Nő májustól a szociális juttatások összege, már ebben a hónapban több pénzt utalnak

Fotó: Orbán Orsolya

A fogyatékossággal élő gyermekeknek nyújtott támogatások és az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege 2026 májusától nő; a kedvezményezettek már ebben a hónapban a megemelt összegeket kapják – tájékoztatott csütörtökön az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Hatóság (ANPIS).

Székelyhon

2026. május 14., 17:16

2026. május 14., 17:172026. május 14., 17:17

A közlemény szerint a súlyos fogyatékossággal élő gyermekek támogatása 463 lejről 548 lejre, a fokozott fogyatékossággal élőké 232 lejről 397 lejre, a közepes fogyatékossággal élő gyermekeké pedig 80 lejről 199 lejre emelkedett. Szintén májustól

nőtt az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege.

Ezeket a havi nettó jövedelem és az eltartott gyermekek száma alapján állapítják meg.

Az egyszülős, legfeljebb 393 lej nettó havi jövedelemmel rendelkező családok esetében a támogatás összege egy gyermek után 227 lej, négy vagy annál több gyermek esetén 900 lej. Azoknál az egyszülős családoknál, amelyek havi nettó jövedelme 393 és 998 lej között van, a támogatás az eltartott gyermekek számától függően 202 és 786 lej között váltakozik – írja az Agerpres hírügynökség az országos kifizetési hatóság tájékoztatására hivatkozva.

A családtámogatási juttatásban részesülő többi kategória esetében a májustól érvényes összegek 186 és 741 lej között alakulnak a legfeljebb 393 lejes jövedelműeknél, illetve 145 és 571 lej között a 393 és 998 lej közötti jövedelemmel rendelkezőknél.

2026. május 14., csütörtök

Fegyverek, drónok, helikopterek: zöld utat kaptak a milliárdos belügyi és hírszerzési beruházások

A parlament két házának együttes házbizottsága csütörtökön előzetesen jóváhagyta az uniós SAFE program keretében finanszírozott belügyminisztériumi, illetve a hírszerzési tevékenységekhez kapcsolódó beruházások közbeszerzési eljárásainak elindítását.

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.

Tisztességtelen versenyelőny? Vita a kolozsvári és a marosvásárhelyi repülőterek között

Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje

A PSD szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.

Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra

Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.

Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében

Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt

Egy 13 éves lány megerőszakolásával gyanúsítanak két küküllővári kamaszt.

Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium

Ünneplőbe öltözött ismét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium: a 21. Hagyományőrző Napon népdal szólt a folyosókon, múzeummá váltak a tantermek, az iskola előtt pedig több száz diák táncolt együtt tanáraival, népviseletben.

Magyar Péter: négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet

A mai nappal, négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet – közölte a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebookon-oldalán.

