosan Márton Áron éve Romániában, ezért

az idei imaszalagokra Márton Áron gondolatai és idézetei kerülnek fel, külön lelki üzenetként kísérve a zarándokokat és a közösség imáit.

Az imaszalagokat ünnepélyesen a lovas zarándokok keresztjére kötik fel, így az út minden egyes lépése egy közösségi ima gesztusává válik. Idén is imaszalagot küldenek több Maros megyei településről, valamint számos intézmény és szervezet is csatlakozik a hagyományhoz.

2026. május 17., vasárnap

Segítő kéz a tehetséges diákoknak, akik gyengén teljesítenek az iskolában

Sepsiszentgyörgyi középiskolásokat támogatnak a fejlődésben, kibontakozásban a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és mentorai. Három hónap alatt látványos fejlődést értek el a diákok, ezért ősztől kibővített formában folytatják a mentorprogramot.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 16., szombat

Hőlégballonnal is várják a turistákat, mégis nehezen indul a szezon Kovásznán

A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.

2026. május 16., szombat

2026. május 15., péntek

Turisztikai szezonnyitóval indul a nyár Kovásznán

Változatos programokkal, vásárral és koncertekkel nyitják meg a turisztikai szezont május 16–17. között Kovásznán.

2026. május 15., péntek

2026. május 14., csütörtök

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 14., csütörtök

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 13., szerda

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

2026. május 13., szerda

