350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia

350,7 millió eurót sikeresen felszabadított az uniós helyreállítási források harmadik részletének befagyasztott részéből, ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt.
Mindezt Dragoș Pîslaru beruházási és európai projektekért felelős miniszter jelentette be pénteken, Facebook-oldalán.
Bejegyzésében a tárcavezető emlékeztetett, hogy a helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó harmadik kifizetési kérelmet Románia 2023. december 15-én nyújtotta be,
Románia korrekciókat hajtott végre, amelyekről 2025. november 28-án tájékoztatta Brüsszelt, de az EB végül úgy ítélte meg, hogy négy fontos mérföldkő továbbra sem teljesült kielégítően – ismerteti az Agerpres.
Pîslaru szerint a legnagyobb eredményt a különnyugdíjakhoz kapcsolódó mérföldkő ügyében sikerült elérni:
Az állami vállalatok irányítását felügyelő ügynökség (AMEPIP) reformjához kapcsolódóan további 132 millió eurót hívhat le Románia.
Az állami közlekedési vállalatok esetében 15,4 millió euró a veszteség, miközben 4,5 millió eurót sikerült visszaszerezni – részletezte Pîslaru.
A miniszter szerint ott sikerült pénzt menteni, ahol volt politikai akarat a reformok végrehajtására, míg az állami vállalatok átszervezésének halogatása miatt jelentős összegek vesztek el. Ez a veszteség végső soron a román állampolgárokat terheli – írta bejegyzésében.
