Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is

Hargita, Maros és Kovászna megyében félmillió hektárt meghaladó összterületre várnak támogatásigénylést összesen mintegy 57 000 gazdától

Kevesebb mint egy hónapig igényelhetik még a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokat – a határidő közelségére a központi APIA is figyelmeztette az érintetteket. Megnéztük, hogy áll a támogatásigénylés a székelyföldi megyékben.

2026. május 11., 07:58

Az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszakának utolsó napjaiban várható torlódások és az esetleges késedelmek elkerülése érdekében felkérést intézett a gazdákhoz az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA), hogy tartsák be az APIA által előjegyzett időpontokat, és időben nyújtsák be kérelmeiket.

A támogatásigénylési kérelmek benyújtási határideje június 5-én jár le,

emlékezteti az érdekelteket a központi APIA.

Az adatok alapján a késedelmekkel kapcsolatos aggodalmak nem teljesen alaptalanok. Március 16. óta nyújthatják be a gazdák a támogatási kérelmeket, de

az igénylési időszak felén jócskán túl még nem érte el a 30 százalékot az összterület, amelyre a gazdák támogatási kérelmet nyújtottak be az APIA-hoz.

Igaz ugyanakkor az is, hogy kezdetben a kisebb gazdaságok tulajdonosainak az igénylését fogadják, így a támogatásigénylésekben megjelölt területek összessége nem tükrözi pontosan a támogatásigénylési folyamat állását.

Támogatásigénylési helyzetkép a székelyföldi megyékben

Ami a székelyföldi megyéket illeti, kettő jobban áll az országos átlagnál, egy pedig rosszabbul.

A tavalyi adatok alapján Hargita megyében idén 175 284 hektár területre várnak támogatási kérelmet az APIA-nál, és múlt hét közepéig ebből közel 79 ezer hektárra már beérkeztek az igénylések az intézményhez, ami mintegy 45 százalékos arányt jelent.

A támogatásigénylők számaránya meghaladta az 58 százalékot, azaz a 24 160 kérelmező közül – amennyire a tavalyi adatok alapján számítanak – több mint 14 ezer már benyújtotta kérelmét az APIA-hoz.

Kovászna megyében is magasabb az országos átlagnál mindkét számarány. 11 450 gazdától várnak támogatásigénylést és mintegy 7500-tól már meg is kapták múlt hét közepéig, ami 65 százalékot meghaladó arányt jelent.

A 112 518 hektár területből több mint 42 ezer hektárra már benyújtották a gazdák a kérelmet, ami 37 százalékot meghaladó arányt jelent.

Maros megyében az országos átlagnál lassabban halad a támogatásigénylés: a területeknek valamivel több mint a 25 százalékára nyújtottak be támogatási kérelmet, és a gazdáknak a mintegy 49 százaléka tette ezt meg. Ez közel 67 ezer hektárt jelent a 260 417 hektáros összterületből, és valamivel több mint 10 ezer igénylőt a 21 070-ből, amennyit a tavalyi adatok alapján várnak.

Az összterületet illetően az országos átlag 27 százalékos volt múlt héten, a támogatási kérelmeké pedig mintegy 57 százalék.

Késlekedések és informatikai problémák is lassítják a folyamatot

Hargita megyében naponta több mint ötszáz támogatási kérelmet iktatnak az APIA megyei kirendeltségénél, és szükség is van arra, hogy tartsák ezt az ütemet, különben június 5-ig nem végeznének, mondta el érdeklődésünkre Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség vezetője.

A folyamatot azonban nehezíti, hogy vannak gazdák, akik „nem tartják magukat a programált időponthoz”, ugyanakkor technikai problémák is előfordulnak, nem mindig működik megfelelően az informatikai rendszer, és ez lassítja az adatbevitelt.

Hargita megyében is fel vannak torlódva a kérelmek, de a határidő végéig iktatnak minden támogatásigénylést,

mondta a megyei APIA-kirendeltség igazgatója.

Hargita megye országos viszonylatban a harmadik helyen áll az összterület arányát tekintve, amelyre már leadták a támogatásigénylési kérelmeket a gazdák. Ez nem verseny, hiszen a határidő végéig minden kérelmet iktatni kell minden megyében, fogalmazott Haschi András, de azt is megjegyezte, Hargita megye azért van könnyebb helyzetben, mint más megyék, mert itt a gazdaszervezetek, önkormányzatok, közbirtokosságok és egyéb szervezetek segítenek a gazdáknak és az APIA-nak egyaránt.

Helyben segítséget nyújtanak a támogatásigénylőknek a kérés kitöltésben és benyújtásában, így a gazdák nem kell elmenjenek az APIA-hoz,

és esetleg még sorba is álljanak ott, mondta az intézmény igazgatója.

