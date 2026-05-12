Leváltaná Nicuşor Dan-t a szélsőséges Diana Şoşoacă, aláírásgyűjtésbe kezdett ennek érdekében

Fotó: Diana-Iovanovici Şoşoacă/Facebook

Az SOS Románia parlamenti politikusai megkezdték az aláírásgyűjtést Nicuşor Dan elnök tisztségből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez – jelentette be hétfő este a párt elnöke.

Székelyhon

2026. május 12., 09:072026. május 12., 09:07

2026. május 12., 09:092026. május 12., 09:09

Diana-Iovanovici Şoşoacă szerint eddig 155 képviselő és szenátor csatlakozott az indítványukhoz.

A politikus nem kívánta elárulni, hogy milyen más parlamenti pártokból csatlakoztak törvényhozók a kezdeményezéshez.

Idézet
Arra kértek minket, hogy ne hozzuk nyilvánosságra a nevüket, mivel a szóban forgó pártokban már így is hatalmas a botrány”

– mondta Şoşoacă a párt székhelyén tartott sajtótájékoztatóján, amelyről az Agerpres számolt be.

Az ellenzéki politikus szerint május 8-tól kezdve

az SOS Románia több mint 400 ezer tagja és szimpatizánsa nyilvánította ki, hogy Nicuşor Dan elnököt el kell mozdítani tisztségéből. 

Az SOS Románia elnöke ugyanakkor Nicuşor Dan becsületbeli lemondását követelte, azt állítva, hogy „a románok 95 százaléka nem ismeri el államelnöknek”. Hozzátette: erről minden nemzetközi intézményt személyesen fog tájékoztatni.

Şoşoacă a sajtótájékoztatón előrehozott választásokat követelt.

Belföld
A rovat további cikkei

2026. május 12., kedd

Kilőtték a lakókat félelemben tartó medvét Székelyudvarhelyen

Folyamatosan az Ugron Gábor, Orbán Balázs, Farcád és Lejtő utcák házai között ólálkodott az elmúlt időszakban egy kifejlett medve, amelyet végül hétfőn este lőttek ki a vadászok a székelyudvarhelyi városvezetés utasítására.

Pártelnökként mondta el véleményét egy esetleges kisebbségi Grindeanu-kormányról Bolojan

A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) nem kellene támogatnia egy Sorin Grindeanu vezette kisebbségi kormányt – jelentette ki hétfő este Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.

Sorra érkeznek a medveriasztások Hargita megyében

Egyre több településen figyelmeztetik a lakókat lakott területre merészkedő medvék miatt Hargita megyében – az elmúlt napokban több udvarhelyszéki és gyergyóiszéki községben is Ro-Alert üzenetet küldtek.

Kedd délután már új miniszterei lehetnek Magyarországnak

Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.

Jócskán lehűl az idő, megjelölték a leghidegebb napokat a kéthetes előrejelzésben

Általában meleg időre, de ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben, és ezen a héten esők is várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) május 11–24. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

2026. május 11., hétfő

Két városban is medvét láttak hétfőn Hargita megyében

Székelyudvarhelyen és Maroshévízen is medvét láttak hétfőn este; mindkét esetben hívták a 112-t – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Az RMDSZ támogatóinak listája címmel hozták nyilvánosságra a Szövetség tavalyi bevételét

Több mint 630 ezer eurót könyvelt el az RMDSZ tavaly tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből a Hivatalos Közlönyben megjelent adatokat elemző Cotidianul szerint. Ehhez társul még több mint 11,5 millió euró, amelyet a Kormányfőtitkárságtól kaptak.

Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken megölt egy 18 éves lányt egy perbáthidai kecskefarmon.

Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában

Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt – erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa hétfőn Budapesten.

Kelemen Hunor szerint kisebbségi kormánnyal nem lehetne eredményesen kormányozni

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.

