Székelyföldi terjeszkedéssel is dicsekedve emelik a fizetést az állami vállalatnál

A kabinet közleménye szerint a vállalat történetének legnagyobb beruházási programját valósítja meg 2026-ban, olyan projektekkel, mint

a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése,

a radnóti erőmű befejezése

vagy a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát átvétele.

A béremelés jóváhagyásakor figyelembe vették a Romgaz stratégiai szerepét Románia földgázellátásának biztonságában, valamint a hazai földgázpiac stabilitásához való hozzájárulását. „Ebben az összefüggésben a humán erőforrás stabilitásának és motivációjának fenntartása elengedhetetlen feltétele a vállalat által vállalt beruházási célok elérésének” – idéz a közleményből az Agerpres hírügynökség.

Hozzátették, az intézkedés célja csökkenteni annak a kockázatát, hogy a fokozódó munkaerőpiaci nyomás közepette a szakképzett munkaerőt elcsábítják a konkurens vállalatok.

Elvi megállapodás az átvételről

Mint arról beszámoltunk, a Romgaz (Románia legnagyobb földgáztermelője és fő beszállítója, amelynek többségi tulajdonosa a román állam) szerdán bejelentette, hogy elvi megállapodást kötött a marosvásárhelyi vegyipari kombinát vezetőségével, és ennek alapján május végéig megszületik a szerződéskötés a műtrágyagyártó üzem átvételéről. A közleményben az áll, hogy üzletág-átruházás történik, ami azt jelenti, hogy a Romgaz az önálló működésre képes üzemrészt veszi meg.