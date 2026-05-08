Aranyat érő hétvége jön, csak nehogy jóból is megártson a sok

Fotó: Olti Angyalka
Instabillá válik az időjárás már ma délutántól, és az ország nagy részén vasárnapig esőzések várhatók. Több megyére elsőfokú, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint pénteken déltől vasárnap délelőttig az ország délnyugati, déli, középső és keleti részein időszakos légköri instabilitás várható. Ez általában mérsékelt mennyiségű
Helyenként rövid idő alatt akár 15–30 liter csapadék eshet négyzetméterenként, elszigetelten pedig meghaladhatja a 40–50 l/nm-t.
Ugyanakkor az ANM sárga riasztást adott ki várható viharokra is, amely pénteken déltől este tíz óráig érvényes Moldva nagy részére, valamint helyenként a Keleti- és a Déli-Kárpátok térségére.
Ezt követően, szombatra virradóan három órától szombaton délután egy óráig egy másik sárga riasztás lesz érvényes esőre vonatkozóan Olténia nagy részén, valamint Munténia északnyugati és északi részén.
Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.
Székelyföld lenyűgöző tájai, legendás helyszínei és természeti kincsei most egy izgalmas online játék keretében kerülnek reflektorfénybe. Kvízjátékunk lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodjanak.
Bemutatta középiskolás aktív önkéntesét a Hargita megyei tűzoltóság az Életmentő szenvedéllyel elnevezésű program tízéves évfordulóján. A parancsnokság új jelentkezőket is vár a programba.
Legszebb virágaikat mutatják be, és kínálják eladásra az udvarfalvi termesztők szombaton és vasárnap a hagyományos kiállításon és vásáron. Szombaton a településen Májusfa néptánctalálkozót is tartanak, immár nyolcadik alkalommal.
Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.
Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.
Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.
A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.
A romániai üzemanyagárak jelenleg 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Versenytanács elnöke.
szóljon hozzá!