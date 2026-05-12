Technokrata miniszterelnököt nevezhet ki Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő kedden azt nyilatkozta, hogy „viszonylag kevés” olyan kormányalakítási forgatókönyv jöhet szóba, amelyben stabil többség támogatja a kabinetet. A technokrata miniszterelnök kinevezését „esélyes forgatókönyvnek” nevezte az elnök.

Székelyhon 2026. május 12., 12:43

A Bukarestben zajló biztonsági fórumon részt vevő államfőt egyebek mellett arról faggatták az újságírók, lehet-e még számolni azzal a lehetőséggel, hogy ismét Ilie Bolojant bízza meg kormányalakítással – írja az Agerpres. Válaszában Nicușor Dan elmondta, rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja a pártokat, és bármilyen kormányalakítási forgatókönyvvel állnak elő, általános kérdés lesz feléjük, hogy a javaslatuk alapján felálló kormányt támogatná-e a parlament többsége. A pártok eddigi állásfoglalásai alapján

„viszonylag kevés” olyan forgatókönyv jöhet szóba, amelyben a kormány a parlament többségének támogatását élvezi.

„Én pedig nem szeretnék kísérletezgetni. Nem lenne hasznos Románia számára, ha kijelölnénk egy miniszterelnököt, majd hagynánk, hogy derítse ki, maga mellé tudja-e állítani a többséget vagy sem” – nyomatékosította. Hozzátette, addig fognak tárgyalni, amíg körvonalazódik egy olyan kormányfőjelölt, akinek „garantáltan” bizalmat szavaz a parlament. Hirdetés A technokrata miniszterelnök kinevezésére vagy technokrata kormányra vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy „esélyesnek” lát egy ilyen forgatókönyvet. Hozzátette,

vannak elképzelései arról, hogy kik lennének alkalmasak technokrata kormányfőnek,

nevekről azonban csak akkor kíván majd beszélni, ha kialakul egy többség, amely ezt a forgatókönyvet támogatja. Az államfő csütörtökre vagy hétfőre hívja egyeztetésre a parlamenti pártokat, köztük a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) is. „Mindegyik párt meghívást kap, ahogy az alkotmány előírja” – jelentette ki. Nicușor Dan ismét kijelentette, hogy „észszerű” időn belül megnevezi a miniszterelnök-jelöltet. Úgy véli, „van némi esély” arra, hogy ez már jövő héten megtörténjen, de nem szeretne konkrét határidőt mondani, mert szerinte ezáltal még nagyobb nyomás nehezedne a kormányalakítási tárgyalásokra.