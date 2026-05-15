Bírságról szóló üzenettel próbálnak átverni a csalók

Képünk illusztráció • Fotó: Bencze Emese

Állítólagos bírságokról szóló üzenetekkel próbálnak adatokat kicsalni szélhámosok, a rendőrség fokozott óvatosságra inti a lakosságot.

Székelyhon

2026. május 15., 09:17

2026. május 15., 09:192026. május 15., 09:19

Új online és mobiltelefonos csalási módszerre hívta fel a figyelmet a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság: egyre több olyan SMS és üzenet terjed, amely állítólagos, ki nem fizetett bírságokra hivatkozik.

Az ilyen üzenetek sürgető hangnemben érkeznek, például arra figyelmeztetnek, hogy közeleg a fizetési határidő, pótdíjat számolnak fel vagy végrehajtás indulhat. A legtöbb esetben a csalók

olyan linket küldenek, amely hivatalos oldalnak tűnik, és személyes vagy banki adatok megadását kérik

a bírság befizetésének ürügyén.

Hangsúlyozzák: a román rendőrség nem küld SMS-t bírságok kifizetésére szolgáló linkekkel, és nem kér személyes vagy banki adatokat üzenetküldő alkalmazásokon keresztül.

Azt tanácsolják, hogy az emberek ellenőrizzék a feladó hitelességét, ne kattintsanak ismeretlen linkekre, ne adjanak meg jelszavakat vagy banki adatokat, és az esetleges bírságokat kizárólag hivatalos csatornákon keresztül ellenőrizzék.

Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

2026. május 15., péntek

Folytatódik a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen
Folytatódik a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen
2026. május 15., péntek

Bolojan: elbocsátások nélkül nem várható számottevő béremelés a közszférában

Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy Romániának a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások miatt a közalkalmazotti bérkeretet a bruttó hazai termék (GDP) kicsivel több mint 8 százalékán kell tartania.

2026. május 15., péntek

Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta a pártokat az államfő

Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicușor Dan államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.

2026. május 15., péntek

Egy odúban húzhatta meg magát az erdőben eltűnt kisfiú – túléléséről mesélt az orvos

A nagyszebeni gyermekkórház orvosigazgatója szerint az Oltalsósebes melletti erdőben közel kétnapos keresés után megtalált ötéves kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.

2026. május 14., csütörtök

Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak

A fogyatékossággal élő gyermekeknek nyújtott támogatások és az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege 2026 májusától nő; a kedvezményezettek már ebben a hónapban a megemelt összegeket kapják.

2026. május 14., csütörtök

Fegyverek, drónok, helikopterek: zöld utat kaptak a milliárdos belügyi és hírszerzési beruházások

A parlament két házának együttes házbizottsága csütörtökön előzetesen jóváhagyta az uniós SAFE program keretében finanszírozott belügyminisztériumi, illetve a hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó beruházások közbeszerzési eljárásainak elindítását.

2026. május 14., csütörtök

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.

2026. május 14., csütörtök

Tisztességtelen versenyelőny? Vita a kolozsvári és a marosvásárhelyi repülőterek között

Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.

2026. május 14., csütörtök

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

2026. május 14., csütörtök

Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje

A PSD szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.

2026. május 14., csütörtök

