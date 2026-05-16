Új szabályok lesznek az iskolaigazgatói versenyvizsgán: három részből áll, két óra jut a fellebbezésre

Leghamarabb ősszel várható a vizsga megszervezése, hiszen a tervezet egyelőre közvitán van

Leghamarabb ősszel várható a vizsga megszervezése, hiszen a tervezet egyelőre közvitán van

Fotó: Haáz Vince

Közvitára bocsátotta a tanügyminisztérium az iskolaigazgatói versenyvizsga új módszertani tervezetét, amely három vizsgarészt, módosított bizottsági összetételt és jelentősen rövidebb fellebbezési határidőt ír elő.

Hajnal Csilla

2026. május 16., 08:592026. május 16., 08:59

Május elején közvitára bocsátotta a tanügyminisztérium azt a módszertani tervezetet, amely alapján a jelöltek vizsgázhatnak az iskolavezetői állások betöltésére. Konkrét időpontja egyelőre nincs az igazgatói versenyvizsgának, ugyanakkor szükség van rá, mert az igazgatók és aligazgatók egy részének kinevezése már januárban lejárt, a többieké pedig idén tavasszal jár le. Az iskolavezetők a versenyvizsgáig tanfelügyelőségi kinevezéssel folytatják a munkát. A tervezet szerint

változik a vizsga szerkezete, az értékelés módja, a bizottságok összetétele és a fellebbezési határidő is.

Három részből áll a vizsga

Az első rész egy kompetenciateszt, amely a jelölt személyes képességeit és alkalmasságát méri fel. Ezen 20 kérdést kell megoldani 60 perc alatt, minden helyes válasz 0,5 pontot ér, az átmenéshez pedig legalább 6-os jegy szükséges. Ez kizáró jellegű vizsgarész, vagyis aki megbukik, nem folytathatja a versenyt, a jegy ugyanakkor nem számít bele a végső átlagba.

A második rész egy írásbeli vizsga, amely az iskolavezetési ismereteket és a vonatkozó jogszabályokat méri. Ez 25 kérdésből áll, kitöltésére 90 perc áll rendelkezésre, az átmenéshez pedig legalább 7-es jegy kell.

Mindkét teszt számítógépes platformon zajlik, automatikus értékeléssel,

a kérdéseket oktatási szakértők és pszichometriai szakemberek közreműködésével állítják össze.

A harmadik rész az interjú, amely két szakaszból áll. Először a jelölt által az adott iskolára kidolgozott vezetési tervet és cselekvési programot értékelik, ez szintén kizáró jellegű, minimum 7-es jeggyel. Ezután a személyes képességeket, a digitális kompetenciákat, a problémamegoldó készséget és a vezetési terv szóbeli bemutatásának minőségét vizsgálják.

Csak két óra áll a fellebbezők rendelkezésére

Az egyik legjelentősebb újítás a fellebbezési határidők jelentős lerövidítése. A kompetencia- és az írásbeli tesztre kapott eredmények esetén a jelöltek korábban 48 órán belül fellebbezhettek, az új tervezet szerint viszont erre

mindössze két óra áll rendelkezésre az eredmények közzétételétől számítva.

Az interjúra kapott jegyeknél a fellebbezési határidő 24 óra marad.

Az értékelő bizottság öt tagból áll: egy tanfelügyelő vagy módszertanos tölti be az elnöki szerepet, mellette két képviselő az adott iskolából, a polgármesteri hivatal egy képviselője, valamint egy HR- vagy felsőoktatási szakember vesz részt a munkában. Ha valamelyik intézmény nem jelöl tagot, a főtanfelügyelő saját hatáskörben nevezhet ki helyettest. Ez a rendelkezés a fellebbezési bizottságra is vonatkozik, amelynek tagjait, köztük az elnököt, szintén a főtanfelügyelő jelöli ki. A versenyvizsga végén a nyertes igazgatókat is ő nevezi ki.

Igazgatói állásra azok a pedagógusok pályázhatnak, akik teljesítik az összes előírt feltételt:

  • rendelkeznek főiskolai vagy egyetemi diplomával,

  • véglegesített tanári státusszal az állami oktatásban,

  • legalább öt év szakmai tapasztalattal,

  • és az utóbbi két évben „nagyon jó” minősítést kaptak.

Emellett nem lehet folyamatban lévő vagy közelmúltbeli fegyelmi büntetésük, nem állhat fenn olyan tiltás vagy elítélés, amely kizárja őket vezető beosztásból, orvosi szempontból alkalmasnak kell lenniük, és nem lehetnek a volt Securitate egykori együttműködői vagy alkalmazottjai – áll a módszertani tervezetben.

Mennyit ér ma egy iskolaigazgatói szék?

Maros megyében 164 iskolavezetőből 163-nak lejár a tisztsége legkésőbb májusban. Egy iskolavezetőnek csak azért nem jár még le, mert egy peres ügy miatt később kapta meg a kinevezését. Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes szerint

leghamarabb ősszel várható a vizsga megszervezése,

hiszen a tervezet egyelőre közvitán van.

Az igazgatói állás ma nem olyan vonzó, mint négy évvel ezelőtt, hiszen bár egy iskolavezetői tisztség betöltése egész normás állást jelent, a Bolojan-törvény néven ismert tavalyi intézkedéscsomag egyik következménye, hogy

minden intézményvezetőnek fél didaktikai normát, azaz legalább tíz tanórát is vállalnia kell hetente.

Eddig is kötelező volt 4–6 órát tanítania egy iskolaigazgatónak, és emellett saját döntése alapján pótlékként vállalhatott még 3–4 órát, csakhogy ez egészen tavalyig nem volt kötelező.

Arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha nem jelentkezik senki egy intézményvezetői állásra, a főtanfelügyelő-helyettes jelezte: akkor a tanfelügyelőség nevez ki egy évre valakit a tisztségre.

Oktatás
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. május 16., szombat

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

2026. május 16., szombat

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

2026. május 15., péntek

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

2026. május 15., péntek

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.

2026. május 15., péntek

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

2026. május 15., péntek

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

2026. május 15., péntek

Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában

Válsághelyzet van – jelentette be Székelyudvarhely polgármestere a város iskolahálózatában felmerült problémákat illetően. Az Orbán Balázs Általános Iskolában statikai problémák merültek fel, ott a következő tanévben mégsem indulhat újra az oktatás.

2026. május 15., péntek

Megvan, hogy ki kapja a Pro Urbe-díjat idén Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzati képviselő testülete soros havi ülésén a város által adományozható elismerés kérdésben is döntést hozott. Idén Gábor Rezső matematikatanár, a Gábor Áron Szakképző Líceum nyugalmazott igazgatója veheti át a Pro Urbe díjat.

2026. május 15., péntek

Megbízható Munkaadó lett a Clearservice!
2026. május 15., péntek

Több csíkszeredai utcában is aszfaltoznak

A Kájoni János, a Márton Áron és a Nagymező utcában, valamint a Szék útján zajlik pénteken a kátyúzás és az aszfaltréteg javítása – számolt be Facebook-oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

