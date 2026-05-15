Bejutott az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe Románia – videóval

Fotó: Alexandra Căpitănescu/Facebook

A Romániát képviselő Alexandra Căpitănescu bejutott csütörtök este az idei Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe.

Székelyhon

2026. május 15., 09:38

2026. május 15., 09:542026. május 15., 09:54

A román énekes Choke Me című dalával lépett fel a csütörtöki elődöntőben.

Csütörtök este Románián kívül bejutott még a döntőbe Bulgária, Ukrajna, Norvégia, Ausztrália, Málta, Ciprus, Albánia, Dánia és Csehország.

A szombati fináléban rajtuk kívül Görögország, Finnország, Belgium, Svédország, a Moldovai Köztársaság, Izrael, Szerbia, Horvátország, Litvánia, Lengyelország képviselője vesz részt.

Biztosított továbbá a helyük a döntőben az Eurovíziós Dalfesztivál fő pénzügyi támogatóinak – az Egyesült Királyságnak, Franciaországnak, Németországnak és Olaszországnak – a házigazda Ausztriával együtt.

A döntőt a bécsi Stadthalle koncertteremben tartják – tájékoztat az Agerpres.

Románia legjobb eredményei az Euróvízión: kétszer harmadik helyezés (Luminița Anghel & Sistem – Kijev, 2005; Paula Seling és Ovi – Oslo, 2010) és egyszer negyedik helyezés (Mihai Trăistariu – Athén, 2006).

Teszteltük, hogy elérhetők-e a hivatalok, és lehet-e magyar nyelven érdeklődni

Teszteltük Hargita megye több állami intézményének telefonszámait, hogy kiderüljön, elérhetők-e a hivatalok, és lehet-e magyar nyelven érdeklődni. A legtöbb intézménynél felvették a telefont, és magyarul is készségesen válaszoltak. Voltak kivételek.

Bírságról szóló üzenettel próbálnak átverni a csalók

Állítólagos bírságokról szóló üzenetekkel próbálnak adatokat kicsalni szélhámosok, a rendőrség fokozott óvatosságra inti a lakosságot.

Bolojan: elbocsátások nélkül nem várható számottevő béremelés a közszférában

Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy Romániának a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások miatt a közalkalmazotti bérkeretet a bruttó hazai termék (GDP) kicsivel több mint 8 százalékán kell tartania.

Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta a pártokat az államfő

Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicușor Dan államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.

Egy odúban húzhatta meg magát az erdőben eltűnt kisfiú – túléléséről mesélt az orvos

A nagyszebeni gyermekkórház orvosigazgatója szerint az Oltalsósebes melletti erdőben közel kétnapos keresés után megtalált ötéves kisfiú azért maradhatott életben, mert nem érzékelte a veszélyt úgy, mint egy felnőtt.

Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak

A fogyatékossággal élő gyermekeknek nyújtott támogatások és az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege 2026 májusától nő; a kedvezményezettek már ebben a hónapban a megemelt összegeket kapják.

Fegyverek, drónok, helikopterek: zöld utat kaptak a milliárdos belügyi és hírszerzési beruházások

A parlament két házának együttes házbizottsága csütörtökön előzetesen jóváhagyta az uniós SAFE program keretében finanszírozott belügyminisztériumi, illetve a hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó beruházások közbeszerzési eljárásainak elindítását.

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

