Eltűnt szabédi lányt keres a rendőrség

Fotó: Maros megyei rendőrség

Eltűnt egy 17 éves lány május 7-én Szabédról, bár önként hagyta el otthonát a kiskorú lány, de azóta nem tért haza. Rendőrségi feljelentést tettek a hozzátartozói.

Székelyhon

2026. május 08., 18:13

Május 8-án értesítették a mezőrücsi rendőrőrsöt arról, hogy a 17 éves Moldovan Pamela Elisabeta május 7-én önként elhagyta szabédi otthonát, és azóta nem tért vissza.

A kiskorú 167 cm magas, mintegy 55 kg, hosszú fekete haja, barna szeme van. Az eltűnés pillanatában fekete nadrágot, fehér cipőt és bézs pólót viselt.

A rendőrség közleményében megjegyzi, aki bármilyen hasznos információval rendelkezik a lány hollétéről, értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt vagy hívja a 112-es segélyhívószámot.

Marosszék
Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Romániai céghez került a milliárdos magyar állami kölcsön – bűnügyi felügyeletet kér a magyarországi ügyészség
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Székelyhon

2026. május 08., péntek

Pénzt utalt a kormány az iskolai étkeztetési program további finanszírozására

A kormány pénteki ülésén jóváhagyta az Egészséges étkezés iskolai program finanszírozásához szükséges összegek folyósítását a programban résztvevő önkormányzatoknak.

2026. május 08., péntek

Egy évvel a bányakatasztrófa után is tovább hosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

A mezőméhesi gyilkos még szabadlábon, de fivére is gyakran megjelenik a faluban, és az áldozat családját sem kerüli el

A rendőrség újabb vizsgálatot indított a mezőméhesi gyilkossággal kapcsolatban: az áldozat nővérének tett megjegyzéseket a körözött Emil Gânj testvére, aki gyakran megfordul a szintén mezőméhesi szülői házuknál.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Egy lépés a gyergyószentmiklósi elkerülőút felé

Új szakaszába lépett Gyergyószentmiklós és Gyergyószék egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása: aláírták annak elkerülő útnak a megvalósíthatósági tanulmányára vonatkozó szerződést, amely Tekerőpatak és Szárhegy irányából kerülné el a várost.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Egy kicsit megint erősödött a lej, van is ahonnan „visszajönnie”

Erősödött pénteken a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,2364 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 2,97 banis (0,56 százalékos) csökkenést jelent a csütörtöki 5,2661 lejhez képest.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Konyhakéssel szúrta meg osztálytársát egy 12 éves gyermek a szünetben

Megkéselte osztálytársát egy 12 éves gyermek pénteken az Arad megyei Vinga község egyik iskolájában.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Kiderült, ki lesz a Tisza-kormány igazságügyi minisztere

Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Aranyat érő hétvége jön, csak nehogy jóból is megártson a sok

Instabillá válik az időjárás már ma délutántól, és az ország nagy részén vasárnapig esőzések várhatók. Több megyére elsőfokú, sárga jelzésű riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Virágkiállítás és néptánctalálkozó lesz Udvarfalván és Marosvásárhelyen

Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.

2026. május 08., péntek

2026. május 07., csütörtök

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.

2026. május 07., csütörtök

