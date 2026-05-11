Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is

Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárja ki.
2026. május 11., 13:352026. május 11., 13:35
2026. május 11., 13:462026. május 11., 13:46
A PSD szenátusi frakcióvezetője a RFI-nek nyilatkozva elmondta, hogy a szociáldemokraták csak Nyugat-barát pártokkal hajlandóak kormányra lépni. Hozzátette, hogy
nem akarnak új parlamenti többséget kialakítani a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR),
és a közös bizalmatlansági indítványnak egyetlen célja Ilie Bolojan miniszterelnök leváltása volt.
Politikai források szerint egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségek frakciójával és a függetlenekkel – adta hírül az Agerpres.
Egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségek frakciójával és a függetlenekkel. Politikai források szerint a találkozót a parlamentben tartják.
Az egyeztetések célja egy új parlamenti többség kialakítása, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) úgy döntött, hogy nem lép ismét kormánykoalícióra a PSD-vel.
Az elnöki hivatalból származó források szerint az új kormány megalakításáról szóló első hivatalos konzultációkat pénteken vagy jövő hétfőn tartják a Cotroceni-palotában.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat.
Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell alakítja az Egyke, Szentgyörgyi Bálint első mozifilmje címszerepét. A besúgó című sorozattal ismertté vált rendező alkotása a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készül.
Alapvetően más szemléletet és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter az Országgyűlés egészségügyi bizottságában. Ugyanakkor Karikó Katalint felkérte tanácsadójának.
A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán.
Elfogadták hétfőn Székelyudvarhely költségvetését. Az önkormányzat 73 millió lejt fordít beruházásokra, miközben a működési költségeket és az alintézmények kiadásait igyekeztek mérsékelni. Rossz hír, hogy leépítésekre is számítani kell.
Egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségek frakciójával és a függetlenekkel. Politikai források szerint a találkozót a parlamentben tartják.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn kiadott figyelmeztető előrejelzése szerint záporok és viharos szél várható a Bánságban, Körösvidéken, Olténiában, Máramarosban, Erdély nyugati részén, illetve Munténia nyugati és északi térségeiben.
Elkezdődött hétfőn a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az Országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők. A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben.
A romániai lakóingatlanokat a piacra kerülésüktől számítva 60-90 nap alatt adják el, míg Németországban 97 nap, Bulgáriában 96 nap, Spanyolországban pedig 148 nap a lakások átlagos eladási ideje – derül ki egy nemrég közzétett jelentésből.
Kevesebb mint egy hónapig igényelhetik még a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokat – a határidő közelségére a központi APIA is figyelmeztette az érintetteket. Megnéztük, hogy áll a támogatásigénylés a székelyföldi megyékben.
szóljon hozzá!