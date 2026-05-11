Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét

A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt hétfőn.

Tarr Zoltán arról beszélt, hogy a Fidesz-KDNP közösségeket lebontó politikája után

a Tisza-kormány célja, hogy lebontsa a gyűlölet falait.

Arra vállalkoznak, hogy a közösségekkel, a családokkal, az iskolai, a munkahelyi és nemzetiségi közösségekkel együttműködve építsék a társadalmat, mindenkinek lehetőséget adva arra, hogy

szabadon, békében gyakorolhassa a nyelvét, kultúráját, vallását.

Ennek részeként a választási rendszert a bizottsággal, illetve a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve, dialógust folytatva módosítani fogják, hogy az valóban megfeleljen a magyarországi nemzetiségek helyzetének, és

ne tehesse kívülről érkező politikai befolyás áldozatává a nemzetiségi képviseletet