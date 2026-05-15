Bejutott az Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe Románia – videóval

A Romániát képviselő Alexandra Căpitănescu bejutott csütörtök este az idei Euróvíziós Dalfesztivál döntőjébe.

A román énekes Choke Me című dalával lépett fel a csütörtöki elődöntőben.

Csütörtök este Románián kívül bejutott még a döntőbe Bulgária, Ukrajna, Norvégia, Ausztrália, Málta, Ciprus, Albánia, Dánia és Csehország.

A szombati fináléban rajtuk kívül Görögország, Finnország, Belgium, Svédország, a Moldovai Köztársaság, Izrael, Szerbia, Horvátország, Litvánia, Lengyelország képviselője vesz részt.

Biztosított továbbá a helyük a döntőben az Eurovíziós Dalfesztivál fő pénzügyi támogatóinak – az Egyesült Királyságnak, Franciaországnak, Németországnak és Olaszországnak – a házigazda Ausztriával együtt.

A döntőt a bécsi Stadthalle koncertteremben tartják – tájékoztat az Agerpres.