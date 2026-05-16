Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

Székelyhon 2026. május 16., 08:00

A Prahova megyei Salvamont Facebook-oldalára pénteken írt bejegyzés szerint míg a hegy lábánál fekvő üdülőtelepeken 18 Celsius-fokos nappali hőmérsékleti értékeket mérnek, addig a Bucsecs-platót még mindig vastag hóréteg borítja,

az Omu-csúcson a hótakaró vastagsága meghaladja a 150 centimétert, és a nappali maximumok nem emelkednek 1–2 fok fölé.

Éjszaka pedig még mindig fagypont alatt vannak a hőmérsékleti értékek. A hegyimentők szerint

a hét végén ismét havazni fog a 2200 méter fölötti térségekben,