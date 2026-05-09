Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Az Európában gyártott és összeszerelt autókat fogják előnyben részesíteni. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Az Európában gyártott és összeszerelt autókat fogják előnyben részesíteni. Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

Székelyhon

2026. május 09., 20:502026. május 09., 20:50

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében rámutatott, idén prioritást kell élvezniük a polgároknak minőségi közszolgáltatásokat biztosító projekteknek, ezért 1,5 milliárd lejt különítettek el víz- és csatornahálózat-építési beruházásokra.

2026-ban a villamosenergia-termelés mellett a tárolásra is nagy hangsúlyt fektetnek, és 400 millió lejt szánnak tároló akkumulátorok beszerzésének támogatására.

A magánszemélyeknek szóló roncsautóprogramra 300 millió lej jut idén, és az Európában gyártott és összeszerelt autókat fogják előnyben részesíteni

– írja az Agerpres hírügynökség a miniszter közlésére hivatkozva.

Hirdetés

Buzoianu szerint a közvilágítási programra 700 millió lejt, az országos erdősítési programra pedig 250 millió lejt irányoz elő a tervezet.

A költségvetés jóváhagyása után a pályázati útmutatókat is kidolgozzák és elfogadják – tette hozzá a tárcavezető.

Belföld Közlekedés Környezetvédelem
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje
Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról
Ilyés Róbert szerint az FK Csíkszereda még nem érett meg az európai kupaszereplésre
Bocsánatot kért, lemondásra szólított és elszámoltatást ígért székfoglaló beszédében Magyar Péter miniszterelnök
Biztosan érmes a román női asztalitenisz-válogatott a világbajnokságon
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje
Székelyhon

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje
Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról
Székelyhon

Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról
Ilyés Róbert szerint az FK Csíkszereda még nem érett meg az európai kupaszereplésre
Székely Sport

Ilyés Róbert szerint az FK Csíkszereda még nem érett meg az európai kupaszereplésre
Bocsánatot kért, lemondásra szólított és elszámoltatást ígért székfoglaló beszédében Magyar Péter miniszterelnök
Krónika

Bocsánatot kért, lemondásra szólított és elszámoltatást ígért székfoglaló beszédében Magyar Péter miniszterelnök
Biztosan érmes a román női asztalitenisz-válogatott a világbajnokságon
Székely Sport

Biztosan érmes a román női asztalitenisz-válogatott a világbajnokságon
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 09., szombat

Fagyosszentek – még manapság is ráijeszt a gazdákra a három ác

Pongrác, Szervác, Bonifác – nem sok közük van a hideghez, mégis fagyosszenteknek nevezik őket, bár nem mindenhol. Régen sok gondot okoztak a gazdáknak, de még manapság is rájuk ijeszthetnek, tavaly például mínusz fokokkal köszöntöttek be.

Fagyosszentek – még manapság is ráijeszt a gazdákra a három ác
Fagyosszentek – még manapság is ráijeszt a gazdákra a három ác
2026. május 09., szombat

Fagyosszentek – még manapság is ráijeszt a gazdákra a három ác
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton

Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton
Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton
2026. május 09., szombat

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton
2026. május 09., szombat

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő

Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő
Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő
2026. május 09., szombat

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő
2026. május 09., szombat

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon.

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén
Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén
2026. május 09., szombat

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert
Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert
2026. május 09., szombat

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert
2026. május 09., szombat

Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint

Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint.

Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint
Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint
2026. május 09., szombat

Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint
2026. május 09., szombat

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze szombaton reggel Olténiában, aminek következtében a teherautó felborult, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette.

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje
Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje
2026. május 09., szombat

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Megalakult az új Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.

Megalakult az új Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása
Megalakult az új Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása
2026. május 09., szombat

Megalakult az új Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása
2026. május 09., szombat

Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról

Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.

Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról
Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról
2026. május 09., szombat

Látni, ahogy megbújik a sűrű növényzetben: közzétették a hőkamerás légi felvételeket a tegnapi hajtóvadászatról
2026. május 09., szombat

Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó

Leégett a szombatra virradóan a Retyezát-hegység Pietrele-völgyében lévő Encián (Gențiana) menedékház.

Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó
Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó
2026. május 09., szombat

Teljesen leégett az egyik legnépszerűbb menedékház a Retyezátban – fotók, videó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!