Bolojan: elbocsátások nélkül nem várható számottevő béremelés a közszférában

Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy Romániának a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások miatt a közalkalmazotti bérkeretet a bruttó hazai termék (GDP) kicsivel több mint 8 százalékán kell tartania. Sajtótájékoztatóján az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta, hogy az új közalkalmazotti bértörvénynek reálisnak kell lennie, és összhangban kell állnia a gazdasági lehetőségekkel.
Bolojan kifejtette, hogy a jelenlegi körülmények között két lehetőség van:
egy kisebb mértékű béremelés a közszférában, amely a meglévő közalkalmazotti állásokat nem veszélyezteti,
vagy nagyobb kiigazítások, amelyek létszámleépítéssel járnak.
Hangsúlyozta: a deficitcsökkentési kötelezettség miatt Románia a következő években sem engedheti meg magának, hogy a GDP 8 százalékánál sokkal több forrást különítsen el a bérkeretre. Jelenleg a GDP 8,1 százalékát teszi ki a közalkalmazotti bérekre fordítható teljes összeg, ami megközelítőleg 166 milliárd lejt jelent – emlékeztetett.
– nyomatékosította az ügyvivő kormányfő az Agerpres beszámolója szerint.
„Románia adóbevételei az egyik legalacsonyabbak az Európai Unióban, miközben a közszféra bérköltségeinek adóbevételekhez mért aránya nálunk az egyik legmagasabb” – jelentette ki Bolojan, aki szerint a közszférában a bérezést a termelékenységhez kell igazítani, és figyelembe kell venni a gazdaság reális lehetőségeit.
