Húsz helyszínen szervezik meg a Tájházak hetét Hargita megyében

A tordátfalvi tájháznál is programokkal várják az érdeklődőket

A tordátfalvi tájháznál is programokkal várják az érdeklődőket

Fotó: Beliczay László

Ismét megszervezik a Tájházak hetét, amely során húsz helyszínen várják programokkal az érdeklődőket Hargita megyében.

Székelyhon

2026. május 14., 13:402026. május 14., 13:40

A tájházak hetét a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a megye tájházainak és néprajzi gyűjteményeinek közreműködésével szervezi meg május 18–25. között.

A pünkösdi időszakban zajló rendezvénysorozat alatt a programhoz csatlakozó tájházak megnyitják kapuikat, és egy-egy napon

bemutatják helyi gyűjteményeiket.

Emellett kézműves foglalkozásokkal, mesterségbemutatókkal, népdaltanítással, mesemondással, gyógynövény- és gasztronómiai programokkal, valamint kiállításmegnyitókkal várják a látogatókat.

A rendezvénysorozat részeként május 18-án Bencédben konferenciát is tartanak Jó gyakorlatok a tájházak működtetésében címmel, ahol anyaországi és helyi szakemberek osztják meg tapasztalataikat.

Idén Csík, Kászon, Gyergyó és Udvarhely vidékén

összesen húsz helyszín csatlakozik a programhoz:

az érdeklődőknek változatos programot kínál az alsósófalvi és bencédi tájház, a csíkmenasági néprajzi és helytörténeti gyűjtemény, a csíkkozmási, csíkszentmiklósi, etédi, homoródalmási, gyergyócsomafalvi, gyergyóremetei és kápolnásfalvi tájház, a kászonaltízi Kászoni Székely Tájmúzeum, a bögözi Kincses porta, a kissolymosi, a lövétei és a máréfalvi tájház, a bükkfalvi Múlt Idők Háza, az énlaki Székely Mesterségek Múzeuma, valamint a székelypetki, tibódi és tordátfalvi tájház.

A programsorozat részleteiről ide kattintva olvashat.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Kászonok
2026. május 14., csütörtök

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják

Orbán Anita külügyminiszter Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják.

2026. május 14., csütörtök

Tisztességtelen versenyelőny? Vita a kolozsvári és a marosvásárhelyi repülőterek között

Visszautasítja a Maros Megyei Tanács a kolozsvári légikikötő azon vádjait, hogy tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja a marosvásárhelyi repülőteret. A vitatott kérdés: kilencmillió eurós támogatás turizmusra, tízmillió lej működésre.

0,04 banival „erősödött” a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,04 banival (0,01 százalékkal) 5,2052 lejre csökkent a szerdai 5,2056 lejről.

Újabb okot talált a PSD, hogy Bolojan lemondását követelje

A PSD szerint Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnöknek le kell mondania a tisztségéről, és vállalnia kell a politikai felelősséget, amiért olyan személyt nevezett ki a Román Vámhatóság élére, aki ellen eljárás indult korrupciós bűncselekmények gyanújával.

2026. május 14., csütörtök

Románia volt elnökének is megvan a javaslata a politikai válságból való kilábalásra

Traian Băsescu volt államfő szerint az egyetlen megoldás a jelenlegi politikai válságból való kilábalásra a korábbi kormánykoalíció működésének helyreállítása.

14 és 16 éves kamaszok erőszakoltak meg egy 13 éves lányt

Egy 13 éves lány megerőszakolásával gyanúsítanak két küküllővári kamaszt.

Körtánccal és osztálymúzeumokkal ünnepelt a gyergyószentmiklósi gimnázium

Ünneplőbe öltözött ismét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium: a 21. Hagyományőrző Napon népdal szólt a folyosókon, múzeummá váltak a tantermek, az iskola előtt pedig több száz diák táncolt együtt tanáraival, népviseletben.

Magyar Péter: négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet

A mai nappal, négy év után megszűnik a háborús veszélyhelyzet – közölte a miniszterelnök csütörtök reggel a Facebookon-oldalán.

Megtudtuk, hogy melyik faluba viszik a csíkszeredai kutyamenhely lakóit

Miután a Pro Animalia Alapítvány közel harminc év működés után beszüntette a tevékenységét, a csíktaplocai menhely védencei háromszéki civilszervezethez kerülnek. A kutyákat hamarosan átköltöztetik egy új helyre, ahol gondjukat fogják viselni.

A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint

A „számottevő” amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke – jelentette ki a Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón Nicușor Dan.

