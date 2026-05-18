Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra

Tavaly négyszáz lovas érkezett meg Csíksomlyóra. A magyarok imáit imaszalagokon hozták az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából
Fotó: Borbély Fanni
Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az Erdélyi Mária Út szervezői, együttműködésben a harasztkeréki Varázspatkó Lovardával, idén is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Maros megyei magyarság imáin, kérésein és háláján keresztül kapcsolódjon a csíksomlyói búcsúhoz.
A harasztkeréki lovas zarándoklat idén 11. alkalommal indul el Csíksomlyóra, és a hagyományokhoz híven a zarándokok ezúttal is eljuttatják a Maros megyei közösség imaszalagjait a Csíksomlyói Segítő Szűz Máriához. Az ünnepélyes imaszalag-átadást május 18-án, hétfőn 19 órától tartják Harasztkeréken.
Az idei év hivatalosan Márton Áron éve Romániában, ezért
Az imaszalagokat ünnepélyesen a lovas zarándokok keresztjére kötik fel, így az út minden egyes lépése egy közösségi ima gesztusává válik. Idén is imaszalagot küldenek több Maros megyei településről, valamint számos intézmény és szervezet is csatlakozik a hagyományhoz.
