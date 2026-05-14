0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

A román fizetőeszköz az amerikai dollárhoz képest is erősödött, utóbbi árfolyama 0,24 banival (0,05 százalékkal) 4,4455 lejre csökkent az előző napi 4,4479 lejről – ismerteti az Agerpres.

Gyengült viszont a lej a svájci frankhoz képest viszont, amelynek árfolyama 0,12 banival (0,02 százalékkal) 5,6851 lejről 5,6863 lejre nőtt.

Az arany grammonkénti ára a szerdai 671,7496 lejről 671,7109 lejre emelkedett csütörtökön.

A lej korábban a kirobbant kormányválság miatt veszített az értékéből, azóta viszont ha nagyon kis mértékben, de erősödik.