Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Különleges eseményre készül a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatósága: Szépséghez nem kell törzskönyv címmel szerveznek rendezvényt a keverék kutyáknak május 10-én
2026. május 04., 11:052026. május 04., 11:05
A program célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, és bemutassa, hogy
Az esemény délelőtt 10 órakor kezdődik a regisztrációk ellenőrzésével, majd a keverék felvonulás nyitja meg a programot.
A nap folyamán szakmai zsűri értékeli a résztvevőket. A rendezvény ünnepélyes eredményhirdetéssel és közös fotózással zárul. A közleményben kiemelik: az állatkert számára kiemelten fontos, hogy
A részvétel feltétele a naprakész oltási könyv, a póráz használata, valamint a gazdák felelősségteljes viselkedése. A szervezők hangsúlyozzák: ez a nap nem csupán egy verseny, hanem az ember és állat közötti különleges kapcsolat ünnepe is.
