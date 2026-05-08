Aranyat érő hétvége jön, csak nehogy jóból is megártson a sok

Instabillá válik az időjárás már ma délutántól, és az ország nagy részén vasárnapig esőzések várhatók. Több megyére elsőfokú, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint pénteken déltől vasárnap délelőttig az ország délnyugati, déli, középső és keleti részein időszakos légköri instabilitás várható. Ez általában mérsékelt mennyiségű

záporokban, villámlásokban, a széllökések rövid ideig tartó felerősödésében (35–50 km/óra), valamint elszórtan jégesőben nyilvánul meg.

Helyenként rövid idő alatt akár 15–30 liter csapadék eshet négyzetméterenként, elszigetelten pedig meghaladhatja a 40–50 l/nm-t.

Ugyanakkor az ANM sárga riasztást adott ki várható viharokra is, amely pénteken déltől este tíz óráig érvényes Moldva nagy részére, valamint helyenként a Keleti- és a Déli-Kárpátok térségére.

Ezt követően, szombatra virradóan három órától szombaton délután egy óráig egy másik sárga riasztás lesz érvényes esőre vonatkozóan Olténia nagy részén, valamint Munténia északnyugati és északi részén.