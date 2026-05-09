Székelyföldi terjeszkedéssel is dicsekedve emelik a fizetést az állami vállalatnál

Képünk illusztráció
Fotó: Gábos Albin
Június 1-jétől 6,5 százalékkal nő a Romgaz alkalmazottainak fizetése. Az erről szóló memorandumot pénteki ülésén hagyta jóvá a kormány.
2026. május 09., 10:572026. május 09., 10:57
A kabinet közleménye szerint a vállalat történetének legnagyobb beruházási programját valósítja meg 2026-ban, olyan projektekkel, mint
a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése,
a radnóti erőmű befejezése
vagy a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát átvétele.
A béremelés jóváhagyásakor figyelembe vették a Romgaz stratégiai szerepét Románia földgázellátásának biztonságában, valamint a hazai földgázpiac stabilitásához való hozzájárulását. „Ebben az összefüggésben a humán erőforrás stabilitásának és motivációjának fenntartása elengedhetetlen feltétele a vállalat által vállalt beruházási célok elérésének” – idéz a közleményből az Agerpres hírügynökség.
Hozzátették, az intézkedés célja csökkenteni annak a kockázatát, hogy a fokozódó munkaerőpiaci nyomás közepette a szakképzett munkaerőt elcsábítják a konkurens vállalatok.
Mint arról beszámoltunk, a Romgaz (Románia legnagyobb földgáztermelője és fő beszállítója, amelynek többségi tulajdonosa a román állam) szerdán bejelentette, hogy elvi megállapodást kötött a marosvásárhelyi vegyipari kombinát vezetőségével, és ennek alapján május végéig megszületik a szerződéskötés a műtrágyagyártó üzem átvételéről. A közleményben az áll, hogy üzletág-átruházás történik, ami azt jelenti, hogy a Romgaz az önálló működésre képes üzemrészt veszi meg.
Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.
