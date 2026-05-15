Markó Béla, korábbi RMDSZ-elnök is elmondta a véleményét a kormányválságról

Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.

Székelyhon 2026. május 15., 13:282026. május 15., 13:28

„Azt hittem, hogy az elnökválasztás után helyrebillent a helyzet, létrejött egy megnyugtató többséggel rendelkező koalíció, és a dolgok a rendes kerékvágásban haladnak tovább. De azt látom, hogy

az egyébként Európa-barát (...) pártok rendkívüli tehetséggel rontották el a dolgokat”

– fogalmazott a politikus. Hozzátette, hogy az RMDSZ-nek hozzá kell járulnia egy új koalíció létrehozásához, személy szerint pedig

egy nagykoalíció újjáalakítását tartaná kívánatosnak, de a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nélkül.