Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Markó Béla, korábbi RMDSZ-elnök is elmondta a véleményét a kormányválságról

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Markó Béla volt RMDSZ-elnök pénteken az Agerpresnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete.

Székelyhon

2026. május 15., 13:282026. május 15., 13:28

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Azt hittem, hogy az elnökválasztás után helyrebillent a helyzet, létrejött egy megnyugtató többséggel rendelkező koalíció, és a dolgok a rendes kerékvágásban haladnak tovább. De azt látom, hogy

Idézet
az egyébként Európa-barát (...) pártok rendkívüli tehetséggel rontották el a dolgokat”

– fogalmazott a politikus.

Hirdetés

Hozzátette, hogy az RMDSZ-nek hozzá kell járulnia egy új koalíció létrehozásához, személy szerint pedig

egy nagykoalíció újjáalakítását tartaná kívánatosnak, de a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nélkül.

Pénteken Kolozsváron ülésezik az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), amelyen Kelemen Hunor szövetségi elnök ismerteti politikai beszámolóját.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak
Történelmi idénye végén még egy győzelemre hajt az FK Csíkszereda
Hiánypótló kettős szakokat indít, az AI-műveltségre is hangsúlyt fektet a BBTE
Ilyen még nem volt, szabadtéri tornán játszhatnak a legjobb európai teqballosok Székelyföldön
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Székelyhon

Látványos az építkezés az A8-as autópályán, de kérdéses az év végi átadás
Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak
Székelyhon

Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak
Történelmi idénye végén még egy győzelemre hajt az FK Csíkszereda
Székely Sport

Történelmi idénye végén még egy győzelemre hajt az FK Csíkszereda
Hiánypótló kettős szakokat indít, az AI-műveltségre is hangsúlyt fektet a BBTE
Krónika

Hiánypótló kettős szakokat indít, az AI-műveltségre is hangsúlyt fektet a BBTE
Ilyen még nem volt, szabadtéri tornán játszhatnak a legjobb európai teqballosok Székelyföldön
Székely Sport

Ilyen még nem volt, szabadtéri tornán játszhatnak a legjobb európai teqballosok Székelyföldön
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 15., péntek

Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész

Őrizetbe vették Gigi Ștefant és Teodor Nițát, a konstancai területi ügyészség két ügyészét, akiket befolyással üzérkedés és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítanak.

Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész
Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész
2026. május 15., péntek

Több mint százezer eurót fogadhatott el befolyásáért cserébe egy ügyész
Hirdetés
2026. május 15., péntek

Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le

Közel 30 köbméter, nyilvántartásban nem szereplő faanyagot találtak a rendőrök egy cégnél Hargita megyében.

Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le
Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le
2026. május 15., péntek

Több tíz köbméter nyilvántartásban nem szereplő faanyagot foglaltak le
2026. május 15., péntek

Az eMAG stratégiai partnerséget kötött a NIBIRU-val és a Beach, Please!-el
Az eMAG stratégiai partnerséget kötött a NIBIRU-val és a Beach, Please!-el
Az eMAG stratégiai partnerséget kötött a NIBIRU-val és a Beach, Please!-el
2026. május 15., péntek

Az eMAG stratégiai partnerséget kötött a NIBIRU-val és a Beach, Please!-el
2026. május 15., péntek

Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére

Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken kiadott előrejelzése szerint vasárnap délutánig az egész országban villámlásokkal és viharos széllökésekkel kísért felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés várható.

Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére
Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére
2026. május 15., péntek

Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére
Hirdetés
2026. május 15., péntek

Öngyilkos lett a fogdában az anyja meggyilkolásával gyanúsított nő

Öngyilkos lett a Fehér megyei rendőrség fogdájában az a nő, aki a gyanú szerint a vagyonáért megölte az anyját – közölte pénteken a Szeben megyei ügyészség szóvivője.

Öngyilkos lett a fogdában az anyja meggyilkolásával gyanúsított nő
Öngyilkos lett a fogdában az anyja meggyilkolásával gyanúsított nő
2026. május 15., péntek

Öngyilkos lett a fogdában az anyja meggyilkolásával gyanúsított nő
2026. május 15., péntek

Bejutott az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe Románia – videóval

A Romániát képviselő Alexandra Căpitănescu bejutott csütörtök este az idei Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe.

Bejutott az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe Románia – videóval
Bejutott az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe Románia – videóval
2026. május 15., péntek

Bejutott az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe Románia – videóval
2026. május 15., péntek

Bírságról szóló üzenettel próbálnak átverni a csalók

Állítólagos bírságokról szóló üzenetekkel próbálnak adatokat kicsalni szélhámosok, a rendőrség fokozott óvatosságra inti a lakosságot.

Bírságról szóló üzenettel próbálnak átverni a csalók
Bírságról szóló üzenettel próbálnak átverni a csalók
2026. május 15., péntek

Bírságról szóló üzenettel próbálnak átverni a csalók
Hirdetés
2026. május 15., péntek

Folytatódik a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen
Folytatódik a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen
Folytatódik a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen
2026. május 15., péntek

Folytatódik a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen
2026. május 15., péntek

Bolojan: elbocsátások nélkül nem várható számottevő béremelés a közszférában

Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy Romániának a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások miatt a közalkalmazotti bérkeretet a bruttó hazai termék (GDP) kicsivel több mint 8 százalékán kell tartania.

Bolojan: elbocsátások nélkül nem várható számottevő béremelés a közszférában
Bolojan: elbocsátások nélkül nem várható számottevő béremelés a közszférában
2026. május 15., péntek

Bolojan: elbocsátások nélkül nem várható számottevő béremelés a közszférában
2026. május 15., péntek

Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta a pártokat az államfő

Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicușor Dan államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.

Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta a pártokat az államfő
Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta a pártokat az államfő
2026. május 15., péntek

Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta a pártokat az államfő
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!