Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen csütörtök délután, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

Csütörtökön délután Marosvásárhelyen a Jean Monnet utcába hívták ki az életmentőket, ahol egy férfi alsó végtagját becsípte egy motoros fűnyíró. A 34 éves férfihez egy tűzoltóegység és egy mentő szállt ki. Mint a tűzoltóság sajtóirodájától megtudtuk