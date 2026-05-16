Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.
2026. május 16., 13:34
2026. május 16., 15:30
Teljesen lezárták a forgalmat szombaton 13 órakor a 13E jelzésű országúton, Réty közelében egy közlekedési baleset miatt – tájékoztatott a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az első információk alapján a balesetben egy személyautó és egy motorkerékpár érintett. A helyszínre több mentőegység szállt ki, hogy felmérjék a balesetben érintettek állapotát.
A hatóságok közlése szerint egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.
A forgalom újraindult az országúton – közölte délután fél 4 előtt a Kovászna megyei Rendőr-főkapitányság. Az első helyszíni vizsgálatok alapján a balesetet a nem megfelelő követési távolság okozta. A rendőrök folytatják a nyomozást a baleset körülményeinek tisztázása érdekében.
