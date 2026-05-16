Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

• Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

Székelyhon

2026. május 16., 13:102026. május 16., 13:10

A fideszes politikus szombaton Facebook-oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta.

Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert „tönkretették” az országot.

Másnap Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai, nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel.

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forintos végkielégítését. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: „a vagyonnyilatkozata alapján nincstelen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38 801 013 forint végkielégítés járna hazánk kifosztásáért. Nem fogja megkapni.”

A rovat további cikkei

2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

2026. május 15., péntek

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

2026. május 15., péntek

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.

2026. május 15., péntek

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

2026. május 15., péntek

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

2026. május 15., péntek

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

