Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Az Európában gyártott és összeszerelt autókat fogják előnyben részesíteni. Képünk illusztráció
Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.
A tárcavezető Facebook-bejegyzésében rámutatott, idén prioritást kell élvezniük a polgároknak minőségi közszolgáltatásokat biztosító projekteknek, ezért 1,5 milliárd lejt különítettek el víz- és csatornahálózat-építési beruházásokra.
2026-ban a villamosenergia-termelés mellett a tárolásra is nagy hangsúlyt fektetnek, és 400 millió lejt szánnak tároló akkumulátorok beszerzésének támogatására.
– írja az Agerpres hírügynökség a miniszter közlésére hivatkozva.
Buzoianu szerint a közvilágítási programra 700 millió lejt, az országos erdősítési programra pedig 250 millió lejt irányoz elő a tervezet.
A költségvetés jóváhagyása után a pályázati útmutatókat is kidolgozzák és elfogadják – tette hozzá a tárcavezető.
