Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét

Fotó: Tarr Zoltán/Facebook
A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt hétfőn.
2026. május 11., 12:36
Tarr Zoltán arról beszélt, hogy a Fidesz-KDNP közösségeket lebontó politikája után
Arra vállalkoznak, hogy a közösségekkel, a családokkal, az iskolai, a munkahelyi és nemzetiségi közösségekkel együttműködve építsék a társadalmat, mindenkinek lehetőséget adva arra, hogy
Ennek részeként a választási rendszert a bizottsággal, illetve a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve, dialógust folytatva módosítani fogják, hogy az valóban megfeleljen a magyarországi nemzetiségek helyzetének, és
– mondta el a miniszterjelölt az MTI beszámolója szerint.
A miniszterjelölt kiemelte: ahogy a teljes oktatás, úgy a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik. A kormány támogatni, finanszírozni fogja a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket, amelyek életbevágóan fontosak a nemzetiségek fennmaradásához, kultúrájuk megőrzéséhez és ahhoz, hogy Magyarország egy „sokszínű, békés és nyugodt ország legyen” – jelezte Tarr Zoltán.
