Fotó: Maria Manu
Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen. Május 1. és 31. között lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyszerűen megszabaduljanak azoktól a tárgyaktól, amelyeket már nem használnak, és nem helyezhetők el a hagyományos hulladékgyűjtőkben.
2026. május 15., 09:00
Mit lehet leadni:
régi bútorok – asztal, szék, kanapé, ágy, matrac, szekrény
különféle tárgyak – bicikli, játékok, állatketrec, tükör, szőnyeg, lábtörlő
textilek – ruhák, cipők, táskák, övek, háztartási textilek
veszélyes háztartási hulladék – lejárt gyógyszerek, elemek, izzók, festékes vagy vegyszeres dobozok, spray-k, tisztítószerek és szennyezett csomagolások
Kérjük, a textileket tisztán, zsákokba vagy zacskókba téve hozzák.
A speciális konténerek a város minden részébe eljutnak, május 17. és 19. között az alábbi helyszínen lesznek elérhetők: Ibolya utca, a sportpálya mellett; Dâmbovita utca, a park mellett; Brassói utca, a régi hőközpont melletti parkolónál; Moldova utca, a Szuper melletti parkolónál; Bucsin utca, a sportpálya melletti parkolónál; Kovászna sétány, a régi hőközpont mellett, a Moldova utca irányába; Vrancea sétány, az Alfa Transilvania Központnál a parkolóban; 1918. December 1. sugárút, a Buşteni autóbusz megálló mellett.
A teljes program a polgármesteri hivatal honlapján érhető el.
