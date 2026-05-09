Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében rámutatott, idén prioritást kell élvezniük a polgároknak minőségi közszolgáltatásokat biztosító projekteknek, ezért 1,5 milliárd lejt különítettek el víz- és csatornahálózat-építési beruházásokra.

2026-ban a villamosenergia-termelés mellett a tárolásra is nagy hangsúlyt fektetnek, és 400 millió lejt szánnak tároló akkumulátorok beszerzésének támogatására.