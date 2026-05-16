Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.

Teljesen lezárták a forgalmat szombaton 13 órakor a 13E jelzésű országúton, Réty közelében egy közlekedési baleset miatt – tájékoztatott a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az első információk alapján a balesetben egy személyautó és egy motorkerékpár érintett. A helyszínre több mentőegység szállt ki, hogy felmérjék a balesetben érintettek állapotát.

A hatóságok közlése szerint egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.