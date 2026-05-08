Eltűnt szabédi lányt keres a rendőrség

Eltűnt egy 17 éves lány május 7-én Szabédról, bár önként hagyta el otthonát a kiskorú lány, de azóta nem tért haza. Rendőrségi feljelentést tettek a hozzátartozói.

Május 8-án értesítették a mezőrücsi rendőrőrsöt arról, hogy a 17 éves Moldovan Pamela Elisabeta május 7-én önként elhagyta szabédi otthonát, és azóta nem tért vissza.

A kiskorú 167 cm magas, mintegy 55 kg, hosszú fekete haja, barna szeme van. Az eltűnés pillanatában fekete nadrágot, fehér cipőt és bézs pólót viselt.

A rendőrség közleményében megjegyzi, aki bármilyen hasznos információval rendelkezik a lány hollétéről, értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt vagy hívja a 112-es segélyhívószámot.