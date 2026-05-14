A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint

Fotó: Presidency
A „számottevő” amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke – jelentette ki a Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón Nicușor Dan.
2026. május 14., 09:112026. május 14., 09:11
2026. május 14., 09:142026. május 14., 09:14
Az államfőt egyebek mellett arról kérdezték, elképzelhető-e hogy a Németországból kivont amerikai csapatokat más európai országokba helyezzék át.
Nicușor Dan válaszában leszögezte, az európai országoknak közös érdeke a „számottevő” amerikai jelenlét.
„Természetesen az államok többsége szeretne amerikai jelenlétet a saját területén, de
– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete mindig is erős szövetség volt és az is marad, és szükségünk van egy erősebb Európára egy erősebb NATO-n belül - jelentette ki szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozójának végén.
Az államfő a csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatban is megjelenő NATO 3.0 kifejezésről is beszélt, amely magyarázata szerint a tagországok NATO-n belüli arányos hozzájárulására vonatkozik.
„Az Egyesült Államok és Európa méltányos hozzájárulása nem azt jelenti, hogy Európa Európát védi, az Egyesült Államok pedig saját magát. (...) A NATO 3.0 egyszerűen azt jelenti, hogy ugyanazon – de természetesen folyamatosan frissülő – protokollok mentén arányos a szövetségesek hozzájárulása” – szögezte le.
– jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.
A román elnök a csúcstalálkozót követően közös sajtótájékoztatót tartott Karol Nawrocki lengyel államfővel és Mark Rutte NATO-főtitkárral.
A találkozón hozott fontosabb döntések közül Nicușor Dan kiemelte a katonai kiadások növelésére vonatkozó kötelezettségek betartását, valamint a NATO-n belüli hozzájárulások kiegyensúlyozását az európai országok és az Egyesült Államok között.
Az államfő szerint a csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozat egyértelműen kimondja, hogy
Az elnök emlékeztetett, hogy Románia idén védelmi célokra költi GDP-je 2,5 százalékát, és az összeg 40 százalékát új felszerelésekre fordítja.
Nicușor Dan szerint a csúcstalálkozón beszéltek az Oroszországgal „hibrid háborúban álló” Moldovai Köztársaságról is.
– fogalmazott.
Elmondása szerint Mark Rutte főtitkárral tárgyaltak arról is, hogy a romániaiakat aggasztják a légtérsértő drónok. „A NATO Keleti Õrszem projektje az ebben érintett vagy potenciálisan érintett román polgárok védelmét is szolgálja” – magyarázta.
Nicușor Dan azt is közölte, hogy a B9-csúcson 16 delegáció képviseltette magát, és a részt vevő országok „igen hasonló” álláspontokat képviseltek. Szerinte ez reményt ad arra, hogy az ankarai NATO-csúcstalálkozó sikeres lesz.
Miután a Pro Animalia Alapítvány közel harminc év működés után beszüntette a tevékenységét, a csíktaplocai menhely védencei háromszéki civilszervezethez kerülnek. A kutyákat hamarosan átköltöztetik egy új helyre, ahol gondjukat fogják viselni.
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete mindig is erős szövetség volt és az is marad, és szükségünk van egy erősebb Európára egy erősebb NATO-n belül - jelentette ki szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozójának végén.
Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.
Februárhoz képest márciusban 381 lejjel (6,9 százalékkal) 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel (6,8 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.
Egy 22 éves fiatalember és egy 20 éves lány meghalt, további két fiatal pedig megsérült egy balesetben, amely szerdára virradóra történt Vrancea megyében.
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.
A képviselőházban szerdán elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok.
Volodimir Zelenszkijt szerdán fogadta a Cotroceni-palotában Nicușor Dan román államfő és Karol Nawrocki lengyel elnök.
Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a „leköszönő nemzeti kormány” pedig elkészítette a leltárt – mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.
szóljon hozzá!