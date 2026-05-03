Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön

Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.

Székelyhon 2026. május 03., 10:212026. május 03., 10:21

Székelyföld-szerte csípős volt a vasárnap reggel, úgy tűnik május beköszöntével sem enged szorításából a fagy. Az Országos meteorológiai szolgálat hőtérképe szerint Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen ugyan nem volt jelentős lehűlés, de

mindkét helyen fagypont alatti volt a hőmérséklet a hajnali órákban.

Előbbi településen mínusz 0,4 Celsius-fokot, utóbbin pedig mínusz 0,7-et mértek.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Ennél valamivel hidegebb volt Sepsiszentgyörgyön ahol mínusz 2,8 Celsius-fokot mutatott a hőmérők higanyszála, illetve Kézdivásárhelyen is, ahol mínusz 2,5-öt. Csíkszereda lett a csúcstartó a reggeli hideg tekintetében:

a hargitai megyeszékhely a maga mínusz 6,9 Celsius-fokos hőmérsékletével a leghidegebb lakott település volt vasárnap hajnalban,