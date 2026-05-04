Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése

Különleges eseményre készül a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatósága: Szépséghez nem kell törzskönyv címmel szerveznek rendezvényt a keverék kutyáknak május 10-én

A program célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, és bemutassa, hogy

minden kutya – származásától függetlenül – megérdemli a szeretetet és a gondoskodást.

Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődik a regisztrációk ellenőrzésével, majd a keverék felvonulás nyitja meg a programot.

A nap folyamán szakmai zsűri értékeli a résztvevőket. A rendezvény ünnepélyes eredményhirdetéssel és közös fotózással zárul. A közleményben kiemelik: az állatkert számára kiemelten fontos, hogy