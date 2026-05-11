Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is

Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárja ki.

A PSD szenátusi frakcióvezetője a RFI-nek nyilatkozva elmondta, hogy a szociáldemokraták csak Nyugat-barát pártokkal hajlandóak kormányra lépni. Hozzátette, hogy

nem akarnak új parlamenti többséget kialakítani a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR),

és a közös bizalmatlansági indítványnak egyetlen célja Ilie Bolojan miniszterelnök leváltása volt.

Politikai források szerint egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségek frakciójával és a függetlenekkel – adta hírül az Agerpres.

Az egyeztetések célja egy új parlamenti többség kialakítása, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) úgy döntött, hogy nem lép ismét kormánykoalícióra a PSD-vel.

Az elnöki hivatalból származó források szerint az új kormány megalakításáról szóló első hivatalos konzultációkat pénteken vagy jövő hétfőn tartják a Cotroceni-palotában.