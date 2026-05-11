Az RMDSZ támogatóinak listája címmel hozták nyilvánosságra a Szövetség tavalyi bevételét

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök ismertette 2025 végén a Szövetség egyik fő programját
Fotó: Haáz Vince
Több mint 630 ezer eurót könyvelt el az RMDSZ tavaly tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből a Hivatalos Közlönyben megjelent adatokat elemző Cotidianul szerint. Ehhez társul még több mint 11,5 millió euró, amelyet a Kormányfőtitkárságtól kaptak a kisebbségeknek járó támogatásként.
2026. május 11., 20:482026. május 11., 20:48
2026. május 11., 20:592026. május 11., 20:59
A legnagyobb összeg, amelyet az RMDSZ 2025-ben beszedett az állami támogatás után, közel 500 ezer euró (2 447 550 lej), és ez a helyi szervezetekből jövő tagdíjakból származik – írja hétfőn délután publikált cikkében a Cotidianul portál. A tagdíjas bevételi lista élén a Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök vezette háromszéki szervezet áll, második pedig a Csibi Attila Zoltán vezette Maros megyei szervezet.
Az elemzés szerint több mint 16 ezer euró folyt be a Szövetséghez adományként 39 természetes személytől, és itt már
De jogi személytől, illetve egyesülettől is folyt be adomány, itt viszont csak udvarhelyszéki érintettséget említ a cikk szenior rangú szerkesztője.
A fentieken kívül megemlítenek még 2025-ből mintegy 30 ezer euró (146 200 lej) „bizalmasan érkező” adományt, illetve közel 100 ezer eurót (462 579 lej) ingatlan-bérbeadásból, banki kamatokból, vagyoneladásból.
Az RMDSZ az a kisebbségi szervezet – értékelik a román lapnál –, amely a legtöbb pénzt kapja az állami támogatásból. A 2025-re szóló kiutalás első változata szerint 64,33 millió lejt kellett volna kapnia a szövetségnek, de a tízszázalékos csökkentés alkalmazásával ez végül mintegy 58 millió lejre (11,5 millió euróra) „zsugorodott”.
Ezzel az RMDSZ a maga 6,4 százalékos támogatottságával (a 2024-es parlamenti választási eredmények szerint) majdnem kétszer annyi pénzt kap, mint a 12 százalékos támogatottságot maga mögött tudó USR, amely a párttörvény alapján 29,8 millió lejt kapott 2025-ben a Cotidianul egy korábbi cikke szerint.
Sőt – állítják a portálnál – az RMDSZ e tekintetben még az AUR-nál is többet kapott: a George Simion vezette alakulat 45,5 millió lejt inkasszált a párttörvény alapján (a 2024-es parlamenti választáson a szavazatok mintegy 18 százalékát szerezték meg, ezzel másodikok lettek a PSD mögött).
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken megölt egy 18 éves lányt egy perbáthidai kecskefarmon.
Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt – erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa hétfőn Budapesten.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.
Nicușor Dan államelnök csütörtökön és pénteken hivatalos tanácskozásra várja kormányalakítás céljából a parlamenti pártokat – nyilatkozták hétfőn politikai források.
Több ittas sofőrt, jogosítvány nélkül vezető autóst és egy feltételezhetően hamis jogosítvánnyal közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat.
Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárja ki.
Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell alakítja az Egyke, Szentgyörgyi Bálint első mozifilmje címszerepét. A besúgó című sorozattal ismertté vált rendező alkotása a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készül.
Alapvetően más szemléletet és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter az Országgyűlés egészségügyi bizottságában. Ugyanakkor Karikó Katalint felkérte tanácsadójának.
A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán.
szóljon hozzá!