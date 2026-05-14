A fogyatékossággal élő gyermekeknek nyújtott támogatások és az alacsony jövedelmű családok egyes szociális juttatásainak összege 2026 májusától nő; a kedvezményezettek már ebben a hónapban a megemelt összegeket kapják – tájékoztatott csütörtökön az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Hatóság (ANPIS).
A közlemény szerint a súlyos fogyatékossággal élő gyermekek támogatása 463 lejről 548 lejre, a fokozott fogyatékossággal élőké 232 lejről 397 lejre, a közepes fogyatékossággal élő gyermekeké pedig 80 lejről 199 lejre emelkedett. Szintén májustól
Ezeket a havi nettó jövedelem és az eltartott gyermekek száma alapján állapítják meg.
Az egyszülős, legfeljebb 393 lej nettó havi jövedelemmel rendelkező családok esetében a támogatás összege egy gyermek után 227 lej, négy vagy annál több gyermek esetén 900 lej. Azoknál az egyszülős családoknál, amelyek havi nettó jövedelme 393 és 998 lej között van, a támogatás az eltartott gyermekek számától függően 202 és 786 lej között váltakozik – írja az Agerpres hírügynökség az országos kifizetési hatóság tájékoztatására hivatkozva.
A családtámogatási juttatásban részesülő többi kategória esetében a májustól érvényes összegek 186 és 741 lej között alakulnak a legfeljebb 393 lejes jövedelműeknél, illetve 145 és 571 lej között a 393 és 998 lej közötti jövedelemmel rendelkezőknél.
