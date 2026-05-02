223-an vesztették életüket közúti balesetben januártól márciusig a romániai utakon

Az idei év első három hónapjában 669 közúti baleset történt, amelyek következtében 223 ember vesztette életét, 546-an pedig súlyos sérüléseket szenvedtek – derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság szombati közleményéből.

A rendőrségi tájékoztatás szerint 2025 hasonló időszakához viszonyítva 8,6 százalékkal csökkent a balesetek, 9 százalékkal az ezek nyomán elhunyt személyek, 1,1 százalékkal a súlyos sérültek száma. Ugyanakkor

13,7 százalékkal csökkent a gyorshajtás okozta balesetek száma, az ezekben meghalt személyek száma 42,8 százalékkal, a súlyosan megsérülők száma 1,8 százalékkal esett vissza

– ismerteti az Agerpres.

A súlyos közúti balesetek kiváltó okainak elemzése alapján megállapítható, hogy a gyorshajtás – mindkét formájában, azaz az út- és forgalmi viszonyokhoz nem igazodó, illetve a sebességhatárt meghaladó – a baleseteket kiváltó öt fő ok rangsorában a második helyet foglalja el, 119 súlyos balesettel, amelyek 32 ember halálát és további 104 személy súlyos sérülését okozták - mutat rá közleményében a rendőrség.

Az első negyedévben a rendőrség 3093 közúti akciót szervezett a gyorshajtás megakadályozása érdekében. Ezek során 165 264 gyorshajtót értek tetten a rendőrök, és 11 555-nek bevonták a jogosítványát.