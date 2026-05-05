Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze

Helyére került az óraszerkezet Marosvásárhelyen

Helyére került az óraszerkezet Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Helyére került kedden Marosvásárhely központjában a virágórát működtető szerkezet, a kör alakú ágyást pedig a következő két napban ültetik be. Közben a belváros több pontját is virágkompozíciókkal díszítik.

Simon Virág

2026. május 05., 19:322026. május 05., 19:32

Kedden délelőtt nekikezdtek Marosvásárhelyen a virágóra megépítésének. Az első virágórát az 1960-as években állították fel, azt Tamás Jenő marosvásárhelyi órásmester tervezte és készítette. Napjainkban már egy elektromos szerkezet mozgatja az óramutatókat tavasztól késő őszig, amikor kiemelik a földből.

Mint megtudtuk, kedden csak az óraszerkezetet helyezték a földbe, a kör alakú ágyást szerdán és csütörtökön ültetik be.

Évente csaknem tízezer virágot használnak fel,

olyanokat, amelyeket lehet vágni, alakítani, illetve pozsgásokat.

Szerdán és csütörtökön ültetik be a virágórát • Fotó: Haáz Vince

Szerdán és csütörtökön ültetik be a virágórát

Fotó: Haáz Vince

A virágóra elkészítésével párhuzamosan kihelyezik a belvárosban a nagyméretű, muskátlival és más színes virágokkal díszített kompozíciókat is. A főtéri fák gyökeréhez már kiszórták a görögországi Thasszoszról hozott díszkövet. A városházánál is a napokban helyezik ki a virágcserepeket, hiszen a hőmérséklete várhatóan már nem süllyed fagypont alá.

Görög szigetről hozták a diszköveket • Fotó: Haáz Vince

Görög szigetről hozták a diszköveket

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 05., kedd

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon
A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon
2026. május 05., kedd

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon
2026. május 05., kedd

Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron

Tűz ütött ki egy személyszállító kisbuszban Balavásáron, a 13-as országúton, kedden kora délután. A járműben többen is tartózkodtak.

Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron
Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron
2026. május 05., kedd

Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron
2026. május 05., kedd

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?

Kiterjedhet magánterületekre és per tárgyát képező telkekre is a marosvásárhelyi városháza által bejelentett Maros parkjai beruházás. Az érintettek szerint nem egyeztettek velük. A városháza jelezte: közérdekű beruházáskor lehetséges a kisajátítás is.

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?
Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?
2026. május 05., kedd

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?
2026. május 05., kedd

Felborult egy autó, többen megsérültek

Közúti baleset történt a Maros megyei Hagymásbodonon: hat ember utazott egy autóban, amely felborult kedden délelőtt.

Felborult egy autó, többen megsérültek
Felborult egy autó, többen megsérültek
2026. május 05., kedd

Felborult egy autó, többen megsérültek
2026. május 04., hétfő

Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók

Egy Maros közepén rekedt kutyát mentettek ki hétfőn a tűzoltók a folyó marosludasi szakaszán – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók
Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók
2026. május 04., hétfő

Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók
2026. május 04., hétfő

Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben

Ötéves gyermek is megsérült abban a balesetben, amely Illyefalva közelében történt vasárnap este.

Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben
Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben
2026. május 04., hétfő

Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben
2026. május 04., hétfő

Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése

Különleges eseményre készül a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatósága: Szépséghez nem kell törzskönyv címmel szerveznek rendezvényt a keverék kutyáknak május 10-én.

Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése
Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése
2026. május 04., hétfő

Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése
2026. május 04., hétfő

Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége

Súlyos bűncselekmény-sorozatot követett el egy mindössze 17 éves fiú Maros megyében: ittasan, lopott autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől, ám üldözése balesetbe torkollott.

Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége
Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége
2026. május 04., hétfő

Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége
2026. május 03., vasárnap

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál

Két autó ütközött Segesvár Marosvásárhely felőli kijáratánál vasárnap koradélután, többen megsérültek.

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál
Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál
2026. május 03., vasárnap

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál
2026. május 01., péntek

Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót

Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.

Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót
Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót
2026. május 01., péntek

Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót
