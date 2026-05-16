Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

A HotNewsnak adott interjúban Bolojan arról beszélt, hogy a közeljövőben lépne hatályba az e-Factura rendszer kiterjesztése az egyéni magánvállalkozókra (PFA) is, akik különböző kisvállalkozásokat működtetnek. Véleménye szerint azonban ez növelné a bürokráciát, és már kaptak is panaszokat ezzel kapcsolatban.

„Ezért elhatároztam, hogy megbeszélem a pénzügyminisztériummal, hogy valóban szükséges-e ez az intézkedés,