Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze

Helyére került az óraszerkezet Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Helyére került kedden Marosvásárhely központjában a virágórát működtető szerkezet, a kör alakú ágyást pedig a következő két napban ültetik be. Közben a belváros több pontját is virágkompozíciókkal díszítik.
Kedden délelőtt nekikezdtek Marosvásárhelyen a virágóra megépítésének. Az első virágórát az 1960-as években állították fel, azt Tamás Jenő marosvásárhelyi órásmester tervezte és készítette. Napjainkban már egy elektromos szerkezet mozgatja az óramutatókat tavasztól késő őszig, amikor kiemelik a földből.
Mint megtudtuk, kedden csak az óraszerkezetet helyezték a földbe, a kör alakú ágyást szerdán és csütörtökön ültetik be.
olyanokat, amelyeket lehet vágni, alakítani, illetve pozsgásokat.
Fotó: Haáz Vince
A virágóra elkészítésével párhuzamosan kihelyezik a belvárosban a nagyméretű, muskátlival és más színes virágokkal díszített kompozíciókat is. A főtéri fák gyökeréhez már kiszórták a görögországi Thasszoszról hozott díszkövet. A városházánál is a napokban helyezik ki a virágcserepeket, hiszen a hőmérséklete várhatóan már nem süllyed fagypont alá.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
