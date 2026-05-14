Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében

A tordátfalvi tájháznál is programokkal várják az érdeklődőket
Fotó: Beliczay László
Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.
A tájházak hetét a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a megye tájházainak és néprajzi gyűjteményeinek közreműködésével szervezi meg május 18–25. között.
A pünkösdi időszakban zajló rendezvénysorozat alatt a programhoz csatlakozó tájházak megnyitják kapuikat, és egy-egy napon
Emellett kézműves foglalkozásokkal, mesterségbemutatókkal, népdaltanítással, mesemondással, gyógynövény- és gasztronómiai programokkal, valamint kiállításmegnyitókkal várják a látogatókat.
A rendezvénysorozat részeként május 18-án Bencédben konferenciát is tartanak Jó gyakorlatok a tájházak működtetésében címmel, ahol anyaországi és helyi szakemberek osztják meg tapasztalataikat.
Idén Csík, Kászon, Gyergyó és Udvarhely vidékén
az érdeklődőknek változatos programot kínál az alsósófalvi és bencédi tájház, a csíkmenasági néprajzi és helytörténeti gyűjtemény, a csíkkozmási, csíkszentmiklósi, etédi, homoródalmási, gyergyócsomafalvi, gyergyóremetei és kápolnásfalvi tájház, a kászonaltízi Kászoni Székely Tájmúzeum, a bögözi Kincses porta, a kissolymosi, a lövétei és a máréfalvi tájház, a bükkfalvi Múlt Idők Háza, az énlaki Székely Mesterségek Múzeuma, valamint a székelypetki, tibódi és tordátfalvi tájház.
A programsorozat részleteiről ide kattintva olvashat.
