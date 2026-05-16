Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.
A Prahova megyei Salvamont Facebook-oldalára pénteken írt bejegyzés szerint míg a hegy lábánál fekvő üdülőtelepeken 18 Celsius-fokos nappali hőmérsékleti értékeket mérnek, addig a Bucsecs-platót még mindig vastag hóréteg borítja,
Éjszaka pedig még mindig fagypont alatt vannak a hőmérsékleti értékek. A hegyimentők szerint
és viharos szél várható, míg az alacsonyabb régiókban esőre számítanak.
Ilyen körülmények között a magashegyi túraútvonalak zárva maradnak, és a hegyimentők kérik a turistákat, hogy ezt tartsák be. A lezárt túraútvonalak listája a salvamontprahova.ro weboldalon tekinthető meg – írja az Agerpres hírügynökség.
