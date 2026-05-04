Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége

Súlyos bűncselekmény-sorozatot követett el egy mindössze 17 éves fiú Maros megyében: ittasan, lopott autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől, ám üldözése balesetbe torkollott.

A rendőrök Ratosnya térségében végeztek szolgálatot, amikor a fiatal arra autózott vasárnapra virradóra, fél 2 előtt nem sokkal, és megállásra szólították fel. A sofőr azonban

figyelmen kívül hagyta a fény- és hangjelzéseket, és menekülni kezdett.

A rendőrök utána indultak, ám az üldözés nem tartott sokáig: a fiatal ugyanis egy bal kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, és egy lakóház kerítésének csapódott.

Az ütközés komoly anyagi károkat okozott, de ezzel még nem ért véget az eset – a fiú gyalog próbált elmenekülni, ám a rendőrök gyorsan elfogták.