Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés

Szombaton és vasárnap még jó szolgálatot tehetnek a felmelegített fűtőtestek
Fotó: Borbély Fanni
Akár mínusz 8 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet vasárnapra virradóra Hargita megye magasabban fekvő pontjain és a hegyközi medencékben. Jövő héttől azonban már érkezik a felmelgedés.
2026. május 02., 13:262026. május 02., 13:26
2026. május 02., 14:132026. május 02., 14:13
Hargita megye egyes pontjain akár mínusz 8 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet vasárnapra virradóra, de heves (40-70 km/h) szélre és vegyes csapadékra is lehet számítani.
– figyelmeztet a meteorológusok előrejelzése alapján a Hargita megyei Készenléti felügyelőség.
Szombaton és vasárnap még az ilyenkor megszokottnál jóval hidegebb marad az időjárás. Napközben átmenetileg felhős marad az égbolt Moldvában, Dobrudzsában, Munténiában és Olténiában viszonylag nagy területeken, valamint
A Keleti- és Déli-Kárpátokban 1400 méter feletti magasságban ónos eső várható és havazhat is. A szél felerősödik (általánosságban 40-50 km/h széllökésekre kell számítani) – ismertetik a meteorológusok.
A maximum hőmérsékleti érték Kelet-Erdélyben 7 Celsius-fok lesz, míg az ország nyugati részén a 20 Celsius-fokot is elérheti napközben.
A minimum-értékek mínusz 8 és plusz 2 Celsius-fok között lesznek. Erdélyben helyenként, valamint Moldvában, Havasalföldön és Máramarosban szórványosan fagy várható.
Jövő héttől érkezik a felmelegedés: a meteorológusok előrejelzései szerint a nappali csúcshőmérsékleti értékek a 20 Celsius-fokot is elérhetik.
szóljon hozzá!