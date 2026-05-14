A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint

A „számottevő” amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke – jelentette ki a Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón Nicușor Dan.

Székelyhon 2026. május 14., 09:112026. május 14., 09:11 2026. május 14., 09:142026. május 14., 09:14

Az államfőt egyebek mellett arról kérdezték, elképzelhető-e hogy a Németországból kivont amerikai csapatokat más európai országokba helyezzék át. Nicușor Dan válaszában leszögezte, az európai országoknak közös érdeke a „számottevő” amerikai jelenlét. Hirdetés „Természetesen az államok többsége szeretne amerikai jelenlétet a saját területén, de

az európai szövetségesek soha nem fognak arról vitázni egymás között, hogy miként osszák el az amerikai csapatokat Európa területén”

– tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint. korábban írtuk NATO-főtitkár Bukarestben: erősebb Európára van szükségünk egy erősebb NATO-n belül Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete mindig is erős szövetség volt és az is marad, és szükségünk van egy erősebb Európára egy erősebb NATO-n belül - jelentette ki szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozójának végén. Az államfő a csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatban is megjelenő NATO 3.0 kifejezésről is beszélt, amely magyarázata szerint a tagországok NATO-n belüli arányos hozzájárulására vonatkozik. „Az Egyesült Államok és Európa méltányos hozzájárulása nem azt jelenti, hogy Európa Európát védi, az Egyesült Államok pedig saját magát. (...) A NATO 3.0 egyszerűen azt jelenti, hogy ugyanazon – de természetesen folyamatosan frissülő – protokollok mentén arányos a szövetségesek hozzájárulása” – szögezte le.

A Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozóján részt vevő országok megerősítették a védelmi kiadásaik növelésére vonatkozó vállalásaikat

– jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő. A román elnök a csúcstalálkozót követően közös sajtótájékoztatót tartott Karol Nawrocki lengyel államfővel és Mark Rutte NATO-főtitkárral. A találkozón hozott fontosabb döntések közül Nicușor Dan kiemelte a katonai kiadások növelésére vonatkozó kötelezettségek betartását, valamint a NATO-n belüli hozzájárulások kiegyensúlyozását az európai országok és az Egyesült Államok között. Az államfő szerint a csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozat egyértelműen kimondja, hogy

Oroszország fenyegetést jelent a szövetséges országok számára, ugyanakkor Ukrajna támogatásának folytatásáról biztosít.

Az elnök emlékeztetett, hogy Románia idén védelmi célokra költi GDP-je 2,5 százalékát, és az összeg 40 százalékát új felszerelésekre fordítja. Nicușor Dan szerint a csúcstalálkozón beszéltek az Oroszországgal „hibrid háborúban álló” Moldovai Köztársaságról is.

Moldova számára, számunkra, Ukrajna és a NATO számára is fontos, hogy segítsünk Moldovának helytállni az agresszorral szemben”