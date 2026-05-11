Az RMDSZ támogatóinak listája címmel hozták nyilvánosságra a Szövetség tavalyi bevételét

Több mint 630 ezer eurót könyvelt el az RMDSZ tavaly tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből a Hivatalos Közlönyben megjelent adatokat elemző Cotidianul szerint. Ehhez társul még több mint 11,5 millió euró, amelyet a Kormányfőtitkárságtól kaptak a kisebbségeknek járó támogatásként.

Az elemzés szerint több mint 16 ezer euró folyt be a Szövetséghez adományként 39 természetes személytől, és itt már

A legnagyobb összeg, amelyet az RMDSZ 2025-ben beszedett az állami támogatás után, közel 500 ezer euró (2 447 550 lej), és ez a helyi szervezetekből jövő tagdíjakból származik – írja hétfőn délután publikált cikkében a Cotidianul portál . A tagdíjas bevételi lista élén a Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök vezette háromszéki szervezet áll, második pedig a Csibi Attila Zoltán vezette Maros megyei szervezet.

De jogi személytől, illetve egyesülettől is folyt be adomány, itt viszont csak udvarhelyszéki érintettséget említ a cikk szenior rangú szerkesztője.

A fentieken kívül megemlítenek még 2025-ből mintegy 30 ezer euró (146 200 lej) „bizalmasan érkező” adományt, illetve közel 100 ezer eurót (462 579 lej) ingatlan-bérbeadásból, banki kamatokból, vagyoneladásból.

„A pénz bajnokai”

Az RMDSZ az a kisebbségi szervezet – értékelik a román lapnál –, amely a legtöbb pénzt kapja az állami támogatásból. A 2025-re szóló kiutalás első változata szerint 64,33 millió lejt kellett volna kapnia a szövetségnek, de a tízszázalékos csökkentés alkalmazásával ez végül mintegy 58 millió lejre (11,5 millió euróra) „zsugorodott”.

Ezzel az RMDSZ a maga 6,4 százalékos támogatottságával (a 2024-es parlamenti választási eredmények szerint) majdnem kétszer annyi pénzt kap, mint a 12 százalékos támogatottságot maga mögött tudó USR, amely a párttörvény alapján 29,8 millió lejt kapott 2025-ben a Cotidianul egy korábbi cikke szerint.

Sőt – állítják a portálnál – az RMDSZ e tekintetben még az AUR-nál is többet kapott: a George Simion vezette alakulat 45,5 millió lejt inkasszált a párttörvény alapján (a 2024-es parlamenti választáson a szavazatok mintegy 18 százalékát szerezték meg, ezzel másodikok lettek a PSD mögött).