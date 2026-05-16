Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI
Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.
A fideszes politikus szombaton Facebook-oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta.
Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert „tönkretették” az országot.
Másnap Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai, nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel.
Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forintos végkielégítését. Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: „a vagyonnyilatkozata alapján nincstelen Orbán Viktornak az általa hozott jogszabály alapján 38 801 013 forint végkielégítés járna hazánk kifosztásáért. Nem fogja megkapni.”
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.
Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.
A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.
Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.
Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.
Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.
Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.
