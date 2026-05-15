Bolojan: elbocsátások nélkül nem várható számottevő béremelés a közszférában

Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy Romániának a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások miatt a közalkalmazotti bérkeretet a bruttó hazai termék (GDP) kicsivel több mint 8 százalékán kell tartania. Sajtótájékoztatóján az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, hogy az új közalkalmazotti bértörvénynek reálisnak kell lennie, és összhangban kell állnia a gazdasági lehetőségekkel.

Székelyhon 2026. május 15., 08:48

Bolojan kifejtette, hogy a jelenlegi körülmények között két lehetőség van: egy kisebb mértékű béremelés a közszférában, amely a meglévő közalkalmazotti állásokat nem veszélyezteti,

vagy nagyobb kiigazítások, amelyek létszámleépítéssel járnak. Hangsúlyozta: a deficitcsökkentési kötelezettség miatt Románia a következő években sem engedheti meg magának, hogy a GDP 8 százalékánál sokkal több forrást különítsen el a bérkeretre. Jelenleg a GDP 8,1 százalékát teszi ki a közalkalmazotti bérekre fordítható teljes összeg, ami megközelítőleg 166 milliárd lejt jelent – emlékeztetett.

