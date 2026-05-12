Leváltaná Nicuşor Dan-t a szélsőséges Diana Şoşoacă, aláírásgyűjtésbe kezdett ennek érdekében

Az SOS Románia parlamenti politikusai megkezdték az aláírásgyűjtést Nicuşor Dan elnök tisztségből való felfüggesztésének kezdeményezéséhez – jelentette be hétfő este a párt elnöke.

Diana-Iovanovici Şoşoacă szerint eddig 155 képviselő és szenátor csatlakozott az indítványukhoz. A politikus nem kívánta elárulni, hogy milyen más parlamenti pártokból csatlakoztak törvényhozók a kezdeményezéshez.

Arra kértek minket, hogy ne hozzuk nyilvánosságra a nevüket, mivel a szóban forgó pártokban már így is hatalmas a botrány”

– mondta Şoşoacă a párt székhelyén tartott sajtótájékoztatóján, amelyről az Agerpres számolt be. Az ellenzéki politikus szerint május 8-tól kezdve

az SOS Románia több mint 400 ezer tagja és szimpatizánsa nyilvánította ki, hogy Nicuşor Dan elnököt el kell mozdítani tisztségéből.