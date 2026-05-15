Bírságról szóló üzenettel próbálnak átverni a csalók

Képünk illusztráció
Fotó: Bencze Emese
Állítólagos bírságokról szóló üzenetekkel próbálnak adatokat kicsalni szélhámosok, a rendőrség fokozott óvatosságra inti a lakosságot.
Új online és mobiltelefonos csalási módszerre hívta fel a figyelmet a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság: egyre több olyan SMS és üzenet terjed, amely állítólagos, ki nem fizetett bírságokra hivatkozik.
Az ilyen üzenetek sürgető hangnemben érkeznek, például arra figyelmeztetnek, hogy közeleg a fizetési határidő, pótdíjat számolnak fel vagy végrehajtás indulhat. A legtöbb esetben a csalók
a bírság befizetésének ürügyén.
Hangsúlyozzák: a román rendőrség nem küld SMS-t bírságok kifizetésére szolgáló linkekkel, és nem kér személyes vagy banki adatokat üzenetküldő alkalmazásokon keresztül.
Azt tanácsolják, hogy az emberek ellenőrizzék a feladó hitelességét, ne kattintsanak ismeretlen linkekre, ne adjanak meg jelszavakat vagy banki adatokat, és az esetleges bírságokat kizárólag hivatalos csatornákon keresztül ellenőrizzék.
