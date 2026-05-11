Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is

Hargita, Maros és Kovászna megyében félmillió hektárt meghaladó összterületre várnak támogatásigénylést összesen mintegy 57 ezer gazdától
Fotó: László Ildikó
Kevesebb mint egy hónapig igényelhetik még a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokat – a határidő közelségére a központi APIA is figyelmeztette az érintetteket. Megnéztük, hogy áll a támogatásigénylés a székelyföldi megyékben.
Az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszakának utolsó napjaiban várható torlódások és az esetleges késedelmek elkerülése érdekében felkérést intézett a gazdákhoz az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA), hogy tartsák be az APIA által előjegyzett időpontokat, és időben nyújtsák be kérelmeiket.
emlékezteti az érdekelteket a központi APIA.
Az adatok alapján a késedelmekkel kapcsolatos aggodalmak nem teljesen alaptalanok. Március 16. óta nyújthatják be a gazdák a támogatási kérelmeket, de
Igaz ugyanakkor az is, hogy kezdetben a kisebb gazdaságok tulajdonosainak az igénylését fogadják, így a támogatásigénylésekben megjelölt területek összessége nem tükrözi pontosan a támogatásigénylési folyamat állását.
Ami a székelyföldi megyéket illeti, kettő jobban áll az országos átlagnál, egy pedig rosszabbul.
A tavalyi adatok alapján Hargita megyében idén 175 284 hektár területre várnak támogatási kérelmet az APIA-nál, és múlt hét közepéig ebből közel 79 ezer hektárra már beérkeztek az igénylések az intézményhez, ami mintegy 45 százalékos arányt jelent.
A támogatásigénylők számaránya meghaladta az 58 százalékot, azaz a 24 160 kérelmező közül – amennyire a tavalyi adatok alapján számítanak – több mint 14 ezer már benyújtotta kérelmét az APIA-hoz.
Fotó: Pinti Attila
Kovászna megyében is magasabb az országos átlagnál mindkét számarány. 11 450 gazdától várnak támogatásigénylést és mintegy 7500-tól már meg is kapták múlt hét közepéig, ami 65 százalékot meghaladó arányt jelent.
A 112 518 hektár területből több mint 42 ezer hektárra már benyújtották a gazdák a kérelmet, ami 37 százalékot meghaladó arányt jelent.
Maros megyében az országos átlagnál lassabban halad a támogatásigénylés: a területeknek valamivel több mint a 25 százalékára nyújtottak be támogatási kérelmet, és a gazdáknak a mintegy 49 százaléka tette ezt meg. Ez közel 67 ezer hektárt jelent a 260 417 hektáros összterületből, és valamivel több mint 10 ezer igénylőt a 21 070-ből, amennyit a tavalyi adatok alapján várnak.
Az összterületet illetően az országos átlag 27 százalékos volt múlt héten, a támogatási kérelmeké pedig mintegy 57 százalék.
Hargita megyében naponta több mint ötszáz támogatási kérelmet iktatnak az APIA megyei kirendeltségénél, és szükség is van arra, hogy tartsák ezt az ütemet, különben június 5-ig nem végeznének, mondta el érdeklődésünkre Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség vezetője.
A folyamatot azonban nehezíti, hogy vannak gazdák, akik „nem tartják magukat a programált időponthoz”, ugyanakkor technikai problémák is előfordulnak, nem mindig működik megfelelően az informatikai rendszer, és ez lassítja az adatbevitelt.
mondta a megyei APIA-kirendeltség igazgatója.
Hargita megye országos viszonylatban a harmadik helyen áll az összterület arányát tekintve, amelyre már leadták a támogatásigénylési kérelmeket a gazdák. Ez nem verseny, hiszen a határidő végéig minden kérelmet iktatni kell minden megyében, fogalmazott Haschi András, de azt is megjegyezte, Hargita megye azért van könnyebb helyzetben, mint más megyék, mert itt a gazdaszervezetek, önkormányzatok, közbirtokosságok és egyéb szervezetek segítenek a gazdáknak és az APIA-nak egyaránt.
és esetleg még sorba is álljanak ott, mondta az intézmény igazgatója.
A romániai lakóingatlanokat a piacra kerülésüktől számítva 60-90 nap alatt adják el, míg Németországban 97 nap, Bulgáriában 96 nap, Spanyolországban pedig 148 nap a lakások átlagos eladási ideje – derül ki egy nemrég közzétett jelentésből.
Az Electrica villanyáram-szolgáltató vállalat térségünkben több helyszínen is munkálatokat tervez a következő napokban, ami miatt áramszünetre kell számítani.
Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.
Közzétették azt a térfigyelő kamerás felvételt, amelyen a pénteki biharszentandrási motorosbaleset látható, illetve az ütközést követő cselekedetek – és pontosan erre irányítva a figyelmet osztották meg a videót.
Ritka, ősi, de jelenleg is élő geológiai különlegesség rejtőzik Korond határában, az országút szomszédságában: a Csiga-domb. Itt a mélyből feltörő sós, szénsavas víz ma is aragonitkristályokat épít, rétegről rétegre.
Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.
Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.
A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.
Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.
szóljon hozzá!