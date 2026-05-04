Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége

Súlyos bűncselekmény-sorozatot követett el egy mindössze 17 éves fiú Maros megyében: ittasan, lopott autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől, ám üldözése balesetbe torkollott.

2026. május 04., 08:47

A rendőrök Ratosnya térségében végeztek szolgálatot, amikor a fiatal arra autózott vasárnapra virradóra, fél 2 előtt nem sokkal, és megállásra szólították fel. A sofőr azonban

figyelmen kívül hagyta a fény- és hangjelzéseket, és menekülni kezdett.

A rendőrök utána indultak, ám az üldözés nem tartott sokáig: a fiatal ugyanis egy bal kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, és egy lakóház kerítésének csapódott.

Az ütközés komoly anyagi károkat okozott, de ezzel még nem ért véget az eset – a fiú gyalog próbált elmenekülni, ám a rendőrök gyorsan elfogták.

A helyszínen kiderült: a sofőr kiskorú, nincs jogosítványa, az autót pedig engedély nélkül vitte el. Ráadásul ittas is volt: a szonda 0,69 mg/l alkoholt mutatott ki a leheletéből.

A fiatalt őrizetbe vették 24 órára, és több bűncselekmény miatt is eljárást indítottak ellene, köztük ittas és jogosítvány nélküli vezetés, jármű önkényes eltulajdonítása és rongálás miatt.

Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményében.

2026. május 03., vasárnap

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál

Két autó ütközött Segesvár Marosvásárhely felőli kijáratánál vasárnap koradélután, többen megsérültek.

2026. május 01., péntek

Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót

Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.

Holtan találták meg a kórházból megszökött beteget

Eltűnt személyként keresi a Maros megyei rendőrség az 58 éves Gabor Viorelt, aki a pénteki nap folyamán elhagyta a Gheorghe Marinescu utcai kórházat Marosvásárhelyen. Az eltűnt személy szombaton holtan került elő.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. május 01., péntek

Indul a lomtalanítási kampány Marosvásárhelyen

Lomtalanítási és textilhulladék-gyűjtési kampány indul május elsején Marosvásárhelyen – újdonságként idén veszélyes hulladékok is leadhatók. Az akció egy hónapig tart, minden városrészen három napig lesznek elérhetők a gyűjtőpontok.

2026. április 30., csütörtök

Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be

Nem kérdés, hogy spórolósabb év lesz az idei Marosvásárhelyen, kevesebb pénz jut a kulturális és sporttevékenységekre. Folytatják azonban az elkezdett beruházásokat, iskolák felújítását és bölcsődék építését. Készenléti hitel megnyitására is készülnek.

Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél

Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.

2026. április 30., csütörtök

Bébibumm a marosvásárhelyi állatkertben

Szaporodott a marosvásárhelyi állatkert állománya az elmúlt hetekben, több kis állat is megszületett. Május elsején, pénteken is meg lehet nézni ezeket.

Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen

Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.

Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban

Háztartási melléképület gyulladt ki Makfalván szerdán este, egy ember megsérült, egy állat pedig elpusztult.

