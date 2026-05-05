Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze

Helyére került kedden Marosvásárhely központjában a virágórát működtető szerkezet, a kör alakú ágyást pedig a következő két napban ültetik be. Közben a belváros több pontját is virágkompozíciókkal díszítik.

Kedden délelőtt nekikezdtek Marosvásárhelyen a virágóra megépítésének. Az első virágórát az 1960-as években állították fel, azt Tamás Jenő marosvásárhelyi órásmester tervezte és készítette. Napjainkban már egy elektromos szerkezet mozgatja az óramutatókat tavasztól késő őszig, amikor kiemelik a földből.

Mint megtudtuk, kedden csak az óraszerkezetet helyezték a földbe, a kör alakú ágyást szerdán és csütörtökön ültetik be.